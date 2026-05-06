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    Quién es Vicente Rojas, el chileno que se alista para enfrentar el Giro de Italia

    El ciclista de 24 años cumplirá uno de sus sueños tras comenzar su carrera como profesional de la mano del equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @vicenterojas.1 / Instagram.

    El mundo del ciclismo está expectante. Este viernes 8 de mayo se dará inicio al Giro de Italia, emblemática prueba que en esta edición volverá a tener a un competidor nacional.

    Se trata de Vicente Rojas, deportista chileno de 24 años quien busca la consolidación internacional de la mano del equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, quien lo confirmó en su nómina oficial este lunes.

    La primera temporada del ciclista nacional en Europa fue en 2023, mismo año en el que se sumó a su actual equipo que en ese año se llamaba Green Project Bardiani.

    A nivel personal, sus logros destacados están el título del campeonato Panamericano de Ruta Sub 23 que se realizó en Panamá en abril de 2023 y el tercer lugar en la clasificación de los jóvenes en la Vuelta a San Juan 2023 desarrollada en Argentina. Su debut como profesional se produjo en octubre de dicho años en Tres Valles Varesinos.

    El nacido en Santiago tuvo sus primer contacto con la bicicleta subiendo el cerro San Cristóbal, algo que resulta significativo, pues es considerado como un ciclista que saca su máximo potencial en situaciones de escalada de pendiente, siendo uno de sus puntos fuertes, además de la velocidad punta que es capaz de generar.

    En la temporada ha tenido una exigente preparación. En febrero finalizó el Giro di Sardegna en el 28° puesto de la clasificación general. En marzo regresó a Chile para quedarse con el título del Campeonato Nacional 2026 de ciclismo de Ruta.

    Tras ello enfrentó otras dos pruebas en Italia. En el Settimana Internazionale Coppi e Bartali acabó 42° en la clasificación general y a finales de abril finalizó 18° en el Tour de Los Alpes.

    Su participación en la competencia italiana lo proyecta dentro de la elite del ciclismo internacional, integrando una de las tres grandes vueltas junto a los principales exponentes del ciclismo internacional, dándole un papel protagónico a Chile desde que Carlos Oyarzún fuera el primero en conseguirlo.

    Además de Rojas, el equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè estará integrado por Filippo Magli, Martin Marcellusi, Luca Paletti, Manuelle Tarozzi, Nikita Tsvetkov, Filippo Turconi y Enrico Zanoncello.

    Largada

    La primera etapa de la competencia será este viernes 8 de mayo en una primera etapa que constará de 147 kilómetros con un desnivel total de 500 metros entre Nessebar y Burgas.

    En una primera instancia la carrera se concentrará en un circuito de 22 kilómetros que se recorrerá dos veces. Luego, el tramo contempla un recorrido por la costa para luego ir hacia Sozopol, donde se darán otros dos giros en un circuito que se proyecta rápido y que está marcado por algunas ondulaciones leves hasta Cabo Agalina.

    De regreso seguirán hacia Burgas, siempre por la costa, a través de carreteras rápidas hasta la meta que estará ubicada en el centro de la ciudad.

    En estos últimos kilómetros está contemplado el paso por caminos anchos y con sectores de rectas, dejando los últimos mil metros a una ligera subida que pondrá a prueba la resistencia de los competidores. Esta situación se mantendrá hasta una última curva a 300 metros de la meta, donde se espera un apretado cierre y con los ciclistas dándolo todo en un sprint final para colocarse el primer maillot rosa.

    Más sobre:CiclismoVicente RojasGiro de Italia

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