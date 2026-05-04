Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber. Foto: archivo.

Este lunes 4 de mayo se realizará la Met Gala 2026, instancia que anualmente reúne a múltiples figuras reconocidas de ámbitos como la moda, el diseño, el espectáculo, el entretenimiento y el modelaje.

Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, celebrará tanto la próxima gran exposición del Instituto del Traje como su nueva sede: las Galerías Condé M. Nast .

Se trata de un espacio de más de 1.000 metros cuadrados, que en el pasado figuraba como la tienda de regalos del Museo Metropolitano de Arte (The Met) de Nueva York.

Previamente, cuando el Instituto del Traje quería organizar su gran exposición anual, tenía que pedir espacio a otras galerías o recurrir a un espacio de exposición temporal, según detalla el New York Times.

No obstante, ahora dispone de un gran espacio permanente propio.

A continuación encontrarás los elementos esenciales que debes saber de la Met Gala de este año.

Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber. Foto: archivo.

Cuál es el tema y el código de vestimenta de la Met Gala 2026

Como es usual, el tema de la Met Gala 2026 está relacionado con la gran exposición que celebra la instancia.

Este año, se trata de la exposición de primavera del Instituto del Traje, Costume Art, la cual “explora las representaciones del cuerpo vestido en la vasta colección del Met, combinando prendas con obras de arte para revelar la relación intrínseca entre la ropa y el cuerpo”.

“Centrada principalmente en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, Costume Art presenta conexiones entre prendas del Costume Institute y objetos de otras áreas de la colección del Museo ”.

“Estas combinaciones entre moda y obras de arte mostrarán un espectro de conexiones y experiencias: desde lo formal a lo conceptual, de lo estético a lo político, de lo individual a lo universal, de lo ilustrativo a lo simbólico, y de lo lúdico a lo profundo”, se lee en la descripción oficial.

El código de vestimenta de la Met Gala 2026 es “La moda es arte” , lo que da espacio a la interpretación por parte de los invitados.

Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber. Foto: archivo.

Quiénes son los anfitriones de la Met Gala 2026

Los anfitriones de la Met Gala 2026 son Beyoncé , Nicole Kidman , Venus Williams y Anna Wintour , directora de contenidos de Condé Nast y referente emblemática del mundo de la moda, así como directora editorial mundial de Vogue.

El magnate fundador de empresas como Amazon, Jeff Bezos , y su esposa, Lauren Sánchez Bezos , son los presidentes honorarios. También constituyen la principal fuente de financiación de la exposición y la fiesta.

Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber. Foto: archivo.

Quiénes pueden asistir a la Met Gala 2026 y a dónde va el dinero recaudado

Para asistir a la Met Gala es necesario contar con una invitación. Ya con esto, las entradas individuales tienen un valor de 100.000 dólares, mientras que las mesas cuestan desde los 350.000 dólares .

Todo el dinero recaudado por las entradas se destina directamente a financiar el presupuesto anual del Instituto del Traje .

Quienes asistan no solo estarán apoyando a la institución, sino que también podrán disfrutar de una cena especial a cargo de Olivier Cheng Catering y de la decoración floral de Raúl Àvila.

Se tiene previsto que, al igual que en las ediciones anteriores, se realice un espectáculo sorpresa.

Un artículo de Vogue detalla que se espera la presencia de unos 450 invitados .

Si bien, la lista no se da a conocer públicamente, se presume que asistirán celebridades como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Misty Copeland, Teyana Taylor, A’ja Wilson y Chase Sui Wonders, entre otras , según rescata el Times.

También se espera que esté Jay-Z, para así apoyar a su esposa, quien regresará por primera vez al evento en una década.

La Met Gala 2026 será transmitida por las plataformas oficiales de Vogue. Se espera que los invitados empiecen a llegar desde las 18:00, aproximadamente.