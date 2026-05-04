SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y Michael roza el medio millón de espectadores

    La secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway se apoderó del primer lugar de la taquilla nacional. Aunque fue relegada a la segunda posición, la película biográfica sobre Michael Jackson tuvo un mejor desempeño que en su primer fin de semana. El podio lo completó Super Mario Galaxy: La Película.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y cinta sobre Michael Jackson sigue al alza

    El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) a la pantalla grande ya se encumbra entre los mayores éxitos cinematográficos de 2026. El diablo viste a la moda 2, la segunda parte de la recordada cinta de 2006, se adueñó del primer lugar de la taquilla mundial, recuperando su presupuesto casi al instante (US$ 233,6 millones en recaudación a nivel global, versus los cerca de US$ 100 millones que costó).

    El fenómeno se hizo sentir con fuerza en las salas de Chile. De acuerdo con información recabada por Culto, el largometraje reunió a más de 279 mil espectadores entre jueves y domingo.

    Macall Polay

    La continuación no sólo se apoderó de la primera posición de la industria, sino que superó el número que alcanzó Michael durante sus primeros cuatro días en cartelera (más de 212 mil tickets, entre el 23 y el 26 de abril).

    Ese caudal de público es propio de superproducciones, no de secuelas de comedias icónicas para el público millennial. Su contundente debut demuestra que logró atraer a otros sectores de la audiencia y que existía un apetito transversal por ver nuevamente a Miranda y Andy en la redacción de la revista Runway.

    ¿Un buen ejemplo? Hace cerca de un año, Otro viernes de locos (2025), la segunda entrega de Un viernes de locos (2003), registró más de 291 mil admisiones en todo su recorrido por el circuito local. Una cifra estimable, pero que El diablo viste a la moda 2 dejará atrás en cosa de días.

    Aunque quedó relegada al segundo lugar, la película biográfica sobre Michael Jackson volvió a sacar cuentas alegres. De hecho, según los mismos datos, ocurrió una rareza: mejoró el desempeño de su lanzamiento, vendiendo más de 226 mil entradas entre el jueves 30 de abril y este domingo 3.

    Su total en este momento es de más de 498 mil asistentes en apenas 11 días en cartelera. Un rendimiento que permite imaginar que no tendrá inconvenientes para llegar al millón de espectadores.

    En tanto, Super Mario Galaxy: La película consiguió más de 87 mil boletos (suma más de 1,3 millones de espectadores) y coronó uno de los mejores fines de semana del último tiempo para los complejos chilenos.

    Bruce Talamon/Lionsgate

    Desde la pandemia, se ha vuelto menos habitual ver los cines llenos y funciones agotadas. Gracias a El diablo viste a la moda 2, Michael y otros éxitos recientes, esa postal parece volver a la vida.

    ¿Este buen momento se prolongará hasta vacaciones de invierno? Eso dependerá en gran medida de cómo funcionen títulos como Mortal Kombat II (7 de mayo), Star Wars: The Mandalorian and Grogu (21 de mayo), Amos del universo (4 de junio) y El día de la revelación (11 de junio).

    Lee también:

    Más sobre:CineEl Diablo Viste a la Moda 2MichaelEl Diablo Viste a la ModaThe Devil Wears Prada 2The Devil Wears PradaMeryl StreepAnne HathawaySimone AshleyHelen J. ShenCaleb HearonDavid FrankelAline Brosh McKennaLauren WeisbergerEmily BluntJustin TherouxKenneth BranaghStanley TucciLucy LiuB. J. NovakPatrick BrammallTibor FeldmanLady GagaMichael JacksonAntoine FuquaJaafar JacksonJuliano ValdiColman DomingoNia LongMiles TellerLaura HarrierKeiLyn Durrel JonesKendrick SampsonSuper Mario Galaxy: La PelículaThe Super Mario Galaxy MovieCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Fiscalía acusa a Lavín León de pagos irregulares a funcionarios que trabajaron en la sede de campaña de su padre

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos
    Chile

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss
    Negocios

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Columna de Tamara Agnic: La señal que llega desde Europa

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf
    El Deportivo

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    Crece la ilusión de Omar Carabalí por jugar el Mundial: “Ir a Ecuador sería maravilloso”

    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y Michael roza el medio millón de espectadores

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos
    Mundo

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Regularización de inmigrantes divide a España: solo 4 de cada 10 la apoyan

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?