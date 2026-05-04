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    “Estuvimos hablando”: Marcelo Ríos revela desconocida propuesta del Presidente José Antonio Kast

    El extenista salió a aclarar el incidente que protagonizó el fin de semanas y también aprovechó de contar una conversación con el mandatario.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Marcelo Ríos reveló una conversación con el Presidente Kast.

    Marcelo Ríos volvió a hacer noticia este fin de semana tras un incidente que protagonizó en un restaurant del sector oriente de la capital. El exnúmero uno del mundo aparece en un video conversando con carabineros en evidente estado de intemperancia tras una velada con su pareja Tamara Cornejo.

    En medio de esta polémica, el zurdo llamó al matinal Mucho Gusto de Mega para aclarar lo sucedido y también para hablar de diversas materias. “Reconozco que se me pasaron las copas, reconozco que me acuerdo poco, y es raro porque igual cuando todo me acuerdo y no me acuerdo de muchas cosas que pasaron”, señaló.

    “Tuve una pelea con mi polola, sí, discutimos, hablamos más fuerte y yo creo que todos saben que cuando uno toma, se pone más afónico”, agregó, junto con explicar lo sucedido: “Me sacaron y los carabineros hablaron conmigo y ahí se ve que me pegan unas palmaditas. A mí no me llevan detenido nada, no estoy ni manejando”.

    “Yo le digo a la Tamara: ‘Ándate porque van a llegar los pacos, va a llegar la prensa’, y ella se fue. Pero de aquí a que haya habido algún golpe, alguna denuncia, no”, contunuó.

    En ese contexto, también valoró que el establecimiento no haya tomado otras medidas y reiteró sus disculpas. soy un gallo conocido y me pasó. “Lo que me deja tranquilo es que Taringa haya dicho ‘ok, esto lo dejamos acá’. Yo le pedí perdón a la gente de Taringa y, si hay gente que se sintió pasada a llevar, les pido perdón, se me pasaron las copas”, manifestó.

    ¿Posible ministro?

    Luego de entregar su versión de lo ocurrido, el panel del programa le consultó sobre su relación con la política. Ahí, el extenista volvió a criticar al gobierno del expresidente Boric y le deseó éxitos a José Antonio Kast.

    “Pretendo que cambie todo, que Chile sea más seguro, sobre todo si mis hijos vienen para acá. Viví el país en los 90′ y era la raja”, recordó. Y añadió: “No hablo más de política hasta el próximo gobierno”.

    Luego, reveló una desconocida propuesta que le realizó el mandatario para sumarse a su gobierno. “Estuvimos hablando en un momento: ministro del Deporte, pero tampoco es algo que me llame la atención la política, no es algo que me quite el sueño, es complicado, no es fácil”, desclasificó sobre la conversación para el cargo que hoy ocupa Natalia Duco.

    Más sobre:TenisMarcelo RíosJosé Antonio KastMindepNatalia Duco

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