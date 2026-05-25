SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un jugador suspendido por dopaje y una gran promesa: la historia de los rivales de Tabilo y Garin en Roland Garros

    Los tenistas nacionales se miden a duros escollos en su estreno en la capital francesa. Eso sí, ambos tienen historial favorable sobre sus adversarios.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Kamil Majchrzak y Learner Tien serán los rivales de Alejandro Tabilo y Christian Garin en su estreno en Roland Garros.

    Este martes debutan los dos tenistas chilenos presentes en Roland Garros: Alejandro Tabilo (35º) y Christian Garin (114º). El número uno del país está progamado para las 05.00 en la cancha 8 ante el polaco Kamil Majchrzak (78º), mientras que Gago saldrá a la pista alrededor de las 8 de la mañana frente al estadounidense Learner Tien (18º).

    Los rivales de los tenistas nacionales cuentan con historias bastante particulares y en París asoman como escollos complicados para el debut de las principales raquetas del país.

    El renacer de Majchrzak

    A los 30 años, Kamil Majchrzak se consolidó en el top 100 después de regresar tras una sanción por dopaje de 13 meses. La sanción se dio después de que fuese sometido a controles en septiembre y octubre de 2022, donde se le detectaron SARM S-22, metabolitos de LGD-4033 y un agonista de PPARδ, todas sustancias no especificadas incluidas en la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

    La suspensión comenzó a regir desde el 30 de noviembre de 2022 y en un comienzo se extendió por cuatro años. Sin embargo, el polaco alegó que había ingerido las sustancias a través de un suplemento contaminado y presentó los recibos de compra y muestras del mismo lote para su análisis, algo similar a lo que sucedió con Nicolás Jarry.

    Luego de analizar dichas muestras, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) aceptó que la ingesta fue inconsciente y acortó la suspensión, pero castigó la negligencia del jugador por no haberse informado sobre los peligros de este tipo de vitamínicos. Así, recibió una sanción de 13 meses que le permitió retornar a las canchas a comienzos de 2024.

    Sin ranking, comenzó desde cero en aquella temporada y logró ganar tres challengers para quedarse a las puertas del top 100. Mientras que, en 2025, alcanzó las semifinales del ATP 250 de Marrakech y los octavos de final de Wimbledon, y este año logró su mejor ubicación (53) después de llegar a la tercera ronda en Miami.

    En arcilla, eso sí, durante 2026 solo jugó tres partidos, alcanzando los octavos de final en Marrakech y la primera ronda en el ATP 500 de Hamburgo. Curiosamente, esos tres encuentros fueron ante rivales argentinos.

    Contra Alejandro Tabilo, se ha enfrentado en una oportunidad, con triunfo para el chileno en la primera ronda del US Open de 2022.

    Un meteórico ascenso

    Learner Tien es una de las principales cartas del recambio estadounidense. Con apenas 20 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera. De ascendencia vietnamita, es hijo de una profesora de matemáticas, que le puso Learner (aprendiz, en español), como homenaje. Su hermana mayor se llama Justice, ya que su padre es abogado.

    El zurdo desde muy temprana edad entró en el profesionalismo. A los 16 años, recibió su primera invitación para el US Open. A fines del año pasado ganó el ATP 250 de Metz y el sábado se quedó con el ATP 250 de Ginebra tras derrotar al argentino Mariano Navone.

    Con Garin registra solo un enfrentamiento, que se dio en la primera ronda de las clasificaciones del Masters 1000 de Indian Wells, donde el chileno se impuso por 7-6 y 7-6(7).

    Más sobre:TenisRoland GarrosChristian GarinAlejandro TabiloKamil Majchrzak

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    Detienen a exfiscal regional tras intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio

    En medio de presión del gobierno: la minuta de la oposición que llama a evitar descuelgues en el Senado por la megarreforma

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Detienen a exfiscal regional tras intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio
    Chile

    Detienen a exfiscal regional tras intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio

    En medio de presión del gobierno: la minuta de la oposición que llama a evitar descuelgues en el Senado por la megarreforma

    Ossandón y discusión de la megarreforma en el Senado: “Me preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto”

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”
    Negocios

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras

    Cuando la certeza llega demasiado tarde, la columna de Gonzalo Said

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo
    El Deportivo

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo

    Cristóbal Vidaurre se impone en el Atacama Challenger

    Alarma Mundial: la lesión de Lionel Messi que tiene en ascuas a Argentina

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Cuando Linda Perry fue excluida de producir a Green Day: “Billie Joe es un cobarde”

    Inti-Illimani Histórico alista show instrumental junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza
    Mundo

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    Lula se somete a radioterapia luego que le extirparan hace un mes un carcinoma en la cabeza

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes