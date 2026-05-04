Seguridad y Educación firman convenio con Carabineros para reforzar seguridad en establecimientos educacionales

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, junto a su par de Educación, Maria Paz Arzola, llegaron esta jornada a Calama para firman junto a Carabineros un convenio con el objetivo de fortalecer la coordinación y ejecución de acciones conjuntas para reforzar la seguridad en establecimientos educacionales.

Esto, a un mes del homicidio de una inspectora en manos de un alumno en un recinto educacional de la ciudad.

El acuerdo, firmado por ambas secretarias de Estado, indica que las instituciones se comprometen a coordinarse “de forma permanente” para planificar y evaluar las acciones acordadas para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales.

Asimismo, el convenio establece que deberán designar puntos focales institucionales como contrapartes técnicas responsables de canalizar comunicaciones, coordinar requerimientos y apoyar la ejecución de las iniciativas. En el caso de Carabineros, se indica, esta función recaerá en los Jefes de Zona.

Junto con esto, el acuerdo también apunta a promover acciones como la creación de mesas regionales de trabajo y el desarrollo de charlas, talleres y capacitaciones por parte de Carabineros dirigidas a estudiantes, enfocadas en la prevención de riesgos, el bienestar integral y el fortalecimiento de una convivencia escolar segura y respetuosa.

Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que el convenio “es sumamente relevante”, ya que “posibilita esa instancia de estar interactuando no solamente con el alumnado, sino que también con el cuerpo docente y con los apoderados, que también tienen mucho que aportar”.

“Este es un trabajo multidisciplinario (...) este es un trabajo también muy coordinado con la Policía de Investigaciones, con la única finalidad de darle herramientas de crecimiento, de mejor convivencia entre los alumnos y nosotros desde la perspectiva también policial, entregarles estas herramientas que van orientadas a una mejor convivencia", señaló.

Consultado sobre cómo se implementarán las capacitaciones, el jefe policial expresó que eso es parte de la coordinación en la que tienen que trabajar ahora junto a los municipios, sin embargo “la capacidad, la voluntad, eso está 100% disponible”.

Por su parte, la ministra Arzola sostuvo que este convenio “es una evidencia de que la señal contra la violencia y contra los delitos al interior de recintos escolares es clara: no debe haber espacio para ellos en la educación”.

Asimismo, también recordó que sumado a este convenio, actualmente está en curso la entrada en vigencia de la Ley de Convivencia Escolar y que también están trabajando en el proyecto de ley Escuelas Protegidas, el cual está en trámite en el Congreso.

La ministra Steinert en tanto, destacó que con este convenio, además de que Carabieneros realice las capacitaciones en los establecimientos educacionales, también estarán atentos “a los requerimientos de los mismos frente a hechos graves”.

“Han establecido ciertos parámetros para establecer aquellos que tienen mayor criminalidad sin estigmatizar, que eso es lo importante, que tenemos que tener esa línea bien señalada”, sostuvo. “Entonces, esto parte por una reactivación y una coordinación más eficiente con Carabineros de Chile, pero no quiero dejar afuera a Policía e Investigaciones, que también se ha acercado a estar más presentes frente a las denuncias, y acoger a través de su unidad que se llama CABA y verificar también ciertos hechos y poder intervenir en ellos desde el punto de vista psicológico”.