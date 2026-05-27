Bancada socialista acusa de “polémica artificial” y “cortina de humo” AC en contra del exministro Grau

La bancada de diputados del Partido Socialista emitió un comunicado acusando que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, es “una cortina de humo para invisibilizar el debate sobre reforma tributaria”.

Esto en el marco de la decisión de los partidos Republicano y Nacional Libertario, que decidieron tomar la acción contra el exsecretario de Estado, luego que desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast apuntaran a un “error” de más de US$ 10 mil millones en la proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030.

En respuesta, desde la bancada socialista señalaron que “ no existen fundamentos jurídicos ni hechos que ameriten, en caso alguno, la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda ”.

“Lamentamos que se levante una polémica artificial, en vez de hacerse cargo de lo que realmente importa: el aumento del costo de la vida que sufren millones de chilenos como consecuencia de las decisiones que el gobierno ha tomado”, indicaron los parlamentarios.

Asimismo, añadieron que rechazan que “una vez más, el mismo sector político utilice con estridencia y falta de fundamentos esta herramienta constitucional”.