Alcaldes de Cerro Navia, Quilicura y La Cisterna acuden a Contraloría por convocatoria nacional de jefes comunales de la ACHM
Los ediles advirtieron que la invitación “carece de antecedentes básicos, podría comprometer el uso de recursos públicos e, incluso, confundirse con una Asamblea Nacional Extraordinaria”.
Los alcaldes de Cerro Navia, Mauro Tamayo; de Quilicura, Paulina Bobadilla, y de La Cisterna, Joel Olmos, ingresaron a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando un dictamen jurídico respecto de la convocatoria realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) para el denominado “Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas”, programado entre el 2 y el 5 de junio en La Serena.
El documento advierte que la invitación no incluye antecedentes esenciales como el programa oficial, la metodología de trabajo, el financiamiento o los costos de participación. Según se expone, la convocatoria busca “construir una mirada común” sobre temas estructurales del municipalismo —tales como el Fondo Común Municipal, contribuciones y rentas—, materias que podrían corresponder a instancias deliberativas reguladas específicamente por los estatutos de la asociación.
El texto presentado por los municipios apunta a que una convocatoria de este alcance podría “confundirse” con una Asamblea General Extraordinaria, instancia que posee requisitos formales específicos de quórum y adopción de acuerdos. Asimismo, el municipio manifestó preocupación por el eventual uso de recursos públicos asociados a la participación en dicha actividad (como viáticos y pasajes), sin contar con los antecedentes suficientes que permitan verificar si se ajusta al marco legal vigente.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, explicó que “es extraño que la asociación no cumpla con los estatutos que se ha dado para este tipo de convocatorias; la ACHM tiene estatutos e instancias formales de deliberación que todas y todos nos hemos comprometido a respetar; saltarse esos canales no solo confunde su rol, sino que debilita la institucionalidad de una agrupación importantísima para el bienestar de vecinas y vecinos de todo el país”.
En el oficio se solicita determinar si el encuentro convocado por la ACHM se ajusta a la ley, si es jurídicamente procedente convocar una instancia nacional de deliberación fuera de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y si corresponde autorizar gastos municipales asociados a la actividad.
Finalmente, el municipio solicitó que la Contraloría requiera a la ACHM todos los antecedentes que fundamentan la cita, con el objetivo de que las municipalidades del país puedan adoptar decisiones fundadas respecto del uso de sus recursos.
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