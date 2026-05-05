Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”

Una de las medidas que incorporó el gobierno en la ley miscelánea o megarreforma es la eliminación del sistema de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que realiza a través de una franquicia tributaria.

“La capacitación es un motor de modernización y equidad que se sustenta en una alianza público y privada que ha demostrado tener resultados y debe fortalecerse, no desmantelarse”, comenta la exdirectora nacional del Sence, Romanina Morales, a quien el gobierno le pidió la renuncia en marzo, por lo que la abogada acaba de dejar el cargo oficialmente el recién pasado 30 de abril.

Romanina ingresó como asesora del Sence durante el gobierno anterior, en marzo de 2022, y se convirtió en la directora nacional en junio de 2023 tras ganar el concurso por Alta Dirección Pública (ADP). Ahora el Ejecutivo tendrá que abrir un nuevo concurso para buscar a su reemplazo.

El gobierno fundamenta la eliminación de este mecanismo en que no ha funcionado bien y su costo fiscal alcanza los US$300 millones anuales. ¿Coincide con esa evaluación?

Más bien debemos mirarlo desde un punto de vista de una política pública, porque la capacitación que es promovida por el Sence ha sido un pilar de desarrollo laboral y de productividad a lo largo de distintos gobiernos, y es reconocida y valorada por el sector privado y los gremios empresariales.

Este no es un capricho ideológico, esta es una política de Estado con resultados concretos para la economía y las personas. En el año 2024 se capacitaron más de 1 millón de personas, participaron en el diseño de los perfiles 9.200 empresas de Chile, y ejecutaron dichas capacitaciones 1.600 proveedores. El costo total fueron $247 mil millones, de los cuales, más de $211 mil millones provienen de los fondos públicos.

Esto demuestra que es una escala relevante a nivel nacional en política de capacitación, que es un bien público, porque la capacitación no solamente va hacia el mundo de las personas que trabajan, sino que tiene que ir con una capacidad de adaptación a nivel territorial. No es lo mismo capacitar en Putre que capacitar en la Región Metropolitana. Las realidades territoriales y las iniciativas que se requieren, obviamente son totalmente distintas.

¿Más que eliminar la franquicia tributaria del Sence, lo que haría es reformularla?

Estamos de acuerdo que debe corregirse. Hay fallas, efectivamente. Debemos mejorar la calidad, la cobertura y la pertinencia. Pero esto no significa desmantelar todo un ecosistema que funciona. El valor agregado incluye las redes territoriales, de Arica a Parinacota, Magallanes y Antártica Chilena de las Otec (Organismo Técnico de Capacitación), y también de los sectoriales que son las Otic (Organismo Técnico Intermedio para Capacitación), que se conectan con la oferta y la demanda productiva.

Jamás debemos perder de vista los elementos que cambian las realidades laborales y de capacitación. Primeramente, la transformación tecnológica, los cambios climáticos, los cambios demográficos, porque aquí tenemos que concentrarnos también para ver cuáles son los empleos del futuro. Por lo tanto, no hay que ver esto en el corto plazo. Tenemos que tener una mirada país de aquí a 20 años, con todas estas transformaciones.

Nosotros estuvimos fuertemente trabajando con la entrada de las mujeres en el transporte público. Hoy en día en la red de buses eléctricos que hay muchas mujeres, que han sido capacitadas por Sence, han sido capacitadas con franquicia tributaria. ¿Has visto mujeres que han entrado en los sectores de la minería? Han sido capacitadas por Sence. Las mujeres también en la industria de la construcción. Busquen quién construyó el hospital de Marga Marga, quién está construyendo el hospital de La Serena, el hospital de Coquimbo. Son mujeres que hemos logrado que entren en sectores tradicionalmente masculinizados y esto ha sido gracias, por supuesto, a la capacitación. Y no solamente hemos mejorado sus condiciones de vida, sino que también la autonomía económica.

El ministro de Hacienda dijo que si bien esta es una buena iniciativa, sus resultados no son positivos y aseguró que muchas veces se ha prestado para abusos. ¿Cree que se ha prestado para abusos?

Yo creo que “abuso” es una palabra que debiera, un poco, dulcificarse. Quizás no siempre se ha hecho el mejor uso. Nosotros elevamos y establecimos una política nacional de fiscalización en el Sence, precisamente para evitarlo. Y hemos fiscalizado casi el 53% de todos los cursos que se han establecido.

Además, lo que se tiene a la vista es un estudio del año 2011. Estamos en el año 2026. Creo que ha transcurrido bastante tiempo, en el cual se han hecho los ajustes necesarios para la franquicia. Por lo tanto, aquí la estrategia debe enfatizarse, que debe mantenerse un marco de política estable con reformas que fortalezcan la eficiencia. Estoy de acuerdo. Que fortalezcan la pertinencia, que fortalezcan la calidad, y que manteniendo el andaminaje institucional entre las Otec, las Otic, que por supuesto está en marcha.

Lo más preocupante es que si tú esto lo desmantelas, absolutamente nadie tiene la capacidad territorial de poder seguir con esta red de especialización.

Un informe de la Dipres de septiembre de 2025 dice que el 88% de los capacitados con este mecanismo proviene de grandes empresas y el estudio no encontró efectos de las capacitaciones financiadas sobre resultados relevantes en el mercado laboral. ¿Cree que sí está teniendo un impacto sobre la economía y cómo eso se fundamenta?

Obviamente esto no es un proceso ipso facto, no es un proceso de un minuto a otro. Lo que sí, llamamos a formar una mesa que esté con todas las personas del ecosistema y podamos aportar documentos, evidencias actuales, en que podamos ver que efectivamente ha tenido un impacto.

¿Cree que el Sence está operando más por cantidad que por calidad? Esa es una crítica que se ha hecho.

Para eso nosotros obviamente modificamos, hace muy poco, lo que tiene que ver con el valor hora. Porque el valor hora no puede ser el mismo para un curso de pizarra, que un valor hora cuando necesitas maquinaria o instrumentos. Esto obviamente mejora la calidad, y al mejorar el precio también las Otec pudieron mejorar la infraestructura, las maquinarias, y los instrumentos que se utilizan.

Esto lo hicimos en el año 2024, por lo tanto, debe aún seguir en marcha, fortaleciéndose y que adquiera una madurez suficiente.