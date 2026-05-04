Jefes comunales detallan déficit de Carabineros y avance del crimen organizado: “No nos sorprenda que un alcalde amanezca muerto”

Durante una presentación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, alcaldes detallaron el déficit de seguridad que enfrentan en las comunas.

Primeramente abordó la problemática el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien centró su intervención en el déficit de funcionarios de Carabineros para cubrir las necesidades de las comunas.

“Si dividimos la cantidad de 60 mil carabineros por 20 millones, nos da un promedio de 301. Si a eso le restamos el 20%, es decir, los que están con licencia, son 48 mil: sería un carabinero cada 416 personas”, comenzó detallando.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White Diego Martin

A lo que agregó: “En el caso de San Bernardo, si nosotros cumpliéramos con la dotación que debiésemos tener, debiésemos tener uno cada 893, pero la realidad de San Bernardo es que como tenemos 50 carabineros menos de los operativos que debiésemos tener, tenemos uno cada 2.100 personas”.

El jefe comunal también criticó el índice de brecha de cobertura , que compara delitos violentos versus tasa de carabineros cada 100 mil habitantes.

“Puse cuatro ejemplos para que ustedes vean lo desigual y lo injusto que es. Por ejemplo, Las Condes, 808 delitos violentos, 90 carabineros. Vitacura, 814 delitos violentos, 111 carabineros. San Bernardo, 2747 delitos violentos, 112 carabineros. Providencia, 2813 delitos violentos, 209 carabineros”, detalló.

Por otro lado, en su alocución en la comisión, White enfatizó que hay un crecimiento en el crimen organizado, por lo que mostró su preocupación frente a las posibilidad que el Plan Calles sin Violencia pueda desaparecer.

“Hoy día, si seguimos en este ritmo, estimados congresistas, el día de mañana que no nos sorprenda que un alcalde amanezca muerto o que un funcionario municipal, como ya ha pasado, termine en mala condición, porque ya ha ocurrido”, señaló al respecto el jefe comunal.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, detalló que hasta el momento 17 autoridades comunales han sido víctimas de amenazas.

“Nosotros necesitamos avanzar en fortalecer a los municipios. Sin municipios fuertes no hay control territorial posible. Eso es un tema que sin duda hay que poder trabajar y que hoy día se necesita voluntad política para avanzar en ese sentido, y esa voluntad, por supuesto, tiene que verse reflejado también en el Congreso para poder ir mejorando la norma”, comenzó detallando.

A lo que agregó: “Hoy día hay nueve proyectos de ley, pero ninguno de esos que hemos levantado nosotros como asociación tipifican la amenaza contra las autoridades como un agravante. Es importante que avancemos en ese sentido”.