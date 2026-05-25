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    El músico chileno Nader Cabezas llega a Matucana 100: un disco de culto convertido en experiencia audiovisual

    El músico chileno celebrará los 10 años de su álbum más emblemático, Rocket Cinema, el próximo 3 de junio en Matucana 100, con un concierto audiovisual junto a su banda completa, visuales en vivo y el lanzamiento ofi cial de la edición en vinilo del título.

    Por 
    Equipo de Culto
    El músico chileno Nader Cabezas llega a Matucana 100: un disco de culto convertido en experiencia audiovisual

    A 10 años de su lanzamiento original, Rocket Cinema —el trabajo más emblemático del músico y compositor chileno Nader Cabezas— continúa expandiendo su universo con una serie de actividades que celebran la primera edición física oficial del disco en formato vinilo.

    El lanzamiento será presentado el próximo miércoles 3 de junio en la Sala Patricio Bunster de Matucana 100, en un concierto audiovisual de larga duración junto a su banda completa y visuales en vivo, concebido especialmente para revisitar íntegramente el imaginario del álbum. El concierto aniversario busca traducir el universo de Rocket Cinema a una experiencia escénica expandida, donde sonido, imagen y atmósfera dialoguen de manera envolvente.

    La Sala Patricio Bunster fue escogida por sus condiciones técnicas de sonido e iluminación, permitiendo presentar el repertorio con una puesta en escena acorde al carácter cinematográfico y sensorial de la obra. La jornada contará además con la participación del dúo synth pop Relámpagos como invitados especiales.

    Publicado originalmente en 2015, Rocket Cinema surgió fuera de los circuitos más visibles y sin respaldo mediático, pero comenzó a circular lentamente de forma orgánica, construyendo con el tiempo un público fiel que transformó al disco en una obra de culto dentro de la escena independiente chilena.

    “Fue un disco que quedó fuera de los circuitos más visibles, pero empezó a moverse de otra forma. De boca en boca, lentamente, hasta encontrar a sus oyentes. Con el tiempo se formó un público muy diverso, incluso familias completas, y eso le dio una vida que nunca imaginé”, dice Cabezas en un comunicado.

    Nacido en Curicó en 1977 y de ascendencia palestina, el músico ha desarrollado una obra situada en el cruce entre el art pop, el post punk y la electrónica de autor, profundamente influenciada por el cine y las artes visuales. A través de sintetizadores inspirados en los años 80, guitarras post punk y una sensibilidad cinematográfica marcada por la construcción de atmósferas, Rocket Cinema propuso desde sus inicios una experiencia más cercana al viaje emocional que al formato tradicional de canción.

    En su núcleo, el disco también está atravesado por una dimensión política que dialoga directamente con la historia personal de Cabezas, estableciendo un vínculo entre memoria, identidad y violencia contemporánea.

    “Muchas de las imágenes que están en el disco vienen de Gaza. Cosas que me partieron un poco el corazón. No necesitaba explicarlas: estaban ahí, y terminaron filtrándose en la música”.

    A una década de su aparición, esa carga adquiere nuevas resonancias en el presente, reafirmando la vigencia de una obra que nunca buscó acomodarse a su tiempo.

    La nueva edición en vinilo fue trabajada como una remezcla y remasterización del material original, incluyendo además un track oculto no anunciado. Producido por el colectivo de arte visual Galería Cívica y fabricado en Santiago de Chile por Selknam Pressing, el lanzamiento marca finalmente la materialización física de un disco que, hasta ahora, solo había existido en formato digital y en una reducida edición promocional en CD.

    “Nada ha cambiado tanto. Las dificultades siguen estando ahí, las lógicas de la industria siguen siendo complejas —probablemente más todavía— y muchas veces hay que seguir empujando desde los márgenes. Este vinilo también nace desde ese lugar: no es solo una reedición, es cerrar un ciclo que comenzó hace diez años”, insiste el artista a través del mismo texto.

    Como parte de las actividades aniversario, Cabezas realizó además una listening session de Rocket Cinema el jueves 21 de mayo en la disquería Club de Fans, donde repasó canción por canción el universo del álbum en una conversación abierta junto al público.

    *Coordenadas show:

    Nader Cabezas: Aniversario de Rocket Cinema Edición en Vinilo & Concierto junto a Relámpagos

    Miércoles 03 de junio, 20:00 horas

    Preventa 1: $8.000 / Preventa 2: $10.000 / General: $12.000

    Entradas disponibles en Ticketplus y sitio web de Entradas disponibles en el sitio de Matucana 100.

    Av. Matucana 100, Estación Central, Metro Quinta Normal.

    Más sobre:Nader CabezasMatucana 100MúsicaMúsica culto

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