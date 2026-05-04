SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presión legislativa por megaproyecto: oposición acusa nuevo presunto vicio constitucional en su tramitación

    En una tensa sesión de la Comisión de Hacienda, los diputados opositores reclamaron en contra del apuro que le estaba imprimiendo el oficialismo a la tramitación de esta iniciativa. Incluso, el diputado Jorge Brito (FA) advirtió sobre otra posible inconstitucionalidad.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    A pesar de que este lunes el ministro Jorge Quiroz llegó puntual a la Comisión de Hacienda para seguir exponiendo sobre el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, la primera media hora de sesión debió resignarse a escuchar en silencio los reclamos de los diputados opositores en contra del apuro que le estaba imprimiendo el oficialismo y el gobierno a la tramitación de esta iniciativa.

    Si bien el titular de Hacienda pudo exponer, el encuentro se hizo corto y algunos legisladores se quejaron de que Quiroz no alcanzó a responder todas las preguntas, lo que encendió aún más los ánimos.

    Durante la sesión, los diputados Carlos Bianchi (independiente asociado a la bancada PPD), Daniel Manouchehri (PS), Boris Barrera (PC) y Gael Yeomans (Frente Amplio) coincidieron en su queja ante el exigente cronograma que había fijado el presidente de la comisión, Agustín Romero (republicano), en coordinación con el Ejecutivo, para comenzar a votar esta semana la megarreforma.

    Sin embargo, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) fue más allá y expuso una presunta vulneración reglamentaria en la tramitación de la propuesta presidencial, lo que a su juicio podría tener efectos en una eventual inconstitucionalidad.

    Brito reclamó particularmente contra la decisión adoptada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI) -paradojalmente con acuerdo de los mismos jefes de bancada de la oposición, además de la UDI y RN- para que la iniciativa gubernamental miscelánea fuera vista por Hacienda y luego simultáneamente por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

    Según el legislador frenteamplista, la tramitación del megaproyecto “se vería manchada con una inconstitucionalidad” debido a aquella posible discusión paralela en dos comisiones.

    “En el artículo 222 del Reglamento de la Cámara, voy a leer solamente una frase, un inciso, pero para que quede muy claro: ‘Cuando un asunto sea enviado a dos o más comisiones para su estudio e informe, deberá ser conocido sucesivamente, por cada una de estas, en el orden preciso en que lo haya dispuesto la sala’. La sala puede decidir si va a Trabajo o a Medio Ambiente primero o después, pero no puede pasar a llevar el reglamento respecto a que tiene que ser sucesivamente por cada una de estas. Acá se ha adoptado un acuerdo con el presidente de la Cámara que transgrede el reglamento a la corporación que no se puede pasar a llevar ni por unanimidad de la sala”, alegó.

    Esta discusión simultánea, sin embargo, fue visada por la secretaría de la Cámara.

    El problema es que ello abre un nuevo flanco para una eventual reclamación ante el Tribunal Constitucional, ya que para algunos legisladores y asesores parlamentarios esa fórmula es discutible. Una alternativa para haber salvado ese conflicto interpretativo, es que los comités por unanimidad hubieran visado el mecanismo de discusión simultánea. No obstante, según el acta de aquella reunión de jefes de bancada, el itinerario de tramitación fue acordado por “mayoría de votos”.

    El reclamo de Brito, en todo caso, obedece a una estrategia mayor dentro de la oposición, que está recopilando antecedentes para una eventual presentación al Tribunal Constitucional para impugnar aspectos de forma y de fondo del megaproyecto.

    Dentro del oficialismo hay coincidencia en que los cuestionamientos a los contenidos del texto deberían reclamarse una vez culminada toda la tramitación, pero las críticas a aspectos de forma (por ejemplo, el carácter misceláneo, el rango constitucional del artículo sobre invariabilidad tributaria o la vulneración al principio de probidad) podrían impugnarse ahora, en una etapa inicial de discusión.

    Ese plan no está resuelto y fue parte de la reunión de abogados y dirigentes partidarios realizada la semana pasada.

    Quejas

    El punto expresado por Brito fue complementado con otros reclamos contra la tramitación acelerada de la megarreforma.

    “El gobierno de Kast quiere votar la Ley de los Súper Ricos sin debate serio. Atarantadamente. Y uno entiende el apuro: cada semana de discusión los deja más en evidencia. Pero este no es cualquier proyecto. Son más de US$4.000 millones al año regalados al 1% más rico, amarrados por 25 años, a costa del 99% de los chilenos”, dijo el diputado Manouchehri (PS).

    “Es un error abusar de esta discusión. Es una discusión que debiera darse de manera bien detenida, porque incorpora varios aspectos de los que nos hemos ido enterando, como el tema de los recortes que están incorporados dentro del informe financiero de este proyecto de ley, por lo que lógicamente hay preocupación”, añadió su par Gael Yeomans (FA).

    “Se vería bastante mal que una reforma de esta envergadura no tenga el debate que corresponde. No puede haber votación i es que no escuchamos a distintos economistas, al Servicio de Impuestos Internos, a la ANEF, a los trabajadores del SENSE, a las pymes”, comentó Barrera (PC), quien pidió conocer además los resultados de la mesa técnica que trabajó la semana pasada.

    El diputado Bianchi (indep.), en tanto, sostuvo que “si hubiera un verdadero ánimo de, en profundidad, tomar esta discusión relevante por los próximos y tantos años para el país”, la de la urgencia se podría cambiar fácilmente por el gobierno.

    En respuesta, el presidente de la Comisión Hacienda, sin embargo, señaló que él tenía que someterse a los plazos legales ya que la iniciativa hoy tiene calidad de “suma urgencia”, lo que implica tendría que ser despachada por la Cámara el jueves 7 de mayo, plazo que ya no se alcanzará a cumplir.

    Más sobre:PolíticaJorge QuirozJorge BritoOposiciónMegaproyecto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Fiscalía acusa a Lavín León de pagos irregulares a funcionarios que trabajaron en la sede de campaña de su padre

    Lo más leído

    1.
    Exministro Cordero cuestiona al gobierno: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    Exministro Cordero cuestiona al gobierno: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    2.
    El primer golpe al diseño político de Kast

    El primer golpe al diseño político de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos
    Chile

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss
    Negocios

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Columna de Tamara Agnic: La señal que llega desde Europa

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf
    El Deportivo

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    Crece la ilusión de Omar Carabalí por jugar el Mundial: “Ir a Ecuador sería maravilloso”

    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y Michael roza el medio millón de espectadores

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos
    Mundo

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Regularización de inmigrantes divide a España: solo 4 de cada 10 la apoyan

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?