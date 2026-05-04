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    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    El brote se registró a bordo del crucero MV Hondius, que había zarpado hace siete semanas desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y que tras recorrer la Antártida y hacer escala en Santa Elena quedó anclado en Cabo Verde.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina Tendencias / La Tercera

    Tres personas murieron y otras tres se encuentran enfermas tras un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero que navegaba por el océano Atlántico, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    Los fallecidos eran pasajeros del buque MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions.

    Según informó CNN, la embarcación había zarpado hace siete semanas desde Ushuaia, Argentina. Luego, realizó escalas en la Antártida y en el territorio británico de ultramar de Santa Elena antes de fondear en Praia, capital de Cabo Verde.

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina. Foto: Oceanwide Expeditions.

    Actualmente, el barco permanece anclado y con sus pasajeros a bordo mientras las autoridades sanitarias evalúan la situación.

    Según detalló la OMS, de los seis individuos que presentaron síntomas, solo uno ha sido confirmado por laboratorio como caso de hantavirus, mientras que los otros cinco son considerados sospechosos.

    Las investigaciones continúan para determinar el origen del contagio.

    El hantavirus puede provocar una enfermedad respiratoria grave y potencialmente mortal conocida como síndrome pulmonar por hantavirus.

    Expertos han señalado que un brote en un barco es extremadamente inusual, por lo que no se descartan distintas hipótesis, desde una posible contaminación del barco con roedores hasta un eventual contagio interpersonal (variante Andes).

    Las autoridades neerlandesas coordinan la repatriación de los tripulantes sintomáticos y de uno de los cuerpos, mientras equipos médicos evalúan la evacuación de pasajeros que requieren atención especializada.

    Pero, ¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son sus síntomas? Esto es todo lo que debes saber.

    Qué es el hantavirus o virus hanta

    De acuerdo a la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los hantavirus son una familia de virus que “pueden causar enfermedades graves y la muerte”.

    Los humanos se contagian por contacto con roedores (ratas y ratones) a través de su orina, excrementos y saliva. Basta con respirar gotas frescas o aire contaminado, o tocar cualquier objeto donde haya sido depositado el virus.

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    También se han registrado casos de infección por mordeduras o arañazos (pero con menor frecuencia).

    Las dos enfermedades principales que puede provocar el hantavirus son dos: síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SPCH) y fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR).

    En Chile, la enfermedad SPCH está presente desde la década de los 90 y es transmitida por los ratones silvestres de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus).

    Síntomas del hantavirus

    El SPH puede aparecer entre una y ocho semanas después de haber sido infectado, según explican desde Medline Plus. Sus síntomas son parecidos a los de la gripe. Entre ellos, están:

    • Escalofríos.
    • Fiebre.
    • Dolores musculares (muslos, caderas, hombros y espalda).

    Después de algunos días de “mejoría”, los pacientes comienzan a decaer nuevamente. Entonces, comienzan con estos otros síntomas:

    • Tos seca.
    • Sensación de indisposición (malestar general).
    • Diarrea.
    • Dolor de cabeza.
    • Náuseas y vómitos.
    • Dificultad respiratoria.

    Según las cifras estadounidenses, el 38% de los pacientes que tienen síntomas respiratorios pueden morir por la enfermedad.

    Cómo prevenir el contagio de hantavirus

    La recomendación principal es evitar la exposición a la orina y excrementos de roedores, manteniendo la casa y todas sus áreas limpias, y prefiriendo siempre el consumo de agua limpia y purificada.

    Desde el Minsal recomiendan sellar las viviendas con materiales resistentes para no permitir el ingreso de roedores, realizar una buena disposición de basura con tarros cerrados con tapa, mantener los alimentos en envases herméticos y no dejar restos de comida encima.

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina. Foto referencial.

    Si es que ingresas a un lugar que permaneció cerrado durante mucho tiempo, se recomienda ventilar por al menos 30 minutos. Después, rociar una solución de cloro para desinfectar.

    También mantener el pasto corto y sin malezas en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda (con 7 días previos de desratización para evitar que ingresen a la casa).

    Además, quienes van a acampar, deben dormir en un piso cubierto y acolchado, transitar por senderos o caminos habilitados, evitar recolectar y consumir frutas silvestres o leña y atender a campings autorizados.

    Lee también:

    Más sobre:HantavirusCruceroHantaVirusRoedoresRatasRatonesSaludEnfermedadesContagiosArgentinaTendenciasLa Tercera

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