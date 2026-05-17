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    Vicente Rojas se mete entre los 25 mejores jóvenes del Giro de Italia

    Tras nueve días de competencia, el chileno se consolidó dentro de los más destacados de la Maglia Bianca, clasificación destinada para los ciclistas menores de 25 años.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @vicenterojas.1 / Instagram.

    Vicente Rojas se codea con la élite del ciclismo mundial. Tras nueve días de intensa competencia en la 109ª edición del Giro de Italia, el chileno se instaló dentro de los 25 mejores jóvenes de la competencia, una de las tres grandes vueltas del planeta.

    La emblemática prueba, que se está disputando en 2026 entre Bulgaria, Suiza e Italia, lo tiene compitiendo palmo a palmo con lo mejor de la disciplina. Finalizo la novena etapa en el puesto 60°, con un tiempo de 4:29:40, ubicándose como 76° en la general (crono total de 39:51:34).

    La etapa inició en Cervia y terminó en Corno alle Scale, contando con una distancia de 184 kilómetros y un desnivel de 2.351 metros. El vencedor fue el danés Jonas Vingegaard (segundo en la absoluta), mientras el portugués Alfonso Eulálio se mantiene como el líder general de la clasificación.

    No obstante, Rojas destacó al meterse dentro de los mejores de la Maglia Bianca, clasificación destinada para los ciclistas menores de 25 años. El chileno, que compite en el equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, se consolidó en el top 25.

    El ciclista nacional de 24 años es el segundo mejor sudamericano de la tabla para los ciclistas jóvenes. Solo es superado por el uruguayo Guillermo Silva (XDS Astana Team), que es 22° en la Maglia Bianca y 64° en la absoluta.

    Rojas, en la élite del ciclismo de ruta

    La presencia de Rojas responde a su proceso de consolidación en el circuito europeo, posicionándose en el más alto nivel del ciclismo de ruta. Su participación es la segunda de un chileno en el Giro de Italia tras lo realizado por Carlos Oyarzún, quien fue 112° en 2011.

    La ardua competencia cuenta con un total de 21 etapas y un recorrido cercano a los 3.400 kilómetros, combinando alta montaña, recorridos de media montaña y jornadas llanas en un trazado de alta exigencia. Este lunes se llevará a cabo el segundo día de descanso, mientras que el martes la competencia retornará con el contrarreloj. Finalizará el 31 de mayo.

    “Lo principal es acabarlo. El objetivo del equipo obviamente es cazar etapas, que es muy difícil. Siempre sucede cada cierto año que un equipo pequeño gana etapas. Y si no, estar entre los 10 primeros también es un muy buen logro en la etapa, por el tema de los sponsors y por los puntos para el equipo, ya que en el ciclismo moderno se corre mucho por los puntos: y mientras más cerca del primero, más puntos para la clasificación del ranking de equipos”, aseguró Rojas, en una entrevista con El Deportivo, después de estrenarse en la primera etapa del Giro de Italia.

    Más sobre:CiclismoVicente RojasPolideportivoGiro de Italia

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