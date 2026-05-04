SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    La banda británica tendrá su sexta vez en el país, como parte de un tour que tiene como eje el megafestival Rock in Rio 2026. Se baraja una presentación en estadio. Otros nombres como Pearl Jam o U2 también podrían pasar por la capital en meses próximos.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara
    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    El vínculo de Chile con la agrupación inglesa Jamiroquai es histórico. Desde que estaban en la cima de sus cualidades creativas y populares a mediados de los 90 -cuando rebalsaban las radios con hits como Virtual insanity, Cosmic girl o Alright-, el combo liderado por el singular cantante Jason “Jay” Kay fijó al país como una de sus plazas predilectas en la región.

    De esa forma, debutaron en 1997 ante un en ese entonces repleto Teatro Monumental, desplegando su contagiosa fórmula de funk, onda disco, pop y acid jazz en un encuentro que rasguñó las dos horas.

    Volvieron cuatro veces más, siendo posiblemente la más recordada la visita del Festival de Viña 2018, donde no sólo valía la particularidad de observarlos en una tarima más solemne y televisada como la Quinta Vergara; esa cita sería memorable por una criticada y comentada dirección televisiva de Álex Hernández, quien le dio mayor protagonismo a las figuras que bailaban en las primeras filas del anfiteatro antes que a la misma performance. Fue la última vez de Jamiroquai por Chile.

    jamiroquai

    Pero como si se tratara de una pequeña revancha, la banda regresará con un concierto a gran escala en este 2026. Según pudo saber Culto con distintas fuentes de la industria chilena de conciertos, los hombres de Space cowboy incluirán a Chile en su próxima gira sudamericana, la que ya tiene como primer anuncio oficial su paso por el megafestival brasileño Rock in Rio para el 11 de septiembre.

    A partir de ahí se desprenderá un recorrido que recalará en Santiago con fecha tentativa para el martes 15 del mismo mes. ¿El lugar? Para el aterrizaje se alista un espacio masivo, con capacidad para más de 15 mil personas, por lo que ha surgido el estadio Claro Arena como una de las alternativas más posibles.

    De concretarse -lo que se oficializaría en los próximos días-, sería el retorno durante esta temporada de los recitales al reducto del club de fútbol Universidad Católica, el primero en oficializarse en este 2026 en el lugar, luego de convertirse en una coordenada ineludible de la escena durante el año pasado.

    En ese lapso, recibió las visitas de Lionel Richie, Ricky Martin, Rod Stewart, Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs y Toto. Ahora podría ser el turno de Jamiroquai.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La oficialización de las coordenadas y la venta de boletos se difundirá en los próximos días.

    Como una suerte de aperitivo, algunos de los integrantes estables de Jamiroquai ofrecieron una performance paralela hace unos días en la capital: el tecladista Matt Johnson se presentó junto a su banda -que incluye a otro de los militantes del grupo, el baterista Derrick McKenzie- el 26 de abril en el Teatro Italia. Un cruce habitual y efervescente de funk, soul y música para la pista.

    Pero Jamiroquai no será la única visita ilustre de la cartelera local en los meses venideros.

    ¿Viene Pearl Jam?

    Otros legendarios, Pearl Jam, también podrían decir presente. De acuerdo a medios brasileños como el matutino O Globo, los íconos del grunge también podrian pasar por Rock in Rio, pero ante un escenario de descarte: el principal fichaje del evento sería The Cure, pero los ingleses habrían decidido no participar y su lugar lo ocuparían los autores de Jeremy. Las negociaciones, por estas semanas, serían frenéticas.

    Estas versiones se suman a un reporte del periodista brasileño Ancelmo Gois de enero pasado, donde en el mismo matutino ya se deslizaba un posible periplo de Pearl Jam por Sudamérica para septiembre.

    Según pudo averiguar Culto, la agrupación encabezada por el vocalista Eddie Vedder está en carpeta de algunas productoras nacionales para esa fecha, aunque por estos días se afina el sitio donde se presentarían y el día definitivo de su espectáculo. La venida involucraría otros países de la región. De concretarse, también su anuncio se haría en los próximos días. Sería la sexta vez de Pearl Jam por Santiago, luego de una última oportunidad en 2018, cuando pasaron por el Movistar Arena y por el festival Lollapalooza Chile.

    Otros nombres de alta envergadura que se barajan para el resto del año y para 2027 son Bon Jovi, Metallica, Coldplay y U2. Tal como informó este medio hace un tiempo, el cuarteto irlandés podría iniciar su tour mundial en Sudamérica en la primera parte de 2027, con Chile como una de sus plazas fijas. Habrá que esperar.

    Lee también:

    Más sobre:JamiroquaiClaro ArenaFestival de ViñaQuinta VergaraFestival de Viña 2018Álex HernándezRock in RioMúsicaMúsica cultoConciertosLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Fiscalía acusa a Lavín León de pagos irregulares a funcionarios que trabajaron en la sede de campaña de su padre

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos
    Chile

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss
    Negocios

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Columna de Tamara Agnic: La señal que llega desde Europa

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf
    El Deportivo

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    Crece la ilusión de Omar Carabalí por jugar el Mundial: “Ir a Ecuador sería maravilloso”

    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y Michael roza el medio millón de espectadores

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos
    Mundo

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Regularización de inmigrantes divide a España: solo 4 de cada 10 la apoyan

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?