David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

A escasas semanas de que comience a rodar el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lenovo oficializó el lanzamiento de “Maximum David”, una nueva campaña a escala global protagonizada por el exjugador David Beckham.

La iniciativa tiene como eje central la demostración práctica del ecosistema integral de inteligencia artificial (IA) de la compañía, abarcando desde dispositivos de usuario final hasta soluciones y servicios corporativos.

El despliegue de esta campaña no es casual en términos de calendario. Se enmarca en la consolidación de Lenovo como socio tecnológico oficial tanto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como de la edición femenina de 2027.

En este contexto, la compañía tecnológica se encuentra implementando herramientas de IA orientadas a optimizar el análisis de rendimiento de las selecciones, agilizar las operaciones del torneo y mejorar las formas en que los aficionados interactúan con el evento deportivo.

¿Beckham y la IA?

David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

La elección de Beckham responde, según la firma, a la intersección de sus múltiples facetas. “El mundo de David se parece mucho al nuestro: deporte, negocios, tecnología, creatividad y una pasión por redefinir lo que es posible”, explica en un comunicado Santi Pochat, vicepresidente de Innovación en IA y Estrategia de Marca en Lenovo.

De acuerdo al ejecutivo, el trabajo conjunto busca aterrizar el concepto de la inteligencia artificial a usos prácticos y cotidianos.

“Desde el principio, David y su equipo compartieron nuestra ambición creativa y una curiosidad genuina por lo que Lenovo está construyendo. A medida que la IA cambia radicalmente nuestras vidas, en esta campaña, David nos ayuda a mostrar la tecnología que respalda la ambición real, el trabajo real y los momentos reales de conexión”, agrega.

Activaciones en el Mundial

A nivel narrativo, “Maximum David” ilustra cómo la tecnología de Lenovo asiste a Beckham en la gestión de su rutina, desde el ámbito de los negocios y la productividad diaria, hasta el deporte y los viajes.

Este relato busca ser un puente para explicar el impacto más amplio que la inteligencia artificial puede tener en distintos segmentos: consumidores, pequeñas y medianas empresas, corporaciones, creadores de contenido y el sector gamer.

La estrategia de difusión contempla cines, medios digitales, plataformas sociales y puntos de venta. Asimismo, la alianza considera activaciones presenciales exclusivas durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los asistentes a determinados encuentros, específicamente en las sedes de Estados Unidos y México, tendrán acceso a experiencias inmersivas impulsadas por inteligencia artificial que contarán con la figura del ex seleccionado inglés.