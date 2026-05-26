“Ya pusimos en conocimiento a Contraloría”: Marín tras solicitud de investigación al Ministerio de la Mujer por auditoría estatal

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (PSC), abordó la petición de apertura de investigaciones en cuatro organismos estatales, entre ellos, su cartera, a propósito de los resultados del tercer informe de auditoría al Estado llevada adelante por el gobierno.

Y es que ayer, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal entregó una serie de hallazgos preliminares que ha realizado en su investigación respecto al funcionamiento del Estado y el uso de recursos durante el período 2022-2026.

En el caso del Ministerio de la Mujer, mencionan que observaron un “uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados”, y por ello se instruyó la apertura de una investigación particular.

Así las cosas, tras encabezar la firma de un convenio entre el Ministerio de la Mujer y Carabineros, con el fin de fortalecer los mecanismos del Estado ante casos de violencia de género, la ministra habló del tema.

“La inspección total que se está realizando es un trabajo muy minucioso de parte de los equipos de auditoría. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con el mal uso de los recursos públicos, creemos que utilizar los recursos bien es llegar de forma oportuna a cada mujer del país”, declaró Marín.

“En ese sentido, al menos de nuestra parte, lo que nosotros ya pusimos en conocimiento a la Contraloría. Nosotros enviamos nuestra información hace, si no me equivoco, un mes atrás y estamos esperando el pronunciamiento de la Contralora. También ya comenzamos las medidas de control al respecto”, aseguró la secretaria de Estado.