Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

El vínculo de Chile con la agrupación inglesa Jamiroquai es histórico. Desde que estaban en la cima de sus cualidades creativas y populares a mediados de los 90 -cuando rebalsaban las radios con hits como Virtual insanity, Cosmic girl o Alright-, el combo liderado por el singular cantante Jason “Jay” Kay fijó al país como una de sus plazas predilectas en la región.

De esa forma, debutaron en 1997 ante un en ese entonces repleto Teatro Monumental, desplegando su contagiosa fórmula de funk, onda disco, pop y acid jazz en un encuentro que rasguñó las dos horas.

Volvieron cuatro veces más, siendo posiblemente la más recordada la visita del Festival de Viña 2018, donde no sólo valía la particularidad de observarlos en una tarima más solemne y televisada como la Quinta Vergara; esa cita sería memorable por una criticada y comentada dirección televisiva de Álex Hernández, quien le dio mayor protagonismo a las figuras que bailaban en las primeras filas del anfiteatro antes que a la misma performance. Fue la última vez de Jamiroquai por Chile.

jamiroquai

Pero como si se tratara de una pequeña revancha, la banda regresará con un concierto a gran escala en este 2026. Según pudo saber Culto con distintas fuentes de la industria chilena de conciertos, los hombres de Space cowboy incluirán a Chile en su próxima gira sudamericana, la que ya tiene como primer anuncio oficial su paso por el megafestival brasileño Rock in Rio para el 11 de septiembre.

A partir de ahí se desprenderá un recorrido que recalará en Santiago con fecha tentativa para el martes 15 del mismo mes. ¿El lugar? Para el aterrizaje se alista un espacio masivo, con capacidad para más de 15 mil personas, por lo que ha surgido el estadio Claro Arena como una de las alternativas más posibles.

De concretarse -lo que se oficializaría en los próximos días-, sería el retorno durante esta temporada de los recitales al reducto del club de fútbol Universidad Católica, el primero en oficializarse en este 2026 en el lugar, luego de convertirse en una coordenada ineludible de la escena durante el año pasado.

En ese lapso, recibió las visitas de Lionel Richie, Ricky Martin, Rod Stewart, Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs y Toto. Ahora podría ser el turno de Jamiroquai.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La oficialización de las coordenadas y la venta de boletos se difundirá en los próximos días.

Como una suerte de aperitivo, algunos de los integrantes estables de Jamiroquai ofrecieron una performance paralela hace unos días en la capital: el tecladista Matt Johnson se presentó junto a su banda -que incluye a otro de los militantes del grupo, el baterista Derrick McKenzie- el 26 de abril en el Teatro Italia. Un cruce habitual y efervescente de funk, soul y música para la pista.

Pero Jamiroquai no será la única visita ilustre de la cartelera local en los meses venideros.

¿Viene Pearl Jam?

Otros legendarios, Pearl Jam, también podrían decir presente. De acuerdo a medios brasileños como el matutino O Globo, los íconos del grunge también podrian pasar por Rock in Rio, pero ante un escenario de descarte: el principal fichaje del evento sería The Cure, pero los ingleses habrían decidido no participar y su lugar lo ocuparían los autores de Jeremy. Las negociaciones, por estas semanas, serían frenéticas.

Estas versiones se suman a un reporte del periodista brasileño Ancelmo Gois de enero pasado, donde en el mismo matutino ya se deslizaba un posible periplo de Pearl Jam por Sudamérica para septiembre.

Según pudo averiguar Culto, la agrupación encabezada por el vocalista Eddie Vedder está en carpeta de algunas productoras nacionales para esa fecha, aunque por estos días se afina el sitio donde se presentarían y el día definitivo de su espectáculo. La venida involucraría otros países de la región. De concretarse, también su anuncio se haría en los próximos días. Sería la sexta vez de Pearl Jam por Santiago, luego de una última oportunidad en 2018, cuando pasaron por el Movistar Arena y por el festival Lollapalooza Chile.

Otros nombres de alta envergadura que se barajan para el resto del año y para 2027 son Bon Jovi, Metallica, Coldplay y U2. Tal como informó este medio hace un tiempo, el cuarteto irlandés podría iniciar su tour mundial en Sudamérica en la primera parte de 2027, con Chile como una de sus plazas fijas. Habrá que esperar.