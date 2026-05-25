Un jugador suspendido por dopaje y una gran promesa: la historia de los rivales de Tabilo y Garin en Roland Garros

Kamil Majchrzak y Learner Tien serán los rivales de Alejandro Tabilo y Christian Garin en su estreno en Roland Garros.

Este martes debutan los dos tenistas chilenos presentes en Roland Garros: Alejandro Tabilo (35º) y Christian Garin (114º). El número uno del país está progamado para las 05.00 en la cancha 8 ante el polaco Kamil Majchrzak (78º), mientras que Gago saldrá a la pista alrededor de las 8 de la mañana frente al estadounidense Learner Tien (18º).

Los rivales de los tenistas nacionales cuentan con historias bastante particulares y en París asoman como escollos complicados para el debut de las principales raquetas del país.

El renacer de Majchrzak

A los 30 años, Kamil Majchrzak se consolidó en el top 100 después de regresar tras una sanción por dopaje de 13 meses. La sanción se dio después de que fuese sometido a controles en septiembre y octubre de 2022, donde se le detectaron SARM S-22, metabolitos de LGD-4033 y un agonista de PPARδ, todas sustancias no especificadas incluidas en la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La suspensión comenzó a regir desde el 30 de noviembre de 2022 y en un comienzo se extendió por cuatro años. Sin embargo, el polaco alegó que había ingerido las sustancias a través de un suplemento contaminado y presentó los recibos de compra y muestras del mismo lote para su análisis, algo similar a lo que sucedió con Nicolás Jarry.

Luego de analizar dichas muestras, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) aceptó que la ingesta fue inconsciente y acortó la suspensión, pero castigó la negligencia del jugador por no haberse informado sobre los peligros de este tipo de vitamínicos. Así, recibió una sanción de 13 meses que le permitió retornar a las canchas a comienzos de 2024.

Sin ranking, comenzó desde cero en aquella temporada y logró ganar tres challengers para quedarse a las puertas del top 100. Mientras que, en 2025, alcanzó las semifinales del ATP 250 de Marrakech y los octavos de final de Wimbledon, y este año logró su mejor ubicación (53) después de llegar a la tercera ronda en Miami.

En arcilla, eso sí, durante 2026 solo jugó tres partidos, alcanzando los octavos de final en Marrakech y la primera ronda en el ATP 500 de Hamburgo. Curiosamente, esos tres encuentros fueron ante rivales argentinos.

Contra Alejandro Tabilo, se ha enfrentado en una oportunidad, con triunfo para el chileno en la primera ronda del US Open de 2022.

Un meteórico ascenso

Learner Tien es una de las principales cartas del recambio estadounidense. Con apenas 20 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera. De ascendencia vietnamita, es hijo de una profesora de matemáticas, que le puso Learner (aprendiz, en español), como homenaje. Su hermana mayor se llama Justice, ya que su padre es abogado.

El zurdo desde muy temprana edad entró en el profesionalismo. A los 16 años, recibió su primera invitación para el US Open. A fines del año pasado ganó el ATP 250 de Metz y el sábado se quedó con el ATP 250 de Ginebra tras derrotar al argentino Mariano Navone.

Con Garin registra solo un enfrentamiento, que se dio en la primera ronda de las clasificaciones del Masters 1000 de Indian Wells, donde el chileno se impuso por 7-6 y 7-6(7).