Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

Los últimos días han sido muy ajetreados para Joaquín Niemann. El golfista aprovechó la ventana que le dejó el calendario del LIV y su ausencia en el Masters de Augusta de este año para viajar a Chile. El propósito: sostener una serie de reuniones con empresas y autoridades. Sin ir más lejos, el miércoles visitó a la ministra del Deporte, Natalia Duco, y al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

El talagantino compartió algunas imágenes de esos encuentros. Por ejemplo, en sus visitas al Mindep y a la Gobernación estuvo acompañado por Guillermo “Mito” Pereira y la gerenta general del Comité Olímpico, Loreto Santa Cruz, quien además está casada con el golfista Felipe Aguilar. Sin embargo, hasta ahora había pocas luces públicas sobre el tenor de estas citas.

De acuerdo a fuentes consultadas, el objetivo no es más que comenzar a pavimentar el camino para traer el LIV a Chile, con una escala intermedia para comenzar. Un deseo que el propio Niemann se ha encargado de manifestar. “Cien por ciento. Creo que es algo que va a terminar pasando. Al final, hay que encontrar las empresas correctas. También sería ideal poder encontrar ayuda económica del gobierno”, comentó el año pasado, en entrevista con La Tercera.

En aquella ocasión, apuntaba al éxito de la disciplina en el país: “Creo que el gobierno puede hacer una apuesta en el golf. Quizás sea algo atrevida, pero creo que es una apuesta que tienen que hacer. Un LIV en Chile se ve posible, hay que trabajar por ello. Hay buen moméntum y hay que encontrar las empresas y la gente correcta que crea en esta visión”.

Incluso, proyectó que podrían llegar al país unas 10 mil personas para un torneo de estas características y reveló las conversaciones con Scott O’Neil, CEO del LIV, para ir dándole forma a su idea. “Lo he hablado con él. Me ha dicho las distintas estrategias de cómo hacerlo, porque al final llevar 10 mil o 15 mil personas a un evento como este en Chile también puede traer recursos de vuelta, un retorno turístico”, afirmó en aquel momento.

Una transformación clave

El primer paso que dio Niemann apunta a transformar el tradicional Abierto de Chile en un torneo del International Series Golf, a partir de 2027. Es decir, el certamen estaría inmerso en un circuito que es parte del Tour Asiático y que entrega puntos para el ranking mundial, además de tener como premio principal el ascenso al LIV Golf para el ganador y el subcampeón.

Actualmente, el tour fundado en 2022 cuenta con ocho eventos en Asia, Australia, África y Medio Oriente, ofrece como mínimo una bolsa de premios de US$ 2 millones y no impide que participen jugadores que ya están en el LIV. De hecho, Joaco fue campeón en la temporada 2024.

Justamente, entre las figuras que el chileno ha sondeado para que lo acompañen, se encuentran el australiano Cameron Smith, el exnúmero uno del mundo Dustin Johnson y Bryson DeChambeau, ganador de dos majors. Y, medio en broma, medio en serio, el actual subcampeón del LIV también le ha dicho a su gran amigo Mito Pereira que haga una pausa en su retiro y se anime a participar.

Joaquín Niemann visitó a la ministra Natalia Duco y al subsecretario Andrés Otero junto a Mito Pereira y Loreto Santa Cruz. Mindep

Alta inversión

Conocedores de las gestiones realizadas señalan que organizar un torneo de esta envergadura requiere una inversión que oscila entre los cuatro y cinco millones de dólares.

Es por eso que, de un tiempo a esta parte, Niemann y sus colaboradores han estado buscando apoyos en la empresa privada para cubrir buena parte de la cifra que se necesita para echar a andar este proyecto.

En cuanto a las reuniones con las autoridades, la comitiva se limitó a presentar los detalles de la iniciativa, en una cita que fue definida como “informativa”, pues no hubo ningún compromiso económico de por medio. Al menos, en esta primera etapa.

En el caso del encuentro con Claudio Orrego, la cita perseguía el objetivo de contar con el apoyo de la Gobernación para involucrar a la Región Metropolitana como impulsora de estas gestiones ante las autoridades del golf.

“Sostuvimos una gran reunión de trabajo, con los golfistas nacionales Joaquín Niemann y Guillermo Pereira, para avanzar en las posibilidades de colaboración con miras a poder concretar el Abierto de Chile 2027”, señala el gobernador al ser consultado por este medio.

“Tras el éxito de los Panamericanos, como Gobierno de Santiago creemos que debemos buscar la consolidación de la región como sede de grandes eventos deportivos internacionales, y eso es solo es posible con la colaboración y compromisos de todos”, añade.

Ya con las conversaciones avanzadas, la idea de Joaquín Niemann y su equipo es comenzar a concretar los apoyos para que el Abierto de Chile sea parte del International Series desde el próximo año.