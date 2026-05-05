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    Campaña de vacunación llega al 62,2% de avance y alerta a expertos: adultos mayores y niños son los más atrasados

    Con el invierno a la vuelta de la esquina, a la fecha se han vacunado 6.246.338 personas en el país. Niños de 6 meses a 5 años y personas sobre los 60 años presentan el mayor rezago.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Campaña de vacunación registra preocupante retraso: casi el 40% de los chilenos aún no se vacuna.

    El próximo 1 de junio comienza el invierno, al menos en lo meteorológico, lo que trae consigo una serie de consecuencias para la salud. En esta época es cuando aumentan de manera importante las enfermedades respiratorias, como el resfrío, la gripe, influenza, faringitis, bronquitis o neumonía, entre otras.

    Para intentar disminuir los casos, año a año desde el Ministerio de Salud se lleva a cabo una campaña de vacunación, la que se concentra principalmente en la influenza, además del Covid-19.

    Según datos oficiales, y considerando el público objetivo total de 10.033.617, se han vacunado 6.246.338 con primera dosis y única dosis, es decir, un avance del 62,25%. Para lograr una adecuada protección contra la influenza, se debe lograr una cobertura del 85% de la población objetivo.

    Pero al revisar el detalle por grupos etarios, el porcentaje de vacunación más bajo, con el 50,31% (653.675), corresponde a niños de 6 meses a 5 años de edad. Luego, personas de 60 años o más, con el 51,86% (2.136.136).

    Al respecto, Paula Daza, director ejecutiva del Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, pone sobre la mesa una reciente encuesta realizada por la misma universidad, la que señala que la principal barrera para la vacunación no es el acceso físico, sino que es un factor diferente. “El 53% de quienes no se vacunan lo hacen por falta de confianza o miedo a los efectos secundarios”, indica Daza.

    “Desgraciadamente, las personas mayores son las que tienen más riesgo de enfermar gravemente. O sea, cuando uno mira a las personas no vacunadas y las vacunadas, una persona mayor que no se vacuna tiene mucho más riesgo que una persona joven de terminar hospitalizado“, añade Daza, quien desempeñó un rol fundamental en materia de vacunación durante la pandemia por Covid-19, siendo subsecretaria de Salud Pública.

    Además, señala la exautoridad, este grupo etario tiene una respuesta inmune menor frente a una enfermedad: “Si a una persona mayor le da una neumonía, su sistema responde de peor manera. Y además, tienen menos respuesta inmune”.

    Lanzamiento de la última campaña de vacunación e inmunización 2026. FOTO: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile

    El avance general de la vacunación ha generado cierta preocupación en el mundo experto. No pocos consideran que va más lento de lo debido.

    Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de Las Américas, señala que la vacunación aún no alcanza niveles satisfactorios, “y desafortunadamente es una tendencia que se ha ido observando en los últimos años y que requerirá de muchos esfuerzos de comunicación y educación sanitaria”.

    Al respecto, desde el Minsal señalan que el objetivo para mayo es llegar al 70% de vacunación total, añadiendo que el ritmo de vacunación muestra que, en promedio, se vacunan casi 91 mil personas al día.

    En esa línea, agregan que abril tenía que terminar con un 50% de vacunación y culminó con más del 60%, según las metas internas. “Hay que considerar que la semana pasada subieron las consultas de urgencia por causa respiratoria en todo el grupo de personas menores a 15 años”, añaden desde el Minsal.

    A lo largo del país, las regiones que presentan un mayor avance en cobertura total son el Maule, con un 68,4%; O’Higgins, con un 62,91%, y Metropolitana, con un 62%. Mientras que las que tienen una menor cobertura son Coquimbo, con el 51,93%; Arica y Parinacota, con el 54,4%, y Antofagasta, con un 55%.

    Elisa Claro, inmunóloga UC-Christus, establece que el hecho de no alcanzar las metas del gobierno en materia de vacunación “podría traducirse en un aumento significativo de la demanda asistencial. Particularmente por cuadros de neumonía, junto con un incremento en la ocupación hospitalaria y la mortalidad asociada a infecciones respiratorias”.

    Artaza dice que lo anterior, este año, “es un tema aún más sensible, ya que la cepa predominante de influenza es la H3N2 subclavado K, la cual demostró ser muy agresiva en el invierno recién vivido en el hemisferio norte”. Y suma: “La influenza tiene alto riesgo por morbilidad asociada especialmente si hay además enfermedades metabólicas concomitantes lo que puede llegar a desenlaces fatales”.

    Imagen referencial.

    Mientras, Carmen Gloria Marambio, presidenta de la rama de Pediatría Hospitalaria de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), establece que la no vacunación incrementa la susceptibilidad a infecciones inmunoprevenibles, como sarampión o influenza, con mayor riesgo de formas graves, hospitalización, secuelas neurológicas y muerte.

    “A nivel poblacional, reduce la inmunidad de rebaño y facilita la transmisión sostenida, favoreciendo brotes y afectando especialmente a lactantes, inmunosuprimidos y otros grupos de alto riesgo”, indica.

    Las cifras del Departamento de Estadística e Información del Minsal muestran un fuerte aumento en las defunciones por influenza y neumonía, que pasaron de 23,2 casos por 100 mil habitantes en 2010 a 28,3 casos por 100 mil habitantes en 2024, configurando un alza del 21,9%. El 90% de los fallecimientos correspondió a mayores de 60 años.

    La tercera edad es uno de los rangos etarios con menos porcentaje de vacunación.

    En el otro lado de la vereda, las personas con mayor vacunación y sobre el umbral del 85% son el personal de salud pública, con un 93,32% (335.227 personas), y luego trabajadores de avícolas, ganaderas y criadores de cerdo, con un 89,75%, aunque solo corresponde a 34.027 personas.

    Más sobre:SaludNacionalMinsalVacunasAdultos mayoresCampañaMinisterio de Salud

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