DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol contra la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”

DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol ante la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”. Foto: @sevillafc

Alexis Sánchez fue el héroe del Sevilla ante la Real Sociedad. Así lo reconoce el entrenador Luis García Plaza, quien valoró la victoria por 1-0 de su equipo y destacó el rendimiento colectivo. “Hemos hecho un partidazo. Era para ganar 3-0 o 4-0. Leímos el partido muy bien, la gente puso el alma y solo queda agradecerles. Se ha vivido algo muy emocionante. El equipo está creciendo más allá de la casta y del coraje”, señaló.

Luego no escatimó en los elogios al Niño Maravilla, autor del único gol del partido. Respecto a las variantes ofensivas, explicó el ingreso de Alexis. “Ha estado espectacular. En estos partidos de experiencia sabe estar, sabe jugar y sabe leer. Otra cosa es mantener los esfuerzos durante todo el partido”, afirmó.

También se refirió al ambiente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. “Yo cuando venía de visitante el ambiente estaba en alto. Lo que se ha creado ahora es una locura. Ejuke pidió el cambio en el 60, pero lo ha empujado la gente a seguir. Todo el mundo ha hecho un esfuerzo grande”, indicó.

Alexis Sánchez, festejando el gol del triunfo sobre la Real Sociedad. Foto: @sevillafc

Sobre el rendimiento individual, volvió a destacar a Chidera Ejuke: “Si defiende y se sacrifica como lo ha hecho, va a jugar siempre. Lo que hace en ataque siempre lo hace, pero a este nivel tiene que jugar siempre. Un 10 a nivel de sacrificio”.

El técnico del cuadro andaluz también abordó el nivel de los rivales. “Teníamos delante al campeón de la Copa del Rey. ¿El Atlético creo que ganó con juveniles, no? Espero que ninguno de los que criticó aquella alineación no pida a ninguno de esos chicos cedidos”, comentó.

Finalmente, se refirió a una jugada polémica por un gol anulado. “En mis cinco partidos han pasado cosas. No puede pitar fuera de juego, ha pitado interferencia de Castrín o algo. Menos mal que hemos ganado, porque creo que revisar eso es buscar el mínimo contacto a ver si hay algo”, cerró.