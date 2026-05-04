Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

A fines de agosto de 2022, Joaquín Niemann oficializó su llegada al LIV Golf, la emergente superliga financiada por el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita. El chileno se sumó al circuito con un vínculo por cuatro años a cambio de US$ 100 millones (cerca de US$ 75 millones líquidos), que ya fueron pagados. En definitiva, el contrato más importante que cualquier deportista chileno haya firmado.

En la actualidad, el panorama es completamente distinto a lo que era en ese entonces. La millonaria nación petrolera decidió retirarle su apoyo a la competición y hoy el LIV está tomando medidas de emergencia para poder terminar la temporada y asegurar su supervivencia.

La medida más reciente de la organización fue reclutar a los experimentados ejecutivos Gene Davis y Jon Zinman, con el objetivo de "avanzar en la captación de socios financieros a largo plazo y completar la transición desde su fase inicial de lanzamiento hacia un modelo de inversión diversificado con múltiples partners”.

Ante un escenario tan incierto, cabe preguntarse qué sucederá con el futuro de Joaquín Niemann. El talagantino termina este año su contrato y en su entorno ven poco probable que renueve. Eso sí, según las fuentes consultadas, el chileno se encuentra tranquilo ante lo que vaya a suceder. Esto, principalmente, porque su calidad lo hace ser un golfista bastante cotizado por todos los circuitos internacionales.

De todas maneras, el futuro deportivo también está en entredicho debido al veto que pesa sobre quienes dejaron el PGA. En enero pasado, Brooks Koepka retornó oficialmente, pero aceptando someterse al “Programa de miembros retornados”, que incluyó una donación de US$ 5 millones, pérdida de bonos para la FedEx Cup de esta temporada y restricciones de cinco años en acciones del Tour.

Otro caso emblemático es el de Patrick Reed, quien dejó el LIV, pero no se sumó de inmediato al PGA, sino que deberá esperar un año para cumplir el veto que le impuso el circuito norteamericano. Aún así, no le importó tener cumplir esa sanción, pues argumentó que “quería recuperar esa adrenalina y esas sensaciones del mejor circuito del mundo”. Así, (el estadounidense optó por competir en el DP World Tour el nombre que hoy tiene el Tour Europeo) hasta que expirara la suspensión.

Precisamente, una de las opciones más concretas que barajan Joaco y su equipo, en caso de no seguir, es continuar en el DP. Igualmente, su regreso podría darse en términos más amistosos, principalmente por dos gestos que son muy bien valorados por el PGA.

El primero de ellos fue haber esperado hasta el fin de la temporada 2022 para dejar el circuito y no irse en la mitad, como lo hicieron otros de sus colegas, lo que provocó una serie de desajustes.

Mientras que, el segundo, fue no haber demandado al PGA, como sí lo hicieron 11 figuras, encabezadas por el legendario Phil Mickelson, a quien se sumaron Taylor Gooch, Swafford y Jones, Bryson DeChambeau, Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Ian Poulter, Pat Pérez, Jason Kokrak y Peter Uihlein.

El grupo argumentó que las suspensiones son ilegalmente dañinas para sus carreras. “La conducta del Tour no tiene otro propósito que causar daño a los jugadores y cerrar la entrada de la primera amenaza competitiva significativa que el Tour ha enfrentado en décadas”, afirmaron en la demanda.

En la discusión, incluso se involucró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un fanático del golf. De hecho, varios torneos del LIV se han jugado en sus clubes. Más allá de eso, el mandatario expresó la semana pasada su deseo de ver a los mejores del mundo en una misma competencia. “Quiero ver a Rory McIlroy jugando contra Bryson DeChambeau. Quiero ver a Jon Rahm jugando contra Scottie Scheffler. Por eso el Masters fue tan bueno, porque se veía a todos juntos”, comentó.

Joaquín Niemann junto a Donald Trump. Foto: @edomiquel/Twitter.

Y no se quedó ahí, pues lanzó una clara predicción sobre el desenlace del conflicto: “Todos los jugadores del LIV Golf volverán al Tour, y será genial”.

El Abierto de Chile

En los últimos días, Joaquín Niemann sostuvo una serie de reuniones con autoridades y empresas privadas en su cruzada para transformar el tradicional Abierto de Chile en un torneo del International Series, a partir del próximo año.

El certamen estaría inmerso en un circuito de torneos que forman parte del Tour Asiático y que entrega puntos para el ranking mundial, además de tener como premio principal el ascenso al LIV Golf para el ganador y el subcampeón. A pesar del incierto futuro de la superliga, quienes han llevado las conversaciones sostienen que la idea no está en riesgo, porque la idea es elevar el estatus del certamen criollo.

El International Series fue fundado en 2022 y actualmente cuenta con ocho eventos en Asia, Australia, África y Medio Oriente, los que ofrecen como mínimo una bolsa de premios de US$ 2 millones y no impide que participen jugadores que ya están en el LIV. Incluso, Joaco fue campeón en la temporada 2024.

Las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro de Joaquín Niemann más allá del circuito que aumentó considerablemente su cuenta corriente.

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