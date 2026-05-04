SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Hacienda ingresa proyecto que sube salario mínimo en $7.546

    De acuerdo a la iniciativa que comenzará su tramitación en la Cámara de Diputados, “se propone un reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo con la evolución del IPC, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las familias”, dice el informe.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El gobierno se reunió con los representantes de la CUT en búsqueda de un acuerdo por el salario mínimo.

    Finalmente, el gobierno ingresó el proyecto de ley para fijar el salario mínimo. Y si bien la semana pasada se informó que la propuesta del Ejecutivo era de 4% nominal en línea con la proyección de inflación que el Banco Central tiene previsto para el año, el Ministerio de Hacienda decidió dividir en 2 esa alza.

    De acuerdo a la iniciativa que comenzará su tramitación en la Cámara de Diputados, “se propone un reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo con la evolución del IPC, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las familias”, dice el informe.

    Y agrega que “esto quiere decir que el monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a $546.546, de acuerdo con la variación acumulada entre enero y marzo de 2026, que alcanza un 1,4%”. Actualmente, el ingreso mínimo es de $539 mil.

    Santiago 1 de mayo 2026. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convoca a la tradicional marcha del Dia Internacional del Trabajador y Trabajadora. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Asimismo, el proyecto añade que “a contar del 01 de enero de 2027, reajústese el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor, determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de diciembre de 2026”. Así, si se cumplen las proyecciones del Banco Central, esa nueva alza sería de 2,6%.

    Ahora bien, también se establece que “a más tardar en el mes de junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 01 de julio de 2027. Para su elaboración, consultará las sugerencias del Consejo Superior Laboral”.

    Más sobre:Salario mínimo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aguas Marítimas: Mayor desaladora del país consigue aprobación ambiental por US$ 5.000 millones

    Contraloría ordena sumario en Servicio de Salud Tarapacá por más de $12 mil millones sin cobrar en licencias médicas

    Premios Pulitzer reconocen investigaciones sobre los recortes de Trump a las agencias federales y los chatbots de IA usados por Meta

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025

    FMI sobre Chile: dice que megarreforma “contribuye al crecimiento”, pero alerta por riesgos fiscales y escenario externo

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    2.
    Rosen anuncia salida de Agustín Alfonso Herranz y un ex Telefónica se convierte en el nuevo gerente general

    Rosen anuncia salida de Agustín Alfonso Herranz y un ex Telefónica se convierte en el nuevo gerente general

    3.
    “Ojalá hacer más cosas acá”: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    “Ojalá hacer más cosas acá”: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    4.
    Formalizarán a principales ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    Formalizarán a principales ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    5.
    Iansa decide no comprar remolacha local y productores califican la decisión como el “tiro de gracia para temporada agrícola”

    Iansa decide no comprar remolacha local y productores califican la decisión como el “tiro de gracia para temporada agrícola”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026
    Chile

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Leitao dice que computador de cuando fue alcaldesa lo entregó al dejar el cargo y afirma que va a desvirtuar imputaciones

    Contraloría ordena sumario en Servicio de Salud Tarapacá por más de $12 mil millones sin cobrar en licencias médicas

    Renato Peñafiel entra a la propiedad de banco español A&G
    Negocios

    Renato Peñafiel entra a la propiedad de banco español A&G

    Aguas Marítimas: Mayor desaladora del país consigue aprobación ambiental por US$ 5.000 millones

    FMI sobre Chile: dice que megarreforma “contribuye al crecimiento”, pero alerta por riesgos fiscales y escenario externo

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025
    Tendencias

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    “Por algo me trajeron”: el desahogo de Alexis Sánchez tras firmar la importante victoria de Sevilla
    El Deportivo

    “Por algo me trajeron”: el desahogo de Alexis Sánchez tras firmar la importante victoria de Sevilla

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

    Una genialidad de Alexis Sánchez le da el triunfo a Sevilla y un poco más de aire en su lucha por no descender

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso
    Cultura y entretención

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    La playlist de Paul McCartney ¿qué escucha el ex Beatle?

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo

    Premios Pulitzer reconocen investigaciones sobre los recortes de Trump a las agencias federales y los chatbots de IA usados por Meta
    Mundo

    Premios Pulitzer reconocen investigaciones sobre los recortes de Trump a las agencias federales y los chatbots de IA usados por Meta

    Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

    Giro estratégico de Armenia: su voluntad de acercarse a la UE para limitar su histórica dependencia de Rusia

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?