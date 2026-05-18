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    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    El argentino había llegado a enrielar la campaña que comenzó Patricio Almendra. Sin embargo, no logró sacar a los lilas del fondo de la tabla.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Walter Lemma, en el duelo entre Deportes Concepción y Everton (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT/PHOTOSP

    Walter Lemma se suma a una infausta lista. El argentino es despedido de la banca de Deportes Concepción. Los lilas cayeron por 0-2 ante Everton. Ocupan el último puesto de la tabla de posiciones, con apenas ocho puntos. Están a dos del subcolista, Unión La Calera y a tres de Audax Italiano, que se sitúa fuera de la zona de descenso.

    El exayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo se transforma en el quinto entrenador despedido en lo que ha transcurrido del torneo. De hecho, la situación de los sureños es una particularidad: han aportado dos entrenadores a esa nómina. El anterior fue Patricio Almendra, quien había conseguido el ascenso en la temporada pasada. Lemma lo reemplazó a mediados de marzo.

    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    El transandino, quien había dirigido a Unión La Calera, dirigió en 10 partidos a los morados, considerando la Liga de Primera y la Copa de la Liga. Lamentó siete derrotas. Dos empates y una victoria no alcanzan para equilibrar el escuálido balance que logró.

    Después del revés ante los evertonianos, los hinchas morados se manifestaron fuertemente en contra de su permanencia. La dirigencia que encabeza Diego Livingstone había llegado a la conclusión de que una nueva caída abortaría el proceso.

    Walter Lemma, en su último partido en Deportes Concepción (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT/PHOTOSP

    El resto de los caídos

    Los movimientos en las bancas han sido una constante en la actual temporada. Ya en febrero se había producido el primer despido: Javier Torrente fue despedido en Everton, después de un arranque de espanto: perdió los cuatro primeros partidos en la Liga de Primera. Actualmente, los viñamarinos son dirigidos por el argentino Walter Ribonetto.

    El 10 de marzo el remezón se produjo en Universidad de Chile. Después del empate frente a Universidad de Concepción, en el Estadio Nacional, la dirigencia universitaria, que entonces encabezaba Michael Clark, determinó abortar el ciclo de Francisco Meneghini, sobre el que se tenían amplias expectativas, después de la gran campaña que había cumplido el año anterior, en O’Higgins.

    En abril fue el turno de Palestino. La caída ante Deportes Concepción, en La Cisterna precipitó la caída de Cristián Muñoz. La Nona alcanzó a estar en el puesto por cuatro meses. Había optado por los árabes después de lograr el ascenso con Universidad de Concepción.

    El Campanil aporta la curiosidad: ha pedido dos técnicos. Primero renunció Juan Cruz Real, quien ahora dirige a Nicaragua. Después se fue su sucesor, Leonardo Ramos, para asumir en Danubio.

    Más sobre:Deportes ConcepciónWalter LemmaFrancisco MeneghiniCristián MuñozJavier TorrentePatricio AlmendraFútbol NacionalFútbolLiga de Primera

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