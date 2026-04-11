SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    El golfista nacional sostuvo diversas reuniones en su afán de transformar el Abierto de Chile en un International Series, circuito que otorga dos ascensos a la superliga. Dustin Johnson y Bryson DeChambeau son algunas de las figuras que Joaco busca convencer.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann se reunió también con el gobernador Claudio Orrego. Gobernación Metropolitana

    Los últimos días han sido muy ajetreados para Joaquín Niemann. El golfista aprovechó la ventana que le dejó el calendario del LIV y su ausencia en el Masters de Augusta de este año para viajar a Chile. El propósito: sostener una serie de reuniones con empresas y autoridades. Sin ir más lejos, el miércoles visitó a la ministra del Deporte, Natalia Duco, y al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

    El talagantino compartió algunas imágenes de esos encuentros. Por ejemplo, en sus visitas al Mindep y a la Gobernación estuvo acompañado por Guillermo “Mito” Pereira y la gerenta general del Comité Olímpico, Loreto Santa Cruz, quien además está casada con el golfista Felipe Aguilar. Sin embargo, hasta ahora había pocas luces públicas sobre el tenor de estas citas.

    De acuerdo a fuentes consultadas, el objetivo no es más que comenzar a pavimentar el camino para traer el LIV a Chile, con una escala intermedia para comenzar. Un deseo que el propio Niemann se ha encargado de manifestar. “Cien por ciento. Creo que es algo que va a terminar pasando. Al final, hay que encontrar las empresas correctas. También sería ideal poder encontrar ayuda económica del gobierno”, comentó el año pasado, en entrevista con La Tercera.

    En aquella ocasión, apuntaba al éxito de la disciplina en el país: “Creo que el gobierno puede hacer una apuesta en el golf. Quizás sea algo atrevida, pero creo que es una apuesta que tienen que hacer. Un LIV en Chile se ve posible, hay que trabajar por ello. Hay buen moméntum y hay que encontrar las empresas y la gente correcta que crea en esta visión”.

    Incluso, proyectó que podrían llegar al país unas 10 mil personas para un torneo de estas características y reveló las conversaciones con Scott O’Neil, CEO del LIV, para ir dándole forma a su idea. “Lo he hablado con él. Me ha dicho las distintas estrategias de cómo hacerlo, porque al final llevar 10 mil o 15 mil personas a un evento como este en Chile también puede traer recursos de vuelta, un retorno turístico”, afirmó en aquel momento.

    Una transformación clave

    El primer paso que dio Niemann apunta a transformar el tradicional Abierto de Chile en un torneo del International Series Golf, a partir de 2027. Es decir, el certamen estaría inmerso en un circuito que es parte del Tour Asiático y que entrega puntos para el ranking mundial, además de tener como premio principal el ascenso al LIV Golf para el ganador y el subcampeón.

    Actualmente, el tour fundado en 2022 cuenta con ocho eventos en Asia, Australia, África y Medio Oriente, ofrece como mínimo una bolsa de premios de US$ 2 millones y no impide que participen jugadores que ya están en el LIV. De hecho, Joaco fue campeón en la temporada 2024.

    Justamente, entre las figuras que el chileno ha sondeado para que lo acompañen, se encuentran el australiano Cameron Smith, el exnúmero uno del mundo Dustin Johnson y Bryson DeChambeau, ganador de dos majors. Y, medio en broma, medio en serio, el actual subcampeón del LIV también le ha dicho a su gran amigo Mito Pereira que haga una pausa en su retiro y se anime a participar.

    Joaquín Niemann visitó a la ministra Natalia Duco y al subsecretario Andrés Otero junto a Mito Pereira y Loreto Santa Cruz. Mindep

    Alta inversión

    Conocedores de las gestiones realizadas señalan que organizar un torneo de esta envergadura requiere una inversión que oscila entre los cuatro y cinco millones de dólares.

    Es por eso que, de un tiempo a esta parte, Niemann y sus colaboradores han estado buscando apoyos en la empresa privada para cubrir buena parte de la cifra que se necesita para echar a andar este proyecto.

    En cuanto a las reuniones con las autoridades, la comitiva se limitó a presentar los detalles de la iniciativa, en una cita que fue definida como “informativa”, pues no hubo ningún compromiso económico de por medio. Al menos, en esta primera etapa.

    En el caso del encuentro con Claudio Orrego, la cita perseguía el objetivo de contar con el apoyo de la Gobernación para involucrar a la Región Metropolitana como impulsora de estas gestiones ante las autoridades del golf.

    “Sostuvimos una gran reunión de trabajo, con los golfistas nacionales Joaquín Niemann y Guillermo Pereira, para avanzar en las posibilidades de colaboración con miras a poder concretar el Abierto de Chile 2027”, señala el gobernador al ser consultado por este medio.

    “Tras el éxito de los Panamericanos, como Gobierno de Santiago creemos que debemos buscar la consolidación de la región como sede de grandes eventos deportivos internacionales, y eso es solo es posible con la colaboración y compromisos de todos”, añade.

    Ya con las conversaciones avanzadas, la idea de Joaquín Niemann y su equipo es comenzar a concretar los apoyos para que el Abierto de Chile sea parte del International Series desde el próximo año.

    Más sobre:LT SábadoGolfJoaquín NiemannAbierto de ChileMito PereiraLoreto Santa CruzClaudio OrregoNatalia DucoAndrés Otero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”

    Líderes de Lundin Mining analizan impactos por conflicto en Medio Oriente y detallan inversiones en Chile y el proyecto Vicuña

    La temporada de verano en Chile tuvo mucho menos argentinos

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    Los desafíos de Arturo Farías, el nuevo jefe del Servicio de Evaluación Ambiental

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    Lo más leído

    1.
    El potente mensaje del técnico del Sevilla a Alexis Sánchez en la lucha por la permanencia en LaLiga

    El potente mensaje del técnico del Sevilla a Alexis Sánchez en la lucha por la permanencia en LaLiga

    2.
    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    3.
    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    4.
    La grave denuncia del Betis de Manuel Pellegrini al Braga ante la UEFA por el duelo de la Europa League

    La grave denuncia del Betis de Manuel Pellegrini al Braga ante la UEFA por el duelo de la Europa League

    5.
    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa

    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La casa en el bosque: El poema de Smiljan Radic a Vilches
    Chile

    La casa en el bosque: El poema de Smiljan Radic a Vilches

    A 31 días del debut: la evaluación puertas adentro a los ministros de Kast

    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”
    Negocios

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”

    Líderes de Lundin Mining analizan impactos por conflicto en Medio Oriente y detallan inversiones en Chile y el proyecto Vicuña

    La temporada de verano en Chile tuvo mucho menos argentinos

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”
    Tendencias

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile
    El Deportivo

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    La lucha por el número uno enciende el Masters 1000 de Montecarlo

    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”
    Cultura y entretención

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

    La aventura de Mac DeMarco: “Puedo sacar cosas raras y da igual, no pasa nada”

    Péter Magyar, el exadmirador de Orbán que desafía su permanencia en el poder en Hungría
    Mundo

    Péter Magyar, el exadmirador de Orbán que desafía su permanencia en el poder en Hungría

    Artemis reabre una nueva carrera espacial: Estados Unidos y China en la contienda por la Luna

    Guerra entre EE.UU. e Irán pone en jaque el futuro de la OTAN

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis