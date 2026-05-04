Franulic convence a Comisión del Senado con crítico discurso contra la corrupción en el Poder Judicial

“ Soy un antofagastino que cursó su educación primaria en una escuela pública hoy llamada Darío Salas y la enseñanza media en el colegio San Luis de mi ciudad”, comenzó diciendo el primer candidato propuesto por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, Dinko Franulic (63), ante la Comisión de Constitución del Senado.

Franulic, actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, integró la quina conformada por el máximo tribunal para proveer el cupo que dejó el destituido ministro Sergio Muñoz. Tras sortear esa etapa, este lunes tuvo su primer encuentro con el Poder Legislativo, donde presentó sus cartas haciendo un repaso por su trayectoria profesional, la cual ha desarrollado plenamente en tribunales de regiones.

“Ello me ha permitido conocer distintas realidades y jurídicamente situaciones y controversia de las más distintas naturalezas, como así mismo las dificultades y anhelos de los habitantes de esas zonas que muchas veces desde el centro del país son difíciles de entender”, señaló el postulante al máximo tribunal de la República.

Citando “estudios y comentarios”, Franulic criticó el “escaso nivel de confianza y credibilidad” del cual goza actualmente el Poder Judicial. Peor aún, dijo, que hay “una percepción relevante de corrupción” en tribunales.

“Se da cuenta además en la justicia penal de una sensación de impunidad asociada a un garantismo excesivo y en general el problema en el acceso, cobertura de la justicia y lentitud de los procedimientos. En resumen, enfrentamos un grave problema de legitimidad de la justicia ”, diagnosticó.

Sin mencionar casos en específico, agregó: “Desde luego, los graves casos de corrupción de los últimos años han impacto gravemente la imagen del Poder Judicial y aun cuando pueden sostenerse que son problemas puntuales y que fueron rápidamente sancionados, sus efectos negativos se han extendido . Se requiere tomar medidas en este aspecto”.

Franulic destacó las medidas que ha tomado el Poder Judicial, como por ejemplo, la elaboración de un manual de prácticas por la Academia Judicial y un Código de Ética Judicial por parte de Suprema. Sin embargo, dijo que algunas medidas, como las causales de recusación o implicancia, debiesen ser actualizadas porque “fueron reguladas en una época distinta” y no responden a “las necesidades actuales”.

Con todo, dijo que los actores del sistema de justicia debiesen hacer “un diálogo interno” sobre los principios éticos de la profesión. En ese diálogo, dijo, debiesen participar el Colegio de Abogados y las escuelas de Derecho de las universidades. En ese sentido, el magistrado criticó la “ falta de preparación y conocimientos en cuestiones éticas fundamentales ”.

Por otro lado, expresó reparos hacia el estatuto disciplinario de los jueces, el cual, dijo, se debería modificar “sustancialmente”, ya que su regulación actual es “insuficiente y antigua”.

Por último, en materia penal, criticó la utilización que en muchos casos se le da a la suspensión condicional del procedimiento. Sobre esto dijo que resultaba “inaceptable que se emplee como un mero mecanismo a terminar con el procedimiento”.

Ministro destaca trayectoria

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó la trayectoria de Franulic. El secretario de Estado valoró la larga trayectoria judicial y las evaluaciones positivas que ha obtenido el postulante a lo largo de su carrera.

Además, valoró “la meritocracia del ministro Franulic. Él como pocos ha hecho una carrera totalmente en regiones, ha estado en distintos tribunales y en distintas cortes dando cuenta de esa cercanía que tiene con las regiones de este país”.

Para la parte final fue consultado por su opinión del proyecto que busca cambiar el sistema de nombramiento de jueces. Más allá del órgano que vaya a elegir a los jueces, uno lo que espera es que este órgano respete el principio de independencia judicial. El concurso debe ser capaz de demostrar quiénes son los que reúnen los conocimientos y habilidades para el cargo específico que se trata de llenar".

La comisión integrada por los senadores Pedro Araya (presidente), Andrés Longton, Claudia Pascual, Arturo Squella y Paulina Vodanovic, aprobó de manera unánime la presentación de Franulic. “Cumple ampliamente con la propuesta y con los requisitos que plantea el Presidente de la República”, concluyó el presidente de la comisión. En la instancia no se encontraba el senador Squella. Ahora deberá ser votado en Sala.