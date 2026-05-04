Dos pescadores fallecen en Vichuquén tras el volcamiento de su embarcación: una persona está desaparecida
Los equipos de emergencia continúan la búsqueda del desparecido. En tanto, solo una persona ha sido rescatada con vida tras la tragedia.
Un grave accidente se registró la mañana de este lunes en la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, donde una embarcación pesquera volcó, dejando a dos personas fallecidas.
La dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que dos pescadores perdieron la vida, otro se encuentra desaparecido y solo uno ha sido rescatado con vida.
El volcamiento ocurrió en el sector Barca El Faro. Según precisaron desde Senapred, el bote pesquero pertenece a Caleta Duao en la comuna de Licantén.
De momento, los equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona buscando a la persona desaparecida.
El Ministerio Público solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal, la Brigada de Homicidios de la PDI Y el Gope de Carabineros, quienes se suman a los equipos de la Armada de Chile y personal municipal que están desplegados en el lugar.
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