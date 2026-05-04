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    “Por algo me trajeron”: el desahogo de Alexis Sánchez tras firmar la importante victoria de Sevilla

    El tocopillano habló tras anotar el 1-0 ante la Real Sociedad. “Tengo la experiencia y lo sigo demostrando, estoy bien físicamente”, aseguró el goleador histórico de la Roja.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez abordó su momento en Sevilla. FOTO: LALIGA.

    Sevilla vuelve a creer en la permanencia, esperanza que bien descansa en los pies de Alexis Sánchez. El atacante chileno se alzó como la gran figura en el triunfo de 1-0 ante la Real Sociedad, después de anotar la única conquista del duelo.

    El tocopillano ingresó en el descanso y, cinco minutos más tarde, anotó una de las conquistas de la temporada para la escuadra de Andalucía, gol que permite al equipo salir de la zona de descenso y alargar una jornada más el deseo de quedarse en LaLiga.}

    Tras el duelo, el Niño Maravilla habló fuerte para comentar el triunfo. Además, narró cómo trató de enfrentar un partido clave para comenzar a escapar de la zona roja.

    “En esta instancia me gusta estar tranquilo, con mucha calma para decidir la jugada y tener la paciencia para definir”, explicó Sánchez a los medios oficiales del club nervionense.

    Consultado sobre el complicado momento que vive la institución, el delantero nacional afirmó que “por algo me trajeron… Tengo la experiencia y lo sigo demostrando, estoy bien físicamente. Ahora me toca vivir lo más complicado de mi carrera, estar peleando abajo para no descender”.

    Sobre lo que viene para el club, a cuatro fechas del final, el Dilla destacó la actitud de sus compañeros frente una situación complicada, que finalmente ha comprobado el compromiso del grupo.

    “Veo un grupo que está unido. Lo presencié en el partido anterior cuando perdimos en el último minuto, había muchos llorando en el camarín como lo Suazo, quien fue capitán y lo siente. Este equipo necesita jugadores así, como Suazo”, dijo Sánchez.

    Asimismo, el artillero contó las motivaciones que lo llevaron a la capital de Andalucía: “vine acá a Sevilla, porque sé que es un club grande, con una enorme afición y un estadio espectacular. No cualquiera juega acá, solo los futbolistas con sangre y con talento pueden jugar acá”.

    Experiencia

    A los 37 años, el exjugador de Arsenal y Manchester United nunca ha estado en este escenario. A cuatro fechas del final, Sevilla tiene un fixture complicado para intentar salvar del descenso.

    “Me ha tocado jugar siempre finales e instancias así en mi vida, pero estas circunstancias me están ayudando. Me sirve porque quiero ganar siempre y el apoyo de la gente fue increíble. Mis compañeros se entregan día a día. Yo me lo tomo con más tranquilidad porque creo que esa tranquilidad nos ayudará a ganar el próximo partido”, dijo Sánchez a la transmisión oficial del encuentro.

    Respecto de su cuarta conquista, el atacante aclaró que “salí del fuera de juego y encontré el espacio… le pegué con el corazón. También me comí un codazo por ser un poco más pequeño. Incluso, todavía estoy un poco mareado”.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezLaLigaSevillaReal Sociedad

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