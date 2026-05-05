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    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    “Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para celebrar actos propagandísticos mientras se llevan a cabo ataques con misiles y drones todos los días”, cuestionó Zelenski.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha puesto de relieve este martes el “cinismo absoluto” de las autoridades de Rusia al poner sobre la mesa la posibilidad de un alto el fuego para poder celebrar el 9 de mayo el Día de la Victoria al mismo tiempo que bombardea instalaciones civiles en Ucrania y a los equipos de rescate que acuden al lugar de los hechos tras el ataque.

    “Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para celebrar actos propagandísticos mientras se llevan a cabo ataques con misiles y drones todos los días”, ha apuntado el presidente de Ucrania en sus redes sociales.

    “Rusia podría detener los ataques en cualquier momento, y esto pondría fin a la guerra (...) Ucrania actuará en consecuencia”, ha señalado Zelenski, quien ha lamentado la muerte de cuatro trabajadores de los equipos de rescate durante el último ataque de las fuerza rusas sobre la provincia de Poltava.

    “Volvieron a atacar de una forma especialmente vil con un misil cuando los trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias ya se encontraban en el lugar, extinguiendo el incendio (...) hay decenas de heridos”, ha lamentado.

    Zelenski ha recordado la labor de estos cuatro fallecidos, quienes han intervenido en decenas operaciones de rescate durante la guerra, de los cuales, Dimitro Skril, con más de dos décadas de servicio; y Viktor Kuzmenko, que había sido reconocido como Héroe Ucrania. “Mi más sincero pésame”, ha expresado.

    Asimismo, ha vuelto a poner de manifiesto que los principales objetivos del Ejército ruso durante la pasada noche han sido las instalaciones energéticas de Ucrania, en lugares como Járkov, donde ha muerto una persona; pero también en Dnipró, Pavlogrado, Zaporiyia, y en la región de Kiev.

    Más sobre:RusiaUcraniaGuerraTreguaDesfiles

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