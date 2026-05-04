El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y Michael roza el medio millón de espectadores

El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y cinta sobre Michael Jackson sigue al alza

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) a la pantalla grande ya se encumbra entre los mayores éxitos cinematográficos de 2026. El diablo viste a la moda 2, la segunda parte de la recordada cinta de 2006, se adueñó del primer lugar de la taquilla mundial, recuperando su presupuesto casi al instante (US$ 233,6 millones en recaudación a nivel global, versus los cerca de US$ 100 millones que costó).

El fenómeno se hizo sentir con fuerza en las salas de Chile. De acuerdo con información recabada por Culto, el largometraje reunió a más de 279 mil espectadores entre jueves y domingo.

Macall Polay

La continuación no sólo se apoderó de la primera posición de la industria, sino que superó el número que alcanzó Michael durante sus primeros cuatro días en cartelera (más de 212 mil tickets, entre el 23 y el 26 de abril).

Ese caudal de público es propio de superproducciones, no de secuelas de comedias icónicas para el público millennial. Su contundente debut demuestra que logró atraer a otros sectores de la audiencia y que existía un apetito transversal por ver nuevamente a Miranda y Andy en la redacción de la revista Runway.

¿Un buen ejemplo? Hace cerca de un año, Otro viernes de locos (2025), la segunda entrega de Un viernes de locos (2003), registró más de 291 mil admisiones en todo su recorrido por el circuito local. Una cifra estimable, pero que El diablo viste a la moda 2 dejará atrás en cosa de días.

Aunque quedó relegada al segundo lugar, la película biográfica sobre Michael Jackson volvió a sacar cuentas alegres. De hecho, según los mismos datos, ocurrió una rareza: mejoró el desempeño de su lanzamiento, vendiendo más de 226 mil entradas entre el jueves 30 de abril y este domingo 3.

Su total en este momento es de más de 498 mil asistentes en apenas 11 días en cartelera. Un rendimiento que permite imaginar que no tendrá inconvenientes para llegar al millón de espectadores.

En tanto, Super Mario Galaxy: La película consiguió más de 87 mil boletos (suma más de 1,3 millones de espectadores) y coronó uno de los mejores fines de semana del último tiempo para los complejos chilenos.

Bruce Talamon/Lionsgate

Desde la pandemia, se ha vuelto menos habitual ver los cines llenos y funciones agotadas. Gracias a El diablo viste a la moda 2, Michael y otros éxitos recientes, esa postal parece volver a la vida.

¿Este buen momento se prolongará hasta vacaciones de invierno? Eso dependerá en gran medida de cómo funcionen títulos como Mortal Kombat II (7 de mayo), Star Wars: The Mandalorian and Grogu (21 de mayo), Amos del universo (4 de junio) y El día de la revelación (11 de junio).