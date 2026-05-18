Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa mediante su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz programado

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes 19 de mayo:

Colina: desde las 13:00 a las 17:00 horas

Colina: desde las 13:00 a las 17:00 horas

Conchalí: desde las 9:30 a las 12:30 horas en Tte. Ponce y desde las 14:00 a las 17:00 horas en Av. Fermín Vivaceta

Recoleta: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Quinta Normal: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Pudahuel: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Santiago: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Lo Espejo: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Providencia: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Providencia: desde las 15:30 a las 16:30 horas

San Miguel: desde las 10:00 a las 18:00 horas

La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 11:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales: