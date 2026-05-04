Trump minimiza ofensiva de Irán en Emiratos Árabes y tilda como “miniguerra” el conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este lunes al estado del conflicto armado con Irán. En su intervención, el mandatario restó importancia al lanzamiento de 19 proyectiles contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU), señalando que la mayoría fueron interceptados.

“La mayoría fueron derribados. Uno pasó. No ha habido daños importantes”, sostuvo Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio en la Casa Blanca. En el mismo contexto, el jefe de Estado instó a Corea del Sur a “tomar medidas” ante el ataque reportado contra uno de sus buques mercantes.

Al evaluar la escala de las hostilidades, Trump calificó el conflicto general como una “miniguerra”. Según su planteamiento, esta definición responde a la reducción de las capacidades militares del país asiático durante el desarrollo de los enfrentamientos.

“Digo que es una miniguerra porque eso es lo que son. Ya no tienen armada. Piénsenlo. Tenían 159 buques. ¿Cuántos les quedan?”, argumentó el presidente. En esta línea, comparó la duración de la actual situación con la de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, y añadió: “Si aquí arriba estuviera la persona equivocada tendríamos la III Guerra Mundial”.

Situación política y test cognitivo

En cuanto a su situación personal y política, el presidente hizo mención al test cognitivo que asegura haber superado y rechazó los cuestionamientos sobre su edad. “Evidentemente no soy un mayor. Soy mucho más joven que un mayor. De verdad. Me siento igual que hace 50 años”, afirmó.

Sobre el descenso de su popularidad en las mediciones, Trump señaló que las encuestas “son totalmente mentira”. A su juicio, el 32% que manifiesta desaprobación a su gestión responde a personas que creen “que está bien que Irán tenga armas nucleares”. Asimismo, planteó ante la audiencia que dejará su cargo “dentro de ocho o nueve años”.

Cooperación y competencia con China

Finalmente, el mandatario abordó la carrera por la inteligencia artificial, reconociendo que China mantiene una ventaja en dicha tecnología. Trump confirmó que espera reunirse con el presidente Xi Jinping en dos semanas.

“Le voy a decir: vamos ganando. Tenemos una competición muy amistosa”, concluyó respecto al vínculo con el gigante asiático.