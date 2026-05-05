El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

Tanques de las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) son cargados en transportes pesados ​​en el cuartel Hindenburg de Munstern el 14 de febrero de 2022.

“Las Fuerzas Armadas alemanas se encuentran en plena transformación. Debemos estar preparados hoy mismo para la disuasión y la defensa, capaces de ‘luchar esta misma noche’”. Son palabras del canciller federal alemán, Friedrich Merz, en su visita esta semana a las tropas destacadas en Munster, Baja Sajonia.

Si bien, como destaca el diario El País, los alemanes no pueden escapar de su pasado, la invasión de Ucrania, el resurgimiento de la amenaza rusa y la imprevisible política estadounidense hacia Europa y la OTAN han impulsado el rearme de una nación tradicionalmente reticente a ocupar un papel de liderazgo militar debido a su propia historia, pero convencida ahora de la necesidad de enfrentar sus fantasmas y contar con un Ejército fuerte.

El objetivo de Merz de que el Bundeswehr sea el Ejército convencional más fuerte de Europa en 2039 se produce justo en momentos en que el presidente de EE.UU. acaba de anunciar que va a retirar tropas de Alemania: según Reuters, el recorte empezará por unos 5.000 soldados de los 35.000 que el Pentágono tiene desplegados en la República Federal. El movimiento necesitaría el visto bueno del Congreso. “En todo caso, buenas noticias para Putin”, destaca el medio español El Independiente.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, presentó el martes pasado en el Bundestag el documento donde se define la estrategia militar de Alemania. Lleva el nombre de Verantwortung für Europa (Responsabilidad con Europa).

Su ambición es notable, ya que prevé que Alemania tenga el Ejército convencional más fuerte de Europa en 2039, una fuerza combinada de 460.000 efectivos. También se cuenta con un presupuesto de defensa de 108.000 millones de euros este año y el compromiso de destinar el 3,5% del PIB a la defensa básica a partir de 2029.

“Estamos convirtiendo al Bundeswehr en el Ejército convencional más fuerte de Europa”, afirmó Pistorius. El canciller Merz basa la identidad de su gobierno en este objetivo y por ello promovió que se eliminara el límite de la deuda. Para lograr el aumento de tropas Alemania ha reintroducido el servicio militar, en principio de forma voluntaria y con atractivos incentivos económicos. La meta a corto plazo sería contar con 260.000 soldados activos, 80.000 más que ahora, y 200.000 reservistas.

Friedrich Merz y Donald Trump. Foto: @_FriedrichMerz en X

Según El País, Alemania ha vivido dos momentos recientes decisivos para este giro radical: la invasión rusa de Ucrania, que llevó al entonces canciller, Olaf Scholz, a proclamar la Zeitenwende, un cambio de era, en 2022, y la decisión del actual jefe del Gobierno, Friedrich Merz, de levantar el freno a la deuda para aumentar el gasto militar.

“Ninguno de nosotros puede escapar de su historia. España no puede escapar de la Guerra Civil y los alemanes, de la II Guerra Mundial”, explica al periódico Sönke Neitzel, profesor de historia militar de la Universidad de Potsdam, sobre el papel que ocupa la memoria histórica en la visión actual que sus conciudadanos tienen del Ejército, la Bundeswehr.

“Los alemanes son muy indecisos a la hora de actuar y, en las misiones de intervención, siempre han dejado que los estadounidenses, los franceses y los británicos tomaran la iniciativa”, comenta Neitzel. Recuerda, por ejemplo, que al inicio del conflicto en Ucrania, Alemania solo envió material: 5.000 cascos. “Ahora los alemanes están muy comprometidos, pero eso ha llevado su tiempo”.

Un 70% a favor de gastar más en defensa

Durante años, los alemanes mostraron un amplio rechazo a gastar más en defensa y eran escépticos con todo lo militar. Esto ha cambiado. Ahora, más de un 70% se pronuncia a favor de gastar más en defensa y casi un 60% tiene “gran confianza” en el Ejército. “La gran mayoría está muy a favor de gastar más en defensa, de ayudar a Ucrania y es consciente de la necesidad de tomar el destino en nuestras propias manos por falta de sintonía con Washington, de quien más del 80% dice que ya no es un aliado de fiar”, comenta Peter Matuschek, gerente del instituto de opinión Forsa.

En una publicación en LinkedIn, el experto en seguridad alemán, Christian Mölling, calificó la estrategia como un “primer paso importante” que “no debe confundirse con un momento que provoque un cambio radical de la noche a la mañana”.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer.

“Históricamente, la planificación militar alemana ha estado fuertemente condicionada por los requisitos de la OTAN. Esto no cambiará fundamentalmente, ni debería hacerlo”, continuó, añadiendo que “lo novedoso, sin embargo, es que Alemania ahora articula formalmente sus objetivos militares nacionales, prioridades y margen de maniobra, que luego puede integrar en la OTAN y Europa”.

“Alemania no solo es capaz de gastar más en Defensa, sino que lo está haciendo, incluso antes de lo previsto”, afirma Claudia Major, directora de la oficina de Berlín del German Marshall Fund. “Existe tanto una aspiración por parte de Merz como una expectativa por parte de Europa de que Alemania lidere este sector. Pero hay dos países que no se sienten cómodos: Francia y Polonia”.

Al respecto, el Financial Times señala que, debido al enorme aumento del gasto impulsado por el canciller Merz, el presupuesto de Defensa de Alemania igualará a los de Reino Unido y Francia a finales de esta década y ya está comenzando a alterar el equilibrio de poder en Europa.

“En toda Europa se considera una medida necesaria, urgente y esperada. Sin embargo, los planes de gasto también generan inquietud, sobre todo en Francia y Polonia, no tanto por el regreso del poder militar alemán al corazón de Europa, ocho décadas después de la guerra, sino por las consecuencias prácticas para la industria de defensa del continente”, apunta el periódico británico.

Vista de un tanque Leopard 2 en la base del Ejército alemán Bundeswehr en Munster, el 20 de febrero de 2023. FABIAN BIMMER

Una ruptura con París en materia de Defensa tensaría la relación franco-alemana, que siempre se ha basado en la cooperación mutua en el seno de la UE. Para algunos veteranos franceses, la historia aún pesa mucho. “La cuestión de la dominación alemana siempre ha sido una verdad tácita” entre Francia y Alemania, afirma Jacques Attali, exasesor del difunto presidente François Mitterrand. “Para los alemanes, EE.UU. ha sido una garantía contra sus propios demonios. Creen que si EE.UU. se retira, tal vez esos demonios podrían resurgir”, añade.

Con todo, apunta el Financial Times, los funcionarios franceses no creen que el país vaya a ser desplazado como principal potencia militar en Europa, al tener la bomba nuclear y un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, Paul Maurice, especialista en relaciones franco-alemanas del think tank Ifri, argumenta que “una afluencia tan grande de dinero cambiará el panorama de la industria de defensa europea al aumentar el tamaño y el alcance de las empresas alemanas”.