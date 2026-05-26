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    Juzgado de garantía de Antofagasta declara incompetencia en arista del caso ProCultura y traslada causa a Santiago

    Desde la defensa de Alberto Larraín solicitaron la incompetencia del Tribunal. La causa ahora será vista por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    María Catalina Batarce

    El Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente respecto de la arista Antofagasta del caso ProCultura, por lo que la causa será remitida al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

    Durante la jornada del lunes comenzó una nueva formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez por seis delitos consumados de apropiación indebida, entre ellos el convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, que implicó que el Gore, bajo la dirección de Ricardo Díaz, transfiriera $629.815.000 a ProCultura.

    Durante la audiencia luego de que ambos fueran formalizados por dos de los seis hechos, la defensa de Larraín solicitó la incompetencia del tribunal y el traslado de la causa a Santiago, argumentando que Gómez habría firmado electrónicamente los documentos desde la capital.

    La defensa de Gómez se sumó a la solicitud, mientras que la Fiscalía se opuso a la medida.

    Finalmente, durante la mañana de este martes, el tribunal acogió la solicitud y resolvió remitir la causa a Santiago.

    Con esto, ahora será el tribunal capitalino el que deberá continuar con la tramitación de la causa.

    Más sobre:ProculturaAntofagastaAlberto LarraínConstanza Gómez

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