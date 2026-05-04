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    Más de 100 aeronaves y 15.000 militares: así es el “Proyecto Libertad”, anunciado por Trump para “liberar” Ormuz

    El Ejército de EE.UU. señaló este lunes avances en el denominado “Proyecto Libertad” tras el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense. La operación fue anunciada un día antes por Donald Trump para escoltar buques varados en el estrecho de Ormuz, cruce que experimenta un bloqueo en medio de la frágil tregua entre Teherán y Washington.

    Por 
    Yurany Arciniegas/France 24
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El llamado “Proyecto Libertad” es una operación anunciada por el mandatario estadounidense Donald Trump con el objetivo de facilitar la salida segura de buques mercantes atrapados en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. La iniciativa surge tras semanas de bloqueo de facto por parte de Irán en el contexto de la guerra iniciada a finales de febrero.

    Según Washington, la operación pretende permitir que embarcaciones de países no involucrados en el conflicto puedan reanudar sus actividades comerciales sin interferencias.

    Aunque presentada como una acción humanitaria, la operación implica un importante despliegue militar y supone, en la práctica, un desafío directo al control que Teherán ejerce sobre uno de los corredores energéticos más importantes del planeta.

    El origen: un corredor clave paralizado por la guerra

    El estrecho de Ormuz canaliza aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, lo que lo convierte en un punto crítico para la economía global. Desde el inicio del conflicto, cientos de barcos -incluidos petroleros, gaseros y cargueros- han quedado varados en el Golfo Pérsico.

    Teherán ha logrado restringir el paso mediante una combinación de ataques, amenazas y controles selectivos. Un panorama que ha dejado a cientos de buques varados en el Golfo Pérsico, con aproximadamente 20.000 marineros atrapados a bordo.

    Las tripulaciones, muchas procedentes del sur y sureste asiático, han reportado condiciones cada vez más precarias: escasez de agua potable, alimentos y suministros básicos, además de la constante amenaza de ataques con drones, misiles o embarcaciones ligeras.

    Este escenario ha provocado tensiones en los mercados internacionales y ha elevado los riesgos para la navegación comercial.

    ¿Cómo funciona la operación “Proyecto Libertad”?

    Aunque los detalles operativos completos no han sido divulgados, el Pentágono ha confirmado que la operación “implicará un amplio despliegue militar. Entre los principales elementos destacan:

    • Fuerzas navales: destructores con misiles guiados, especialmente de la clase Arleigh Burke, equipados con sistemas avanzados de detección y defensa.
    • Apoyo aéreo: más de 100 aeronaves, incluidos cazas F/A-18, aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon y helicópteros MH-60R Seahawk.
    • Presencia militar: alrededor de 15.000 efectivos desplegados en la región.
    • Sistemas no tripulados: drones aéreos y marítimos para vigilancia continua.

    La misión no se limita a escoltar físicamente a los buques. También incluye proporcionar información sobre rutas seguras, especialmente en zonas donde podría haber minas o amenazas activas, así como disuadir posibles ataques mediante presencia militar.

    “Países de todo el mundo, casi todos los cuales no están involucrados en el conflicto de Medio Oriente que se está desarrollando de forma tan evidente y violenta, a la vista de todos, han pedido a Estados Unidos que les ayudemos a liberar sus barcos, que se encuentran bloqueados en el estrecho de Ormuz, por algo con lo que no tienen absolutamente nada que ver: ¡no son más que espectadores neutrales e inocentes! Por el bien de Irán, Medio Oriente y Estados Unidos, les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus actividades de manera libre y sin problemas”, anunció Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

    Trump ha presentado la operación como una iniciativa de carácter humanitario, destinada a ayudar a marineros y países “neutrales e inocentes” afectados por el conflicto. Según su discurso, se trata de liberar a quienes han quedado atrapados “sin haber hecho nada malo”.

    No obstante, el anuncio incluye una advertencia explícita: cualquier intento de interferir en la operación será respondido “con firmeza”. Este mensaje subraya el componente disuasorio -y potencialmente coercitivo- de la iniciativa.

    Primeros movimientos sobre el terreno: ¿existe un riesgo de escalada?

    Este lunes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó que dos buques mercantes con bandera estadounidense lograron atravesar el estrecho con éxito, en lo que Washington considera un primer avance en la reapertura de la ruta marítima.

    Además, se ha establecido una “zona de seguridad reforzada” en aguas cercanas a Omán, recomendada como corredor más seguro para el tránsito de embarcaciones.

    Aun así, persisten dudas en el sector naviero sobre si las compañías y aseguradoras asumirán el riesgo de operar en la zona, dada la volatilidad del contexto.

    Pero como era de esperarse Irán no se mantiene al margen de las decisiones de EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz. En las últimas horas, la televisión estatal, que citó a las fuerzas de la República Islámica, aseguró que dos misiles impactaron un buque de la Armada estadounidense cerca de Jask, en el estrecho de Ormuz, tras ignorar las advertencias de la Guardia Revolucionaria para que se detuviera, según informaron medios estatales, citando a las fuerzas de la República Islámica.

    Sin embargo, el CENTCOM negó el ataque. La “verdad” es que “ningún buque de la Armada estadounidense ha sido atacado” y las fuerzas estadounidenses continúan aplicando el bloqueo naval a los puertos iraníes, señaló.

    Teherán ya había rechazado frontalmente el “Proyecto Libertad”, calificándolo de provocación y violación del alto el fuego vigente. Las autoridades iraníes insisten en que mantienen el control del estrecho y han advertido que cualquier presencia militar extranjera podría ser atacada.

    La República Islámica ha utilizado una estrategia basada en amenazas, ataques selectivos y control del tránsito mediante peajes, desafiando el principio de libertad de navegación reconocido internacionalmente, pero lo justifica como respuesta a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel en su contra.

    Este choque de posiciones aumenta el riesgo de una escalada militar directa, especialmente en un entorno donde ya se han registrado decenas de incidentes contra buques.

    Más allá de su dimensión operativa, el “Proyecto Libertad” representa el intento más ambicioso de Estados Unidos para reabrir el estrecho desde el inicio del conflicto. También refleja una estrategia más amplia: presionar económicamente a Irán mediante un bloqueo naval paralelo y forzar negociaciones.

    Al mismo tiempo, la operación tiene implicaciones políticas internas para Washington, en un contexto en el que la estabilidad de los precios energéticos es clave.

    ¿Cuál será su alcance e impacto geopolítico?

    Más allá de su dimensión operativa, el “Proyecto Libertad” representa el intento más ambicioso de Estados Unidos para reabrir el estrecho desde el inicio del conflicto. También refleja una estrategia más amplia: presionar económicamente a Irán mediante un bloqueo naval paralelo y forzar negociaciones.

    Al mismo tiempo, la operación tiene implicaciones políticas internas para Washington, en un contexto en el que la estabilidad de los precios energéticos es clave.

    A pesar del despliegue, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad de la operación. Expertos del sector marítimo advierten que no se han emitido directrices claras a las navieras y que el riesgo de nuevos ataques sigue siendo alto.

    Además, si la iniciativa no es coordinada con Irán y se mantiene como una acción unilateral, podría condicionar su evolución en las próximas semanas.

    Pero en definitiva, el “Proyecto Libertad” combina objetivos humanitarios, estratégicos y militares en un escenario extremadamente volátil, donde cualquier incidente podría alterar el frágil equilibrio existente.

    Más sobre:EE.UU.TrumpIránOrmuzProyecto LibertadGolfo PérsicoCENTCOMMundo

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