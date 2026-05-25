Familia Angelini aumenta su participación en matriz de Empresas Copec

La familia Angelini, a través de Inversiones Angelini y Compañía, conçretó la adquisición del 5% del holding AntarChile con lo que su participación en la sociedad aumentó desde 74,5% a 79,5%.

En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Antarchile informó que fueron adquiridas 22.703.958 acciones por un valor total de $194.118.840.900 (unos US$217 millones).

La operación, que había sido anunciada el 18 de mayo, se realizó por la misma cantidad de acciones informada en esa fecha, pero a un precio menor. El valor de compra anunciado inicialmente era por un máximo de $10.000 por acción, y finalmente la adquisición se hizo a $8.550 por papel.

AntarChile precisó que se estima que la transacción no tendrá efectos financieros sobre los activos, pasivos o resultados de la sociedad.

Las acciones de AntarChile cerraron con una caída de 2,61% a $8.550 en la Bolsa de Santiago, mientras que los papeles de Empresas Copec subieron 0,32% a $6.420.

Control de AntarChile

Según la memoria 2025, el control de AntarChile - sociedad matriz que controla Empresas Copec con un 60,82%- recae sobre Roberto y Patricia Angelini Rossi que poseen el 74,51%.

El porcentaje se divide así: Roberto y su hermana Patricia poseen de forma directa el 0,2137% y 0,2277% de AntarChile, respectivamente. Ambos participan en Inversiones Angelini y Compañía Limitada, propietaria directa del 63,7186% del holding.

En tanto Inversiones Golfo Blanco Limitada, sociedad controlada estatutariamente por Roberto Angelinii, es propietaria directa del 5,8019% de las acciones de AntarChile, y Senda Blanca, de Patricia Angelini, el 4,35%.