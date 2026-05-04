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    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Además, una veintena de personas resultaron heridas después de que un vehículo embistiera contra una multitud en una calle peatonal.

    Por 
    Europa Press
    Los equipos de rescate se encuentran junto a un auto dañado que atropelló a varias personas en Leipzig, Alemania, el 4 de mayo de 2026.

    Al menos dos personas han muerto y una veintena han resultado heridas después de que un vehículo haya embestido contra una multitud en una calle peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país.

    “Un automóvil embistió a varias personas en la calle Grimmaische y huyó. El conductor del vehículo ha sido detenido”, ha informado la Policía de Sajonia en un mensaje publicado en redes sociales.

    El sospechoso “ya no supone ningún peligro”, según el comunicado policial, que no especifica ningún tipo de motivación.

    El jefe de Bomberos de Leipzig, Axel Schuh, ha confirmado las dos muertes. “Dos personas han resultado heridas de gravedad. Han recibido los primeros auxilios de los trabajadores de emergencias y han sido trasladados a urgencias en ambulancia”, ha relatado. Unos 40 bomberos, 40 paramédicos y dos helicópteros han sido movilizados.

    El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, ha insistido en que “el presunto responsable ha sido detenido”, por lo que ya no hay peligro. “La gente debería irse a casa y no preocuparse más”, ha añadido antes de trasladar su solidaridad a las familias de las víctimas.

    Más sobre:AlemaniaLeipzigatropelloSajoniaMundo

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