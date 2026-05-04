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    Política

    Tras críticas a diseño político de La Moneda, Alvarado refuerza su posición como primus inter pares ante los partidos

    Luego del emplazamiento de Arturo Squella por el rol del Segundo Piso, el ministro del Interior reafirmó en cita con las colectividades que la coordinación política recae en Interior, mientras que el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval, salió a desmarcarse de las críticas y atribuyó a un "error de concepto" los cuestionamientos hacia su función.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Cristóbal Fuentes

    El tema venía rondando, pero nadie lo había puesto sobre la mesa. Hasta que, cuando la reunión del comité político ya entraba en su tramo final, el timonel de republicanos, Arturo Squella, abrió el flanco que incomoda a La Moneda hace días: la disputa por la coordinación del gobierno y el rol del Segundo Piso.

    La pregunta apuntó a un punto sensible, si es que esa tarea recae en Interior, encabezado por Claudio Alvarado, o en el jefe de asesores del Presidente Kast, Alejandro Irarrázaval.

    Esto, pese a que legalmente esa atribución es de Interior, sobre todo luego de la separación con el Ministerio de Seguridad.

    La escena tensó el ambiente. Alvarado, que dirigía la cita, tomó la batuta en medio de una semana marcada por llamados a que se empodere en su conducción. Pero fue Irarrázaval quien intervino para responder el emplazamiento.

    Según presentes, el asesor le señaló a Squella que estaba equivocado: que él nunca ha planteado que la coordinación interministerial recaiga en su figura y que, por lo mismo, la crítica que el senador hizo pública a inicios de la semana pasada partía de un error de concepto.

    De acuerdo a quienes participaron del encuentro, Alvarado dejó claro ante los presentes que él es el responsable de abordar cualquier inquietud que tengan los partidos con respecto a las decisiones de La Moneda. Esto luego de que algunos dirigentes del oficialismo indicaran durante la semana pasada que esperan un rol más activo del titular de Interior.

    “Sería bueno que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir”, sostuvo Squella el lunes pasado, en conversación con radio Duna.

    Y agregó: "Yo llamaría al ‘Segundo Piso’ que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”.

    La señal de Alvarado -de encabezar la reunión- y la reacción de Irarrázaval no pasaron desapercibidas entre los partidos. De ello dio cuenta el propio timonel republicano, a la salida del comité político. “Tuvimos una muy buena reunión, encabezada por el Ministro del Interior”, sostuvo.

    Squella detalló que en la cita de este lunes se abordó “cómo podemos ir mejorando la coordinación”. En esa línea, destacó que “la reflexión que tuvimos durante la semana pasada fue de utilidad: vemos a un ministro (en referencia a Alvarado) que tiene la película lo suficientemente clara de lo que es equlibrar lo político con lo técnico, incorporar a los partidos políticos en la mirada (...)”.

    Consultado sobre si Irarrázaval pudo retrucar a los cuestionamientos que recibió la semana pasada, el senador Squella afirmó que “la respuesta (de él) fue bastante tácita, por la manera en que dirigió la coordinación el ministro del Interior, que es un poco lo que nosotros estábamos pidiendo”.

    Desde Renovación Nacional, la senadora María José Gatica recordó que cuando ella fue gobernadora designada por Sebastián Piñera era el titular de Interior quien dirigía y daba las instrucciones.

    “Hoy el ministro del Interior es el jefe y el encargado por ley, y tiene la facultad, de coordinar a los demás ministros. Yo espero que los ministros de las otras carteras entiendan que tiene que existir una coordinación para que podamos avanzar, por lo menos desde el Congreso, con las urgencias que tiene este gobierno”, sostuvo la legisladora.

    Además, Gatica añadió que, por parte del gobierno, “se reconoce que ha habido descoordinaciones. A través de reconocerlo, se abre la oportunidad para poder mejorar. eso es lo que necesitamos. De los errores sacamos oportunidades para hacer las cosas mejor”.

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