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    ACHM acusa “nula voluntad” de diálogo del ministro Quiroz y pide frenar proyecto de contribuciones hasta que se garanticen recursos

    La Asociación Chilena de Municipalidades llamó al gobierno a que garantice que no habrá una disminución de ingresos para los municipios, también cuestionó cambios impulsados en urbanismo y advirtió preocupación por recortes presupuestarios en salud y educación.

    Por 
    Luis Cerda
    Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM.

    La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) cuestionó este lunes la “nula voluntad” de diálogo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al proyecto impulsado por el gobierno sobre contribuciones y llamó al Ejecutivo a no avanzar en la iniciativa mientras no se garantice que no habrá una disminución de ingresos en las arcas comunales.

    A través de una declaración pública emitida tras una reunión de directorio, la entidad -encabezada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind.- RN)- manifestó su preocupación por los efectos que podría tener la megarreforma del gobierno de Kast, particularmente respecto a la eventual eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores.

    “Lamentamos la nula voluntad del ministro de Hacienda para dialogar con las y los alcaldes sobre el proyecto en cuestión”, señalaron desde la ACHM, agregando que el municipalismo “debe ser escuchado en todas aquellas iniciativas que impactan directamente y de manera negativa las finanzas y atribuciones de los gobiernos locales”.

    En esa línea, los alcaldes indicaron que, pese a existir distintas visiones sobre la propuesta, existe acuerdo en un punto central: que no puede avanzarse sin resguardar los recursos de las comunas.

    “Existe pleno acuerdo en un punto fundamental: no es posible avanzar en una propuesta de esta naturaleza si no se garantiza expresamente que no habrá disminución de ingresos municipales ni afectación a la autonomía presupuestaria de los municipios”, afirmaron.

    Por ello, la ACHM emplazó tanto al gobierno como al Congreso a detener la tramitación del proyecto mientras no existan instancias formales de conversación con los municipios.

    “Llamamos al Ejecutivo y al Parlamento a no continuar la tramitación de esta iniciativa sin antes abrir espacios formales de diálogo con el municipalismo”, sostuvieron.

    En la declaración, la asociación también manifestó reparos a la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, acusando que debilita la autonomía municipal y podría abrir espacio al regreso de los denominados “guetos verticales”.

    Asimismo, expresaron preocupación por los recortes presupuestarios en salud y educación, advirtiendo que podrían impactar directamente la calidad de vida de millones de personas.

    Finalmente, la ACHM informó que entre el 2 y el 5 de junio realizará en La Serena el Encuentro Nacional de Municipalidades, instancia donde abordarán nuevas acciones “por un municipalismo unido, que defienda los presupuestos y la autonomía local”.

    Más sobre:MegarreformaACHMJorge QuirozGustavo Alessandri

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