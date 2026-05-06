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    Suiza confirma un tercer caso de hantavirus procedente del crucero que está siendo atendido en Zurich

    La OMS confirma que el virus que ha causado el brote es la especie "Andes".

    Por 
    Europa Press
    Se confirmó que el virus causante del brote en el crucero MV Hondius es la especie “Andes”.

    Las autoridades suizas han confirmado este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un nuevo caso de hantavirus en un pasajero que estuvo en el crucero “MV Hondius” y que está siendo atendido en un hospital de Zurich; se trata del tercer caso confirmado por pruebas de laboratorio.

    Según ha detallado la OMS en la red social X, este pasajero respondió a un correo electrónico de la naviera informando sobre el evento de salud y se presentó en un hospital de Zurich (Suiza). Con esta, son ocho las personas afectadas por el brote, cinco de ellas aún sin confirmar.

    “De conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS está trabajando con los países relevantes para apoyar el rastreo internacional de contactos, a fin de garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad”, ha detallado la OMS.

    Asimismo, ha informado de que el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza) han confirmado que el virus causante del brote es la especie “Andes”. El Institut Pasteur de Dakar (Senegal) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Argentina), también han sido fundamentales para responder a este evento.

    La OMS ha subrayado que continuará trabajando con los países para garantizar que los pacientes, contactos, pasajeros y tripulación cuenten con la información y el apoyo que necesitan para mantenerse seguros y prevenir la propagación.

    Más sobre:CruceroHantavirusOMSZurichSuizaMV HondiusAndesMundo

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