SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    A los exlegisladores que asumirán en Uurguay y Brasil se le suman Jorge Sandrock, en Alemania; Raúl Sanhueza, en Francia; Hernán Brantes, en Paraguay, y Ricardo Bosnic, en Costa Rica. Todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Luz Ebensperger, elegida embajadora en Uruguay.

    A través de una comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente de la República, José Antonio Kast, designó a varios nuevos embajadores. Una lista que contempla no solo a diplomáticos de carerra si no que también a exparlamentarios.

    Asi, en la oficialización de los nuevos cargos están la exsenadora Luz Ebensperger en Uruguay y el exdiputado Issa Kort en Brasil

    La lista la completan Jorge Sandrock, en Alemania; Raúl Sanhueza, en Francia; Hernán Brantes, en Paraguay, y Ricardo Bosnic, en Costa Rica.

    Todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    Asimismo, Cancillería que se ascendió al grado de embajador al diplomático de carrera Carlos Bonomo, quien se desempeña como jefe de gabinete del canciller Francisco Pérez Mackenna.

    Esta es la biografía que presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores para los nuevos embajadores:

    Issa Kort

    Es licenciado en Historia de la Universidad Finis Terrae. Actualmente se desempeña como vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Andrés Bello.

    Fue representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos entre 2021 y 2022.

    Se desempeñó como diputado de la República en tres períodos, desde el año 2011 hasta el 2021. En el marco de sus actividades internacionales, como legislador, presidió la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y ejerció como presidente de diversos comités interparlamentarios (España, Reino Unido, Japón y Estados Unidos), así como del Comité de Diálogo Político entre el Congreso Nacional de Chile y la Asamblea Popular de China.

    Jorge Sandrock

    Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un magíster en Leyes (LL.M) de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Al momento de su designación era director del proyecto regional Latinoamérica de la Fundación Hanns-Seidel, de la cual también ha sido director de los proyectos Chile y Argentina.

    Desde 2002, es profesor adjunto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

    Raúl Sanhueza

    Es graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, de la Escuela Diplomática de España y del Institut International d’Administration Públique (IIAP) de Francia. Posee un magíster en Ciencia Política de la Universidad de Paris III (la Sorbonne Nouvelle) y es doctor en Derecho del Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.

    Ejerció como representante de Chile ante la Unesco y como cónsul general de Chile en París y Buenos Aires. En Chile, ha sido director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, y ha cumplido funciones en las direcciones de Política Multilateral, de Asuntos Jurídicos, de Planificación, de América del Sur, y para la Comunidad de Chilenos en el Exterior.

    Luz Ebensperger

    Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue senadora de la República durante el período 2018-2026. Ocupó el cargo de vicepresidenta del Senado en el periodo 2022 a 2023 y es vicepresidenta de la UDI desde 2024.

    Fue intendenta de la Región de Tarapacá durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Ha ocupado cargos directivos en las municipalidades de Vitacura y San Joaquín, y se desempeñó como administradora municipal de Alto Hospicio.

    Ha sido docente en las universidades Del Desarrollo y De las Américas, y fue directora académica de la sede Iquique de la Universidad Santo Tomás.

    Hernán Brantes

    Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, estudió Construcción Civil en la Universidad de Santiago.

    Durante su carrera diplomática fue embajador de Chile en la República de Corea y en Kenia; además fue embajador concurrente en Mongolia y representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

    Ejerció como director de Servicios Consulares de la Cancillería; como cónsul general en Milán, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad del Cabo y Hong Kong, y como cónsul general concurrente en Macao. Fue también primer secretario de la Embajada de Chile en Canadá, cónsul en Montreal y Montevideo, y representante alterno ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

    Ricardo Bosnic

    Abogado de la Universidad de Chile, el embajador Bosnic egresó de la Academia Diplomática Andrés Bello en 1997. Posee un magíster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia y un magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje de la Universidad de Heidelberg – Universidad de Chile.

    Al momento de su designación ejercía como jefe de la División de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Dentro de la Cancillería, se ha desempeñado en las embajadas en Perú y Estados Unidos, y ha sido director de Política Multilateral. Además, formó parte de los gabinetes de los ministros de Relaciones Exteriores Mariano Fernández, Alejandro Foxley y Soledad Alvear.

    Carlos Bonomo

    Es administrador público de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, graduado del Foreign Service Programme de la Universidad de Oxford y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

    Durante su trayectoria en el exterior ha ejercido como cónsul general en Bogotá, primer secretario en la Embajada de Chile en Perú y ministro consejero en la Embajada de Chile ante la Santa Sede (2020-2025).

    En la Cancillería, se ha desempeñado como jefe de gabinete de los ministros Roberto Ampuero (2018-2019) y Teodoro Ribera (2019-2020). También cumplió funciones en el gabinete del canciller Alfredo Moreno, en la Dirección América del Norte y en la Secretaría Ejecutiva de la Cumbre APEC Chile 2004.

    Bajo el grado de embajador, seguirá ejerciendo el cargo de jefe de gabinete del ministro Francisco Pérez Mackenna.

    Más sobre:EmbajadoresLuz EbenspergerIssa Kort

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Fiscalía acusa a Lavín León de pagos irregulares a funcionarios que trabajaron en la sede de campaña de su padre

    Estela Ortiz: “Este gobierno ha puesto en riesgo el sentido profundo de la comisión por vulneraciones a niños del Sename”

    Lo más leído

    1.
    Exministro Cordero cuestiona al gobierno: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    Exministro Cordero cuestiona al gobierno: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    2.
    El primer golpe al diseño político de Kast

    El primer golpe al diseño político de Kast

    3.
    Tras críticas a diseño político de La Moneda, Alvarado refuerza su posición como primus inter pares ante los partidos

    Tras críticas a diseño político de La Moneda, Alvarado refuerza su posición como primus inter pares ante los partidos

    4.
    Presión legislativa por megaproyecto: oposición acusa nuevo presunto vicio constitucional en su tramitación

    Presión legislativa por megaproyecto: oposición acusa nuevo presunto vicio constitucional en su tramitación

    5.
    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos
    Chile

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss
    Negocios

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Columna de Tamara Agnic: La señal que llega desde Europa

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf
    El Deportivo

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    Crece la ilusión de Omar Carabalí por jugar el Mundial: “Ir a Ecuador sería maravilloso”

    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y Michael roza el medio millón de espectadores

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos
    Mundo

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Regularización de inmigrantes divide a España: solo 4 de cada 10 la apoyan

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?