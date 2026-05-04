Hacienda ingresa proyecto que sube salario mínimo en $7.546

El gobierno se reunió con los representantes de la CUT en búsqueda de un acuerdo por el salario mínimo.

Finalmente, el gobierno ingresó el proyecto de ley para fijar el salario mínimo. Y si bien la semana pasada se informó que la propuesta del Ejecutivo era de 4% nominal en línea con la proyección de inflación que el Banco Central tiene previsto para el año, el Ministerio de Hacienda decidió dividir en 2 esa alza.

De acuerdo a la iniciativa que comenzará su tramitación en la Cámara de Diputados, “se propone un reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo con la evolución del IPC, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las familias”, dice el informe.

Y agrega que “esto quiere decir que el monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a $546.546, de acuerdo con la variación acumulada entre enero y marzo de 2026, que alcanza un 1,4%”. Actualmente, el ingreso mínimo es de $539 mil.

Santiago 1 de mayo 2026. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convoca a la tradicional marcha del Dia Internacional del Trabajador y Trabajadora. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Asimismo, el proyecto añade que “a contar del 01 de enero de 2027, reajústese el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor, determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de diciembre de 2026”. Así, si se cumplen las proyecciones del Banco Central, esa nueva alza sería de 2,6%.

Ahora bien, también se establece que “a más tardar en el mes de junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 01 de julio de 2027. Para su elaboración, consultará las sugerencias del Consejo Superior Laboral”.