Alcaldes de Cerro Navia, Quilicura y La Cisterna acuden a Contraloría por convocatoria nacional de jefes comunales de la ACHM

Los alcaldes de Cerro Navia, Mauro Tamayo; de Quilicura, Paulina Bobadilla, y de La Cisterna, Joel Olmos, ingresaron a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando un dictamen jurídico respecto de la convocatoria realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) para el denominado “Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas”, programado entre el 2 y el 5 de junio en La Serena.

El documento advierte que la invitación no incluye antecedentes esenciales como el programa oficial, la metodología de trabajo, el financiamiento o los costos de participación. Según se expone, la convocatoria busca “construir una mirada común” sobre temas estructurales del municipalismo —tales como el Fondo Común Municipal, contribuciones y rentas—, materias que podrían corresponder a instancias deliberativas reguladas específicamente por los estatutos de la asociación.

El texto presentado por los municipios apunta a que una convocatoria de este alcance podría “confundirse” con una Asamblea General Extraordinaria, instancia que posee requisitos formales específicos de quórum y adopción de acuerdos. Asimismo, el municipio manifestó preocupación por el eventual uso de recursos públicos asociados a la participación en dicha actividad (como viáticos y pasajes), sin contar con los antecedentes suficientes que permitan verificar si se ajusta al marco legal vigente.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, explicó que “ es extraño que la asociación no cumpla con los estatutos que se ha dado para este tipo de convocatorias ; la ACHM tiene estatutos e instancias formales de deliberación que todas y todos nos hemos comprometido a respetar; saltarse esos canales no solo confunde su rol, sino que debilita la institucionalidad de una agrupación importantísima para el bienestar de vecinas y vecinos de todo el país”.

En el oficio se solicita determinar si el encuentro convocado por la ACHM se ajusta a la ley, si es jurídicamente procedente convocar una instancia nacional de deliberación fuera de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y si corresponde autorizar gastos municipales asociados a la actividad.

Finalmente, el municipio solicitó que la Contraloría requiera a la ACHM todos los antecedentes que fundamentan la cita, con el objetivo de que las municipalidades del país puedan adoptar decisiones fundadas respecto del uso de sus recursos.