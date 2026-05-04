Dos pescadores fallecen en Vichuquén tras el volcamiento de su embarcación: una persona está desaparecida

Un grave accidente se registró la mañana de este lunes en la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, donde una embarcación pesquera volcó, dejando a dos personas fallecidas.

La dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que dos pescadores perdieron la vida, otro se encuentra desaparecido y solo uno ha sido rescatado con vida.

El volcamiento ocurrió en el sector Barca El Faro. Según precisaron desde Senapred, el bote pesquero pertenece a Caleta Duao en la comuna de Licantén.

De momento, los equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona buscando a la persona desaparecida.

El Ministerio Público solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal, la Brigada de Homicidios de la PDI Y el Gope de Carabineros, quienes se suman a los equipos de la Armada de Chile y personal municipal que están desplegados en el lugar.