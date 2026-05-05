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    Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja a un menor baleado y a sospechoso herido

    El incidente ocurrió en las inmediaciones del perímetro de seguridad presidencial, en un momento de alta vigilancia por el paso del vicepresidente, mientras autoridades investigan si el ataque tenía un objetivo específico.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Casa Blanca

    Un nuevo tiroteo se registró la tarde de este lunes en las cercanías de la Casa Blanca, en la capital estadounidense, luego de que agentes del Servicio Secreto se enfrentaran contra un individuo armado que terminó herido de bala.

    De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió en la intersección de la calle 15 con la avenida Independence, en pleno perímetro de seguridad del complejo presidencial. En el intercambio, un menor de edad también habría resultado lesionado, aunque fuera de riesgo vital.

    La situación generó un amplio despliegue policial y el cierre inmediato de calles aledañas, mientras equipos de emergencia atendían a los afectados.

    El subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, explicó que el episodio se inició cuando agentes de civil detectaron a un sujeto sospechoso que aparentemente portaba un arma de fuego.

    Agentes uniformados se acercaron al individuo, quien intentó huir a pie antes de disparar contra ellos”, detalló en una conferencia de prensa.

    Ante esta situación, los efectivos respondieron con sus armas de servicio, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un recinto hospitalario. Hasta ahora, su estado de salud no ha sido precisado por las autoridades.

    Se investigan las motivaciones

    El funcionario agregó que aún no está claro si el atacante tenía un objetivo específico ni si el presidente Donald Trump era el blanco del eventual ataque.

    El incidente ocurrió en un contexto de alta seguridad, ya que minutos antes había transitado por el lugar una caravana oficial en la que se desplazaba el vicepresidente JD Vance. Según testigos, se escucharon entre cinco y seis disparos, lo que provocó una rápida reacción de las fuerzas policiales desplegadas en la zona.

    El hecho también tuvo lugar cerca del Monumento a Washington, uno de los puntos más concurridos de la capital, lo que generó preocupación entre turistas y residentes.

    Tras el suceso, la Policía Metropolitana de Washington DC instruyó evitar el sector y utilizar rutas alternativas, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y determinar eventuales motivaciones.

    Las autoridades recalcaron que el perímetro de la Casa Blanca se mantiene bajo vigilancia permanente, con patrullajes las 24 horas del día, y aseguraron que se realizará una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y prevenir nuevos incidentes.

    Más sobre:Casa BlancaTiroteoWashington DCEE.UU.Servicio SecretoAtaque armadoJD VanceDonald TrumpMundo

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