Con cátedra de exdirectores de La Tercera: se concreta traspaso de archivo periodístico de Copesa a la UDD

En el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo (UDD), se lanzó este lunes la cátedra La Tercera - UDD: Medios, Democracia y Sociedad , instancia que nace a partir de la entrega en custodia del Centro de Documentación de Copesa (CEDOC) a la universidad.

El encuentro moderado por la periodista Josefina Ríos, contó con la presencia del actual director de La Tercera, José Luis Santa María, y sus antecesores Fernando Paulsen, Cristián Bofill, Guillermo Turner y Juan Pablo Larraín.

Además, se homenajeó a Gemmina Ramírez, quien desde 1994 ha resguardado el material histórico de Copesa, y que hoy continuará con esa misión en la UDD.

El rector de la universidad del desarrollo, Federico Valdés Lafontaine, valoró la instancia y remarcó que la custodia del CEDOC “constituye una señal de confianza, pero también un desafío significativo, el de asumir la responsabilidad de resguardar y proyectar un patrimonio que es parte de la memoria de Chile”.

“ El CEDOC reúne un acervo de enorme valor cultural y periodístico. En él se encuentran décadas de historias registradas a través de distintos medios, como los diarios La Tercera, Pulso, La Hora, La Época, también revistas emblemáticas como Qué Pasa, Hoy, Paula y Estadio, además de una extensa colección fotográfica”, sostuvo.

Según destacó el rector, “este conjunto permite recorrer momentos clave de nuestra historia reciente, observar sus transformaciones y comprender mejor los procesos que han marcado nuestra vida social, política y cultural”.

El origen de Latercera.com

Fernando Paulsen fue director del diario La Tercera entre 1997 y 1999. Por esos años impulsó la creación de la versión digital del periódico, plataforma que sería la base de lo que es hoy la web Latercera.com.

Los orígenes de Latercera.com obedecen a un histórico caso judicial, conocido como el “Cabro Carrera”, investigación en torno a un narcotraficante que obtuvo millonarias ganancias a través de cinematográficos ingresos de droga al país.

En la instancia, Paulsen explicó que la jueza que llevaba el caso prohibió a la prensa informar sobre el mismo.

Lejos de conformarse con la medida, el periodista tuvo una idea que nació a partir de una experiencia que vivió mientras cursaba sus estudios superiores en la Universidad de North Texas, en el condado de Denton, en Estados Unidos.

“Denton tuvo que votar sobre si es que se permitía vender alcohol o no, y la ciudad votó porque no se permitiera la venta de alcohol dentro del condado. ¿Qué fue lo que pasó? Al poco andar empezó a correr la voz de que justo cuando terminaba el límite del condado de Denton se había puesto una botillería 100 metros más allá, tú podías salir del condado de Denton, comprar el alcohol que querías y traerlo de vuelta y no estabas rompiendo la ley", contó.

A raíz de esta situación, Paulsen conversó con un asesor particular de La Tercera, quien le propuso: “ Qué tal si arrendamos un sitio web, ahora que está partiendo esto, en Estados Unidos y publicamos en Estados Unidos lo que está prohibido en Chile y avisamos en el diario”.

De esa forma, nació un pequeño espacio en las páginas de opinión donde se promocionaba la nueva plataforma digital.

“Lo que pasó no era esperado, se generó un movimiento masivo, brutal hacia Latercera.com que estaba en Nueva York”, contó el exdirector. El alcance del medio digital fue tal, que incluso ministros de gobierno admitían que se informaban por esa plataforma.

El diario online no solo prosperó y se reversionó varias veces, sino que, además -contó Paulsen- “derivó en que no se aplicara la prohibición de informar de esa forma, por lo menos que yo conozca, nunca más”.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

El golpe periodístico

Entre 1999 y 2013, Cristian Bofill fue director del diario La Tercera. En el conversatorio, el exdirector destacó que uno de los aspectos más importantes del periodismo tiene relación con la primicia, el denominado “golpe periodístico”.

“Cuando hay un notición, lo demás no importa”, sostuvo, asegurando que “los medios crecen golpe a golpe”. “En el periodismo muchas veces es más importante ser el primero que el mejor. Es una regla que tenemos y es así”, indicó.

En ese sentido, destacó uno de los golpes periodísticos más recordados de La Tercera es el de Gemita Bueno, la testigo clave del Caso Spiniak que admitió en una entrevista concedida al periódico haber mentido en su testimonio, donde vinculaba a políticos con el empresario Claudio Spiniak y una red de pedofilia.

Bofill contó que, en un trabajo colaborativo y tras varias semanas de investigación, se logró entrevistar a Gemita Bueno cuando el caso estaba en su máximo apogeo. “Publicamos la portada, que fue realmente un golpe fuerte”, destacó.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

El nacimiento de Pulso

Entre 2013 y 2016 Guillermo Turner tuvo la misión de dirigir el diario La Tercera. Fue en ese periodo cuando Jorge Andrés Saieh le propuso crear un diario económico. “Pongámosle”, le dijo Turner.

En el foro, el exdirector contó que “la aventura es tan rápida como que yo me fui a formar Pulso en septiembre de 2011 y en noviembre de 2011 estábamos en la calle”.

Una de las formas de promocionar el periódico fue marcar presencia en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE).

“Había una ENADE en CasaPiedra y no podíamos ser auspiciadores porque el auspiciador era otro diario, pero nos pusimos a entregar el diario afuerita en la calle, así que todo el mundo entró con Pulso, eso estuvo muy bien”, relató.

Pulso sigue formando parte esencial del diario La Tercera, y cuenta con su propio apartado. “Es un diario que dejó algunas cosas que se siguen usando, como esta idea del titular con colores, con destacador”, señaló Turner.

Para el exdirector “la aventura de Pulso” tuvo su relevancia en “armar un diario que tenía todas estas innovaciones periodísticas en muy poco tiempo”.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Cobertura de La Tercera

Juan Pablo Larraín estuvo dos años a la cabeza de La Tercera (2016-2018), y en ese periodo fue testigo de la cobertura periodística de casos emblemáticos, precisamente eso -destaca- es una de las virtudes del diario.

En ese sentido, resaltó el seguimiento que el diario hizo al caso Operación Huracán . “Creo que la cobertura que hizo la redacción de La Tercera en este caso fue realmente magistral”.

Si bien, remarcó que no se trató de un golpe del periódico, “ni de nadie, porque fue una entrega que hizo la propia Fiscalía”, aseguró que “el seguimiento que se hizo, los avances que se lograron, las declaraciones que se publicaron en minutos clave, fueron direccionando este caso”.

En definitiva, planteó que los antecedentes recopilados por La Tercera contribuyeron a alimentar y “poner en tela de juicio de cómo se estaba manejando Carabineros en ese minuto y del desmoronamiento institucional que vivió Carabineros”.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

La cultura periodística y el interés fiscalizador

José Luis Santa María dirige desde 2019 el diario La Tercera, y en estos años -destaca- el diario ha mantenido su “cultura periodística”.

“La redacción de La Tercera tiene una manera de trabajar, una cultura periodística que es difícil cambiarle: el rumbo por el golpe informativo. Y que bueno que sea difícil, porque es su sello, su identidad de marca”, sostuvo.

El director planteó que el “interés fiscalizador” hace que La Tercera “sea relevante e importante”.

A modo de ejemplo, recordó el Caso Caval, cuando el 5 de febrero de 2015 un reportaje de la revista Qué Pasa, reveló las irregularidades en la compra de tierras por parte de la Exportadora y Gestión Caval Limitada, empresa en que Natalia Compagnon, que era nuera de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, poseía el 50%.

Santa María destacó una lección que dejó el Caso Caval, “a partir de la cultura periodística y el sello de la casa editorial de Copesa, que tiene que ver con la independencia".

“Cuando publicamos Un negocio Caval, estábamos publicando una transacción, un hecho entre la persona más rica del país, que era presidente de un banco, no era una transacción con él, sino una en la cual participaba; y la Presidenta de la República", contó.

Para el director es valiosa la “atmósfera” de La Tercera. “Un ambiente de trabajo con un clima, con una forma de entender el periodismo que ha estado presente desde hace muchísimo tiempo”.