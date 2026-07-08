Armada realiza despliegue en Chañaral para ubicar a dos tripulantes desaparecidos tras naufragio de lancha pesquera

Un intenso operativo de búsqueda se activó esta jornada por parte de la Armada en Chañaral, luego de que, por causas que se investigan, una lancha pesquera a motor se hundiera con tres tripulantes a bordo en las costas de esta localidad de la Región de Atacama.

Según se informó, la emergencia comenzó luego de que, cerca de las 16 horas, la Gobernación Marítima de Caldera, a través de la Capitanía de Puerto, recibiera un llamado alertando que la lancha a motor “Neptuno” no había vuelto a la caleta Chañaral en el horario previsto.

Así, se inició un operativo que permitió hallar a la embarcación, semi hundida y sin tripulantes a bordo, a las 17.10 horas. En paralelo, se conoció que uno de los tripulantes de la embarcación siniestrada había logrado llegar a la zona costera con vida, por lo que fue trasladado al Hospital de Chañaral para evaluar su estado de salud.

Durante la tarde, sin embargo, no fue posible ubicar a los otros dos pescadores que viajaban en la lancha, y desde la Armada se anunció que la búsqueda se reaunudará la mañana de este miércoles, con luz de día.

En tanto, el fiscal jefe de Chañaral, Nicolás Meléndez, informó que desde el Ministerio Público se inició una investigación respecto de la emergencia.

“Hemos tomado conocimiento de que habría sido ubicada una persona en una playa del sector Pan de Azúcar, en la comuna de Chañaral, y en ese sentido se encuentran diligencias pendientes, tendientes a ubicar a las otras dos personas”, sostuvo el persecutor.

Agregó que “por lo pronto se ha dispuesto que sea personal de la Armada de Chile quien realice estas labores de búsqueda y vamos a disponer otras diligencias de investigación, conforme vaya evolucionando el curso de estas diligencias. La Fiscalía, conforme a ello, ha aperturado una investigación por presunta desgracia”, cerró.