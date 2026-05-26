SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Juez aplaza la declaración de Rodríguez Zapatero para el 17 y 18 de junio como investigado en el “caso Plus Ultra”

    La comparecencia estaba prevista para el 2 de junio, pero el abogado del expresidente del gobierno español solicitó posponerla para poder estudiar toda la causa.

    Por 
    Europa Press
    El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: Europa Press EUROPA PRESS

    El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero, en el “caso Plus Ultra”, que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del gobierno español había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas.

    A través de una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado de la Audiencia Nacional convoca para esos días, a las 9.00 horas, a Zapatero, la Fiscalía y las partes personadas.

    Lo hace a raíz de la solicitud del expresidente del gobierno, cuya defensa había pedido más tiempo ante la extensión de la causa, alegando que hasta este lunes no tuvo acceso al sumario completo.

    El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”.

    Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.

    Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, la aerolínea que fue rescatada por el gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

    De este rescate, el amigo y presunto testaferro del expresidente, Julio Martínez Martínez, también investigado en la causa, suscribió un contrato “de prestación de servicios” a través de su empresa, Análisis Relevante, con la aerolínea, “estipulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate (641.300 euros)”, tal y como se desprende del auto.

    Empresas instrumentales “para ejercer influencias ilícitas”

    Según el magistrado, la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

    La red, indicó Calama, “se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo”, así como empresas en el extranjero.

    Asimismo, expuso que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan.

    También señaló que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav -la empresa de sus hijas- un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifró los fondos recibidos por el “entorno” del expresidente en 1.948.857 euros.

    El juez ordenó bloquear 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente, el importe que, según los investigadores, habría recibido de Análisis Relevante.

    Durante el registro del despacho del expresidente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se incautó de varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras de una caja fuerte que, según su secretaria, responderían a la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, y a “regalos de viajes”.

    Más sobre:EspañaRodríguez ZapateroCaso Plus UltraJosé Luis CalamaAudiencia NacionalJulio MartínezWhat The FavUDEFJoyasSonsoles EspinosaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rector de la PUC por cuestionamientos al gobierno de Kast: “Es fácil criticar cuando uno está afuera”

    “Ya pusimos en conocimiento a Contraloría”: Marín tras solicitud de investigación al Ministerio de la Mujer por auditoría estatal

    Juzgado de garantía de Antofagasta declara incompetencia en arista del caso ProCultura y traslada causa a Santiago

    Violados, maltratados y privados de alimentos: Escándalo masivo de abuso infantil en escuelas conmociona a Francia

    Piare con P revela su rehabilitación por alcoholismo: “Fue doloroso al inicio. Hay que ser bien valiente”

    Revista Palabra Pública celebra 10 años con edición especial y charla magistral gratuita en U. de Chile

    Lo más leído

    1.
    Violados, maltratados y privados de alimentos: Escándalo masivo de abuso infantil en escuelas conmociona a Francia

    Violados, maltratados y privados de alimentos: Escándalo masivo de abuso infantil en escuelas conmociona a Francia

    2.
    Canciller ruso insta a Marco Rubio a evacuar a los diplomáticos de EE.UU. de Kiev

    Canciller ruso insta a Marco Rubio a evacuar a los diplomáticos de EE.UU. de Kiev

    3.
    Irán acusa a Estados Unidos de violar su espacio aéreo y asegura que se reserva “el derecho a responder”

    Irán acusa a Estados Unidos de violar su espacio aéreo y asegura que se reserva “el derecho a responder”

    4.
    El líder supremo de Irán subraya que los países de Medio Oriente “no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos”

    El líder supremo de Irán subraya que los países de Medio Oriente “no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos”

    5.
    La flotilla denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel

    La flotilla denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Rector de la PUC por cuestionamientos al gobierno de Kast: “Es fácil criticar cuando uno está afuera”
    Chile

    Rector de la PUC por cuestionamientos al gobierno de Kast: “Es fácil criticar cuando uno está afuera”

    “Ya pusimos en conocimiento a Contraloría”: Marín tras solicitud de investigación al Ministerio de la Mujer por auditoría estatal

    Juzgado de garantía de Antofagasta declara incompetencia en arista del caso ProCultura y traslada causa a Santiago

    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”
    Negocios

    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”

    “No tiene errores de cálculo”: Grau rechaza acusación de Quiroz por inconsistencias en deuda pública y defiende proyecciones del gobierno de Boric

    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Por el mayor botín de su historia: los millones que puede sumar Coquimbo Unido si vence a Nacional en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Por el mayor botín de su historia: los millones que puede sumar Coquimbo Unido si vence a Nacional en la Copa Libertadores

    En vivo: Christian Garin se mide contra Learner Tien en Roland Garros

    Alejandro Tabilo se impone con comodidad a Kamil Majchrzak en la primera ronda de Roland Garros

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Piare con P revela su rehabilitación por alcoholismo: “Fue doloroso al inicio. Hay que ser bien valiente”
    Cultura y entretención

    Piare con P revela su rehabilitación por alcoholismo: “Fue doloroso al inicio. Hay que ser bien valiente”

    Revista Palabra Pública celebra 10 años con edición especial y charla magistral gratuita en U. de Chile

    Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Sinaka: así será el evento “Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026”

    Violados, maltratados y privados de alimentos: Escándalo masivo de abuso infantil en escuelas conmociona a Francia
    Mundo

    Violados, maltratados y privados de alimentos: Escándalo masivo de abuso infantil en escuelas conmociona a Francia

    Juez aplaza la declaración de Rodríguez Zapatero para el 17 y 18 de junio como investigado en el “caso Plus Ultra”

    Irán acusa a Estados Unidos de violar su espacio aéreo y asegura que se reserva “el derecho a responder”

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado
    Paula

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar