“Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

“Soy Andrónico Luksic, chileno, y me dedico a la minería del cobre en Chile”.

Así, con estas breves palabras, se definió Andrónico Luksic Lederer, flamante vicepresidente ejecutivo de Quiñenco, el holding industrial y financiero del grupo Luksic, tras participar como conferencista en el foro Llao Llao, un encuentro empresarial de alto nivel que se realiza cada año en el hotel de ese nombre situado en Bariloche, Argentina.

Luksic Lederer, el tercer Andrónico de la familia y quien hasta el 31 de enero era vicepresidente de desarrollo de Antofagasta Minerals, el brazo minero de la familia, fue elegido vicepresidente del directorio de Quiñenco en la junta ordinaria de accionistas del 29 de abril, donde prefirió no hablar con la prensa.

Cinco días después, el sábado pasado, se presentó ante el empresariado argentino en el citado foro con una charla que, según contó, se centró en la relevancia de las reglas claras para la inversión.

“Lo que tratamos de hacer con la charla era explicarle a la gente la importancia de tener reglas claras en la industria en la que estamos”, explicó Luksic Lederer en una de varias pequeñas entrevistas a los participantes del foro publicadas en la red social Instagram.

“Tener 20, 30 años de estabilidad es lo que te hace ingresar los grandes capitales para la minería. La minería es muy capital intensive, entonces se necesita demasiado capital, y para eso se necesitan reglas claras para que la gente pueda invertir", añadió.

Al ser consultado por lo que más le llamó la atención respecto al foro, alabó el sentido de “hermandad” que observó en el encuentro, marcando un contrapunto con la comunidad empresarial chilena.

“Yo creo que acá tienen una cosa increíble, que nosotros claramente en Chile no la tenemos, de tener a tanto empresario exitoso en una misma sala y compartiendo sus experiencias”, resaltó. “Eso es brutal para toda la gente joven que viene para acá y aprende de eso. Este sentido de hermandad creo que es muy valioso”, destacó.

Ante las preguntas sobre el momento actual de Argentina, fue más cauto, aunque llamó la atención que se abriera a invertir en la minería de ese país, tomando en cuenta que hoy en día solo están presentes en la industria cervecera.

Sobre “la actualidad argentina, ojalá que siga mejorando. Nosotros tenemos un cambio de gobierno... Ojalá que eso nos lleve a hacer más cosas acá ¿no es cierto?, por el lado minero. Nosotros tenemos otras industrias también, ya estamos acá en Argentina hace un tiempo con CCU, con la cervecería, así que ojalá esto siga para adelante y se beneficie todo el mundo de ello”, puntualizó.