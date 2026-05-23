La hinchada del Betis se vuelve a rendir ante Manuel Pellegrini con un emotivo homenaje

La hinchada del Betis volvió a manifestarle sus sentimientos a Manuel Pellegrini. El Ingeniero recibió una enérgica ovación por parte de la afición verdiblanca previo al triunfo sobre el Levante, por 2-1.

Antes del encuentro, el chileno recibió un homenaje por su partido número 300 dirigiendo al club. Al mismo tiempo, los fanáticos se hicieron notar con aplausos por parte de un repleto estadio La Cartuja.

Fue una jornada activa por parte de la hinchada, que también recibió al plantel bético con un enorme tifo. “Vuelves a brillar entre las estrellas”, profezaba el mensaje que entregó la Grada Gol Sur 1907, barra del club.

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Han pasado 319 días desde que comenzamos la temporada que hoy termina.



Meses de trabajo que han dado sus frutos con una nueva clasificación europea, la sexta de forma consecutiva.



Y esta vez, a la Champions League, la competición de "les meilleures équipes".



Viva el… pic.twitter.com/VVlaTBaFHL — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 23, 2026

En ese sentido, hace unos días, el Ingeniero había recibido otra ovación. Fue reconocido por la parcialidad bética el día que selló la histórica clasificación a Champions League. “Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini”, sonó en esa oportunidad en La Cartuja.

Tras el encuentro, Pellegrini valoró el cariño de la afición bética: “En principio, por supuesto que es una gran emoción haber podido estar en esta institución seis años seguidos clasificando los seis años para Europa. Eso, unido al cariño que me muestra siempre la gente, me hace tener el doble de emoción y satisfacción en cada uno de los partidos que tenemos que jugar aquí. En eso tratamos de rendir lo máximo posible. Creo que ha sido una temporada de muchos logros. Haber llegado a la Champions creo que ya es el logro más importante”, indicó en conferencia de prensa.

“En una temporada, como lo he dicho muchas veces en el fútbol, hay que saber superar los traspiés y hay que levantarse rápidamente en dos o tres días, como también celebrar la victoria y entender que el fútbol es una actividad muy popular, con poca explicación; por eso, tanto ganando como perdiendo hay que partir de cero. Hemos logrado crear una visión también dentro de la institución en la parte deportiva y ojalá la podamos hacer seguir creciendo en las próximas temporadas. Personalmente, estoy muy satisfecho con todo lo logrado y muy emocionado con todo el cariño que me da siempre la gente del Betis”, añadió.