Ministra Chomali confirma que no habrá recorte presupuestario del 3% para el Minsal: reajuste será del 2,5%

Esta jornada durante una sesión de la comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, May Chomali, anunció en su cartera finalmente no habrá recorte presupuestario del 3%, como habían instruido en primera instancia desde Hacienda al iniciar el gobierno de José Antonio Kast en el marco de la estrechez fiscal que atraviesa el país.

Según explicó la titular de Salud en la instancia frente a los senadores, tras reuniones con Hacienda, acordaron que la cifra de reajuste para la cartera será finalmente del 2,5%.

“La negociación que tuvimos entre el Ministerio de Salud y la Dipres fue una negociación difícil, en que uno de los puntos más importantes que estuvo sobre la mesa fue el déficit estructural que tiene el Ministerio de Salud en términos de su financiamiento, la brecha que hay entre el presupuesto y el gasto”, explicó al respecto la ministra.

“Tuvimos bastantes discusiones, muchas reuniones en la Dipres, en el Ministerio de Salud, en los diferentes niveles, incluso con el ministro, para tratar de negociar ese 3%. Y también estuvieron presentes en la discusión los compromisos vigentes que hizo el programa de salud del presidente de este gobierno”, señaló.

Al final, señaló, “conseguimos y terminamos con un ajuste, con una moderación de 0,5 puntos porcentuales que preserva los recursos críticos desde nuestra perspectiva”.

Este reajuste del 2,5% indicó, “no afecta la dotación asistencial”, ya que se aplica “principalmente por su ejecuciones históricas en inversiones, principalmente”, y tampoco elimina programas ministeriales.

“Hay 52 programas vigentes y como se hace todos los años, se revisan, se van a revisar los programas y vamos a buscar eficiencias para los próximos cuatro años, pero no se está tocando ningún programa este 2026″, apuntó.

Junto con esto, advirtió que los servicios de salud “se van a ver afectados por esta reducción en menos del 1% del gasto estimado”.

“Y eso es solamente a través de eficiencia en recursos humanos y bienes y servicios, no de dotación asistencial”, expresó. “En eso queremos ser muy categóricos: No se van a reducir las coberturas, no se van a reducir el personal directamente relacionado con la atención asistencial”.

En esta línea, la ministra destacó la brecha histórica que existe entre el presupuesto y el gasto.

“5,5 billones en el año 2021, 3 billones en el año 2023 y así sucesivamente tuvimos una brecha entre el gasto y el presupuesto de 2,1 billones en el año 2024″, sostuvo. “Y lo que esperamos este año, a pesar de tener un mayor presupuesto, es hacer el símil, lograr el símil de la brecha de ingresos y gastos del 2024, porque el 2025 esta brecha aumentó”.

O sea, explicó, “aquí no estamos hablando de cambios sustantivos ni en el presupuesto ni en el gasto del sector salud. Aquí lo que estamos tratando de hacer, y lo que nos ha pedido Hacienda, es tratar de salvar esta diferencia estructural que existe entre el presupuesto y el gasto”.

En cuanto al impacto en los servicios de salud, la ministra explicó que se hará “solamente a través de la gestión del ausentismo, de recursos humanos".

”Y eso significa un 1% del gasto total en recursos humanos, y de $99.800 millones en la eficiencia de bienes y servicios, que corresponden solamente al 1,4% del gasto en bienes y servicios".

“¿Cómo se optimizan los recursos humanos en las instrucciones que estamos entregando? Primero, decir que en el 2025 se gastaron $329.000 millones en suplencias y reemplazos", explicó. La idea, señaló, “es hacer un control un poco más exhaustivo del ausentismo no gestionado -me refiero a licencias médicas no verdaderas, horas extraordinarias en personal administrativo que no tiene que tener horas extraordinarias, etcétera-“.

Lo importante de esto, sostuvo Chomali, es que “no implica ninguna reducción de la dotación asistencial ni de cargos clínicos, y la meta es recuperar la eficiencia y gestión de turnos y reemplazos”.

En bienes y servicios en tanto, buscan optimizar las compras coordinadas con la Cenabast a través de economías de escala.

“Hoy día hicimos un llamado a las municipalidades para que intermedien más. Lo mismo estamos haciendo con los hospitales porque se nota eso que reduce el costo de los medicamentos”, sostuvo. Asimismo, añadió, están también terminando ya el proyecto de interoperabilidad de las bodegas para visibilizar los stock en tiempo real.

“Esto ha reducido las mermas y las pérdidas en las bodegas de los hospitales, y con eso también se reducen los quiebres de stock, de vencimiento y las compras urgentes”, añadió.