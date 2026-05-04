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    Rosen anuncia salida de Agustín Alfonso Herranz y un ex Telefónica se convierte en el nuevo gerente general

    El nuevo ejecutivo estuvo ligado a Telefónica por más de tres décadas

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Rafael Zamora Sanhueza

    Cambios importantes en Rosen. La compañía fundada por el recientemente fallecido José Rosenberg Villarroel anunció el nombramiento de Rafael Zamora Sanhueza como nuevo gerente general de la compañía, cargo que asumió oficialmente el 1 de mayo, según informó la empresa este lunes.

    Zamora es ingeniero civil industrial y magíster en ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile y estuvo por más de tres décadas en Telefónica Chile, operadora en la que lideró áreas como finanzas, estrategia y comercial.

    “Mi experiencia de liderazgo incluye una sólida trayectoria ejecutiva como Director de Finanzas y Control de Gestión (CFO) y Director de Estrategia y Regulación, entre otros. Junto con mi experiencia ejecutiva, fui Presidente y Director de diversas sociedades del grupo Telefónica en Chile”, señala el ejecutivo en su descripción profesional en LinkedIN.

    En un comunicado, la empresa con ventas por más de US$ 250 millones al año dijo que en su nuevo rol, asumirá el desafío de liderar “una nueva etapa de la empresa y su estrategia de desarrollo”, con el objetivo de profundizar los estándares de excelencia que han caracterizado a Rosen por más de seis décadas.

    De acuerdo con el documento, su gestión estará enfocada en impulsar el crecimiento, la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia operacional, junto con fortalecer el posicionamiento de la marca en Chile y en los mercados internacionales.

    Agustín Alfonso Herranz

    El directorio de la compañía también abordó la salida del gerente general saliente, Agustín Alfonso Herranz, quien lideró la firma por más de 13 años.

    Agustín Alfonso Herranz, exgerente general de Rosen PABLO VÁSQUEZ R

    En esa línea, Rosen “agradece y reconoce la valiosa gestión y trayectoria” del ejecutivo, señalando que durante su período se consolidó el crecimiento y se contribuyó “significativamente al desarrollo y fortalecimiento de la organización”.

    El anuncio se produce a más de un mes del fallecimiento de José Rosenberg, reconocido hombre de negocios de la Región de La Araucanía.

    El nieto mayor del empresario, Cristián de Giorgis Rosenberg, asoma como el continuador de la gestión familiar en la compañía, al ser el único del clan que trabaja en la administración.

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