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    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League

    El volante chileno compartió con el cantante británico y accionista de los Tractor Boys, durante las celebraciones por el subcampeonato del Championship.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Marcelino Núñez compartió con el cantante Ed Sheeran, accionista del Ipswich Town. Foto: captura de pantalla.

    Marcelino Núñez festeja en Inglaterra. El sábado su equipo, el Ipswich Town, goleó por 3-0 al Queens Park Rangers y consiguió el segundo ascenso directo a la Premier League tras el campeón Coventry City.

    El chileno jugó 71 minutos en el encuentro y se ha ganado el cariño de la hinchada después de haber sido traspasado desde su clásico rival, Norwich. Gracias a sus tres goles y 10 asistencias en 38 partidos, el volante se convirtió en una pieza importante en los Tractor Boys.

    Ese mismo cariño se vio reflejado durante las celebraciones en la cancha y en el camarín, donde se le vio al oriundo de Colina junto al afamado cantante Ed Sheeran, quien es uno de los patrocinadores y accionistas minoritarios del club.

    En los festejos, el formado en la UC compartió con el astro de la música británica y hasta se tomaron una foto juntos, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Lo mismo que las diversas imágenes de Sheeran con el plantel del subcampeón de la Championship, a quienes acompañó a recibir el reconocimiento por quedarse con el ascenso.

    ¿Quién es Ed Sheeran?

    El cantante de 35 años es uno de los más prolíficos de su país en los últimos años. Ha vendido más de 120 millones de discos. De esas copias, casi 40 millones corresponde a su álbum más exitoso, Divide. Mientras que su canción más exitosa es Shape of You, que hasta la fecha, acumula 4.900 millones de reproducciones en Spotify.

    Su amor por Ipswich es de toda la vida y desde 2021 es patrocinador del club, con su gira Mathematics Tour y en 2024 adquirió el 1,4% de las acciones del conjunto británico, como una forma de “devolver algo” al equipo de sus amores.

    Precisamente, este lunes comenzó la preventa de entradas del artista para su concierto en Santiago, el próximo 21 de noviembre en el estadio Bicentenario de La Florida.

    Más sobre:FútbolIpswichEd SheeranMarcelino NúñezPremier LeagueChampionship

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