Novandino y Albemarle redujeron su participación mundial en el mercado del litio durante 2025, mientras demanda aumentó 35%

(230405) -- ANTOFAGASTA, 5 abril, 2023 (Xinhua) -- Imagen del 27 de septiembre de 2022 de maquinarias operando en la planta de la Sociedad Química y Minera de Chile, en el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, Chile. La Empresa Nacional del Litio de Chile, cuya creación se anunciará durante este mes, tendrá la capacidad de estar en toda la cadena productiva del litio, informó el martes el ministro de Economía, Fomento y Turismo del país sudamericano, Nicolás Grau. (Xinhua/Jorge Villegas) (jv) (oa) (jg) (ah) (vf)

El 2025 dejó cambios en las participaciones de mercado en el negocio del litio. El año estuvo marcado por un precio del litio bajo y que alcanzó en promedio US$ 9 mil la tonelada de litio, según datos del Banco Central. El valor empezó a cambiar recién en la quincena de noviembre, promediando ya en diciembre US$ 11 mil la tonelada del mineral.

Las participaciones de mercado de las principales empresas de litio del país y del mundo se redujeron en el año. Novandino Litio, la alianza entre SQM y la estatal Codelco, decreció tres puntos porcentuales año contra año, pasando de tener una integración en el mercado litífero desde 17% el 2024, hasta 14% el año anterior, según la memoria de la empresa. El negocio de Albemarle experimentó una baja de dos puntos porcentuales, reduciéndose desde 14% el 2024 y a 12% el 2025.

Las otras compañías, que Novandino ubica como competencia, principalmente, mantuvieron sus participaciones con excepción de Tianqi. La empresa de China disminuyó su mercado un punto porcentual, pasando de 6% a 5%. Jiangxi Ganfeng Lithium conservó su 6% en la industria mundial y Rio Tinto, que adquirió en marzo del año pasado a Arcadium Lithium, mantuvo el 4% de mercado entre los años. “Se cree que la producción de litio seguirá aumentando esta década, en respuesta a un aumento en el crecimiento de la demanda”, analizó Novandino.

La compañía destaca que el litio se produce desde dos fuentes: salmueras concentradas y minerales. Desde la primera fuente los principales productores fueron Chile, Argentina y China; en tanto, para la segunda fuente fueron Australia y China durante el 2025. Novandino vendió 233 mil toneladas métricas de carbonato de litio equivalente (LCE) en el periodo.

La joya del litio: Baterías

La demanda de baterías es el principal negocio del litio.

Entre los años, la demanda de este producto creció cinco puntos porcentuales, expandiéndose de 90% a 95% el 2025. A su vez, dentro del segmento, las baterías de vehículos eléctricos representaron el 65% de la demanda total del año, reduciéndose cinco puntos, ya que en el 2024 este mercado llegaba al 70%. Por su lado, los sistemas de almacenamiento representaron el 26%.

“Existen muchas otras aplicaciones tanto para productos químicos básicos de litio como para derivados del litio, como grasas lubricantes para vidrio resistente al calor (vidrio cerámico), virutas para la industria cerámica y de vidriado, productos químicos para aire acondicionado, así como otras síntesis farmacéuticas y aleaciones metálicas”, añade la memoria.

La memoria de la compañía destaca del litio que es un elemento y metal más ligero a temperatura ambiente, baja densidad, baja expansión térmica, alto potencial electroquímico y capacidad calorífica específica.

Novandino calcula que el 2025 la demanda de productos de litio creció 35%, superando los 1,6 millones de toneladas métricas. Comparativamente, el 2024 la demanda había aumentado 25% superando los 1,2 millones de toneladas. El crecimiento entre los años fue en torno a 400 mil toneladas.

“Se espera que las aplicaciones relacionadas con los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía continúen impulsando la demanda en los próximos años”, examina la firma.

Capacidad productiva de Novandino

Novandino produce carbonato e hidróxido de litio en la Planta Química de Litio en Antofagasta con una capacidad de producción en torno a 210 mil toneladas métricas anuales, aunque está en un proceso de aumentar su capacidad a 240 mil toneladas al 2028.

También, se lee en la memoria de la compañía, “se produce carbonato de litio a partir de sulfato de litio en nuestra planta de refinamiento en China, que también tiene la capacidad de producir hidróxido de litio. Esta instalación tiene una capacidad de diseño de 20.000 toneladas métricas por año. Se cuenta con capacidad adicional, a través de plantas de manufactura bajo contrato, lo que en 2025 tuvo una capacidad para producir 30.000 toneladas métricas de carbonato de litio a partir de sulfato de litio por año”.

Si bien el 2025 la empresa vendió sus productos a 165 clientes en 38 países, cerca del 95% de las ventas tuvieron su origen en Asia. Dos clientes fueron responsables del 25% de las ventas del mineral, los que representaron el 24% de los ingresos del año pasado de la compañía. Los diez mayores clientes representaron el 63% de las ventas del 2025.

La compañía destaca que la Corporación Nacional de Fomento (Corfo) representó el 25% del costo de ventas durante el periodo, vinculada a los pagos a los que está comprometida la empresa por el arrendamiento de pertenencias en el Salar de Atacama.