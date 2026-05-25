Viñas chilenas siguen presionadas: tres anotan pérdidas en el primer trimestre y cinco caídas en sus ingresos

El cambio a nivel global en los patrones de consumo de alcohol sigue presionando los resultados de las viñas chilenas. Hasta ahora han reportado cinco de las seis empresas del sector que entregan sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Tres de ellas informan pérdidas, pero todas acusan una caída en sus ingresos.

Concha y Toro, la mayor viña chilena, experimentó una contracción de sus utilidades de 36%, pasando de $13.784 millones (US$15 millones) en el primer trimestre de 2025 a $8.779 millones (US$ 9,5 millones) en el período enero-marzo de 2026.

A su vez, los ingresos de la viña entre enero y marzo cayeron casi un 8% versus los registros del mismo periodo del año pasado. Mientras que en 2025 consolidó $208.978 millones (US$225 millones), en el primer cuarto de este año los ingresos descendieron a $192.613 millones (US$208 millones).

Además, las ventas disminuyeron en Chile un 1,5%, en Estados Unidos un 32,2%, y en los mercados de exportación 2,2%. En volumen, bajaron 5,4%, 30,1% y 2,3%, respectivamente.

En el caso de Santa Rita, controlada por el grupo Claro, las pérdidas del primer trimestre totalizaron $3.888 millones, una desmejora respecto de las pérdidas por $3.286 millones de igual lapso de 2025.

Los ingresos de la firma totalizaron $30.606 millones, lo que implicó una disminución del 1,7% versus el año previo.

En su análisis razonado detalló que, en el mercado de exportaciones desde Chile, la facturación en dólares aumentó 1,9% respecto de igual período del año anterior, “resultado explicado por un alza de 3,3% en el precio promedio, parcialmente compensada por una disminución de 1,4% en volumen”.

Asimismo, destacó que “el mercado local tuvo un mejor desempeño que el año anterior, con un aumento en la facturación de $386 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3,2%. Este resultado se explica principalmente por un aumento de 2,6% del precio promedio y de 0,6% del volumen vendido”, dijo la firma.

En tanto, Viña Santa Carolina, que consolida dentro de Watts, informó pérdidas por $363 millones , una mejora respecto de las pérdidas de $472 millones del mismo periodo del ejercicio previo.

En su análisis razonado expuso que los ingresos del segmento vitivinícola totalizaron $8.644 millones, lo que implicó una caída internual de 14,8% “debido a una disminución porcentual similar en los volúmenes exportados. Las caídas en los volúmenes se explican por el término de un contrato de maquila para un cliente en China y a ajustes de inventarios por parte de nuestro importador en Brasil”.

Junto con ello, señaló que “la caída del consumo global de vino se ha seguido acentuando y no se observan señales de que esto pueda cambiar en el corto plazo”.

Por su parte, Viña San Pedro registró una caída año contra año de 99,3% en su última línea, totalizando $21 millones.

La compañía dio cuenta de que en los primeros tres meses del año los ingresos cayeron 7,2%

Respecto del mercado doméstico, detalló una disminución en sus volúmenes de venta en un 1,5%, lo que se explicó por “un menor volumen de venta en un 2,5%, aun cuando el precio promedio de venta crece un 1,1% en el trimestre”.

En el mercado internacional los ingresos por ventas cayeron un 7,4% en comparación al mismo periodo del año anterior, debido a principalmente a “una caída en los volúmenes de venta de un 5,9%, un menor tipo de cambio en dólares, pero compensado por un aumento de un 5,3% en el precio promedio de venta en dólares, todo comparado contra el primer trimestre de 2025″.

Finalmente, Los Vascos, controlada en un 57% por Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) y donde Santa Rita posee un 43%, p asó de ganancias por US$231 mil durante el primer trimestre de 2025 a pérdidas por US$702 mil en los tres primeros meses de 2026.

En su análisis razonado dio cuenta de una disminución de sus exportaciones de vino embotellado de un 17,6% en volumen (59.414 cajas de 9 litros) y una baja de 19,1% en valor.

“El precio promedio por caja disminuyó un 1,9% para alcanzar US$ 54,5. El vino embotellado representó el 95,7% de las exportaciones en volumen”, dijo la firma.

En tanto, las ventas nacionales de vino embotellado disminuyeron un 59,2% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior con 386 cajas.