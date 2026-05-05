SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”

    La abogada que se desempeñó como directora nacional del organismo hasta el pasado 30 de abril, apunta a hacer mejoras al mecanismo, pero no a eliminarlo, porque a su juicio, "este no es un capricho ideológico, esta es una política de Estado con resultados concretos para la economía y las personas".

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”

    Una de las medidas que incorporó el gobierno en la ley miscelánea o megarreforma es la eliminación del sistema de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que realiza a través de una franquicia tributaria.

    “La capacitación es un motor de modernización y equidad que se sustenta en una alianza público y privada que ha demostrado tener resultados y debe fortalecerse, no desmantelarse”, comenta la exdirectora nacional del Sence, Romanina Morales, a quien el gobierno le pidió la renuncia en marzo, por lo que la abogada acaba de dejar el cargo oficialmente el recién pasado 30 de abril.

    Romanina ingresó como asesora del Sence durante el gobierno anterior, en marzo de 2022, y se convirtió en la directora nacional en junio de 2023 tras ganar el concurso por Alta Dirección Pública (ADP). Ahora el Ejecutivo tendrá que abrir un nuevo concurso para buscar a su reemplazo.

    El gobierno fundamenta la eliminación de este mecanismo en que no ha funcionado bien y su costo fiscal alcanza los US$300 millones anuales. ¿Coincide con esa evaluación?

    Más bien debemos mirarlo desde un punto de vista de una política pública, porque la capacitación que es promovida por el Sence ha sido un pilar de desarrollo laboral y de productividad a lo largo de distintos gobiernos, y es reconocida y valorada por el sector privado y los gremios empresariales.

    Este no es un capricho ideológico, esta es una política de Estado con resultados concretos para la economía y las personas. En el año 2024 se capacitaron más de 1 millón de personas, participaron en el diseño de los perfiles 9.200 empresas de Chile, y ejecutaron dichas capacitaciones 1.600 proveedores. El costo total fueron $247 mil millones, de los cuales, más de $211 mil millones provienen de los fondos públicos.

    Esto demuestra que es una escala relevante a nivel nacional en política de capacitación, que es un bien público, porque la capacitación no solamente va hacia el mundo de las personas que trabajan, sino que tiene que ir con una capacidad de adaptación a nivel territorial. No es lo mismo capacitar en Putre que capacitar en la Región Metropolitana. Las realidades territoriales y las iniciativas que se requieren, obviamente son totalmente distintas.

    ¿Más que eliminar la franquicia tributaria del Sence, lo que haría es reformularla?

    Estamos de acuerdo que debe corregirse. Hay fallas, efectivamente. Debemos mejorar la calidad, la cobertura y la pertinencia. Pero esto no significa desmantelar todo un ecosistema que funciona. El valor agregado incluye las redes territoriales, de Arica a Parinacota, Magallanes y Antártica Chilena de las Otec (Organismo Técnico de Capacitación), y también de los sectoriales que son las Otic (Organismo Técnico Intermedio para Capacitación), que se conectan con la oferta y la demanda productiva.

    Jamás debemos perder de vista los elementos que cambian las realidades laborales y de capacitación. Primeramente, la transformación tecnológica, los cambios climáticos, los cambios demográficos, porque aquí tenemos que concentrarnos también para ver cuáles son los empleos del futuro. Por lo tanto, no hay que ver esto en el corto plazo. Tenemos que tener una mirada país de aquí a 20 años, con todas estas transformaciones.

    Nosotros estuvimos fuertemente trabajando con la entrada de las mujeres en el transporte público. Hoy en día en la red de buses eléctricos que hay muchas mujeres, que han sido capacitadas por Sence, han sido capacitadas con franquicia tributaria. ¿Has visto mujeres que han entrado en los sectores de la minería? Han sido capacitadas por Sence. Las mujeres también en la industria de la construcción. Busquen quién construyó el hospital de Marga Marga, quién está construyendo el hospital de La Serena, el hospital de Coquimbo. Son mujeres que hemos logrado que entren en sectores tradicionalmente masculinizados y esto ha sido gracias, por supuesto, a la capacitación. Y no solamente hemos mejorado sus condiciones de vida, sino que también la autonomía económica.

    El ministro de Hacienda dijo que si bien esta es una buena iniciativa, sus resultados no son positivos y aseguró que muchas veces se ha prestado para abusos. ¿Cree que se ha prestado para abusos?

    Yo creo que “abuso” es una palabra que debiera, un poco, dulcificarse. Quizás no siempre se ha hecho el mejor uso. Nosotros elevamos y establecimos una política nacional de fiscalización en el Sence, precisamente para evitarlo. Y hemos fiscalizado casi el 53% de todos los cursos que se han establecido.

    Además, lo que se tiene a la vista es un estudio del año 2011. Estamos en el año 2026. Creo que ha transcurrido bastante tiempo, en el cual se han hecho los ajustes necesarios para la franquicia. Por lo tanto, aquí la estrategia debe enfatizarse, que debe mantenerse un marco de política estable con reformas que fortalezcan la eficiencia. Estoy de acuerdo. Que fortalezcan la pertinencia, que fortalezcan la calidad, y que manteniendo el andaminaje institucional entre las Otec, las Otic, que por supuesto está en marcha.

    Lo más preocupante es que si tú esto lo desmantelas, absolutamente nadie tiene la capacidad territorial de poder seguir con esta red de especialización.

    Un informe de la Dipres de septiembre de 2025 dice que el 88% de los capacitados con este mecanismo proviene de grandes empresas y el estudio no encontró efectos de las capacitaciones financiadas sobre resultados relevantes en el mercado laboral. ¿Cree que sí está teniendo un impacto sobre la economía y cómo eso se fundamenta?

    Obviamente esto no es un proceso ipso facto, no es un proceso de un minuto a otro. Lo que sí, llamamos a formar una mesa que esté con todas las personas del ecosistema y podamos aportar documentos, evidencias actuales, en que podamos ver que efectivamente ha tenido un impacto.

    ¿Cree que el Sence está operando más por cantidad que por calidad? Esa es una crítica que se ha hecho.

    Para eso nosotros obviamente modificamos, hace muy poco, lo que tiene que ver con el valor hora. Porque el valor hora no puede ser el mismo para un curso de pizarra, que un valor hora cuando necesitas maquinaria o instrumentos. Esto obviamente mejora la calidad, y al mejorar el precio también las Otec pudieron mejorar la infraestructura, las maquinarias, y los instrumentos que se utilizan.

    Esto lo hicimos en el año 2024, por lo tanto, debe aún seguir en marcha, fortaleciéndose y que adquiera una madurez suficiente.

    Más sobre:MegarreformaSenceRomanina Morales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Economía chilena comienza el 2026 con una caída del PIB en el primer trimestre y expectativas para el año caen bajo 2%

    SII explica las nuevas facultades que le da la megarreforma ante Comisión de Hacienda

    PDI incauta computadores de Leitao y otros tres exfuncionarios de Peñalolén por investigación de fraude al Fisco

    Fiscalía concreta primera jornada de formalización del exdiputado Lavín e imputa fraude al Fisco de más de $ 130 millones

    La sorpresiva queja de la derecha a la mesa de Alessandri por declarar admisible proyecto del Frente Amplio

    Cita con Boric y coordinación con el PS: los pasos de Montes en medio de la amenaza de una nueva AC en su contra

    Lo más leído

    1.
    El Estado pagó más de $ 1.000 millones en 2025 en la compra de servicios de clipping

    El Estado pagó más de $ 1.000 millones en 2025 en la compra de servicios de clipping

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    PDI incauta computadores de Leitao y otros tres exfuncionarios de Peñalolén por investigación de fraude al Fisco
    Chile

    PDI incauta computadores de Leitao y otros tres exfuncionarios de Peñalolén por investigación de fraude al Fisco

    Fiscalía concreta primera jornada de formalización del exdiputado Lavín e imputa fraude al Fisco de más de $ 130 millones

    La sorpresiva queja de la derecha a la mesa de Alessandri por declarar admisible proyecto del Frente Amplio

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”
    Negocios

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”

    Economía chilena comienza el 2026 con una caída del PIB en el primer trimestre y expectativas para el año caen bajo 2%

    SII explica las nuevas facultades que le da la megarreforma ante Comisión de Hacienda

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025
    Tendencias

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol contra la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”
    El Deportivo

    DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol contra la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”

    El otro Superclásico que prepara el iDream Summit 2026

    “Por algo me trajeron”: el desahogo de Alexis Sánchez tras firmar la importante victoria de Sevilla

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso
    Cultura y entretención

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    La playlist de Paul McCartney ¿qué escucha el ex Beatle?

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo

    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia
    Mundo

    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja a un menor baleado y a sospechoso herido

    Observadores de la OEA denuncian amenazas contra autoridades electorales y piden finalizar recuento en Perú

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?