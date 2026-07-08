Alarma meteorológica en el sur: intensas lluvias provocan anegamientos, cortes de rutas y deslizamientos de material

La DMC decretó alarma meteorológica para las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

El sur de Chile vuelve a mirar al cielo con preocupación. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) elevó este martes al máximo nivel su sistema de advertencias y emitió una alarma meteorológica para sectores de La Araucanía y Los Ríos por precipitaciones intensas en un corto período de tiempo con isoterma cero alta. Este fenómeno aumenta significativamente el riesgo de crecidas de ríos, desbordes y remociones de masa.

La alarma, categoría más alta de la DMC y reservada para fenómenos con potencial de poner en riesgo la vida de las personas, se suma a una serie de avisos y alertas vigentes entre las regiones del Maule y Los Lagos por lluvias y fuertes vientos asociados a un sistema frontal que se extenderá por lo menos hasta el jueves.

El pronóstico indica que las mayores precipitaciones se concentraron entre la madrugada del martes y miércoles en la precordillera y cordillera de La Araucanía, y en gran parte de Los Ríos. Paralelamente, Biobío permanece bajo alerta por viento moderado a fuerte durante el miércoles, mientras que desde el Maule al Biobío existen avisos por precipitaciones normales a moderadas y viento.

La diferencia entre estos niveles no es menor. Mientras un aviso informa sobre fenómenos de severidad moderada que requieren mantenerse atentos, una alerta advierte una alta probabilidad de riesgos para la población. La alarma, en cambio, se reserva para eventos de intensidad excepcional, con muy alto potencial de generar daños materiales y poner en peligro a las personas.

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Con la Alerta Amarilla se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medioambiente.

El escenario ya mantiene movilizados a los organismos de emergencia. Senapred conserva la Alerta Temprana Preventiva para La Araucanía y Los Lagos y monitorea permanentemente la evolución del sistema, luego de que el temporal de viento de la semana pasada dejara árboles caídos y daños en infraestructura en varias comunas del sur. Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que la posibilidad de que haya aluviones y derrumbes es alta en toda la región.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló las características del sistema frontal del sur de Chile, concentrando su mayor impacto en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las cuales tienen Alerta Amarilla.

Junto con ello, indicó que lo más preocupante es la cantidad de lluvia que se pudiera acumular en corto periodo de tiempo. “Me refiero a seis horas, ocho horas, y eso tiene algunos impactos”, expresó.

Según el análisis sinóptico de la DMC, el fenómeno está asociado a un frente frío que avanza hacia el continente acompañado por un marcado gradiente de presión, condición que favorece vientos intensos desde el Biobío hacia el sur.

Al mismo tiempo, un anticiclón subtropical permanece instalado frente a la zona central, bloqueando el avance del sistema hacia el norte. Por ello, la probabilidad de lluvias en Santiago y la Región Metropolitana continúa siendo muy baja.

Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es la denominada isoterma cero alta. En términos simples, significa que la altura donde la temperatura alcanza los 0 °C se ubica mucho más arriba de lo habitual, provocando que sectores cordilleranos donde normalmente precipita nieve, reciban lluvia líquida.

Para el doctor en Ciencias Atmosféricas y académico de la Universidad de Magallanes, Jorge Carrasco, esa condición es la que vuelve especialmente complejo este episodio.

“El aire cálido se encuentra bastante más al sur de lo normal y eso eleva la isoterma cero. Como consecuencia, aumentan rápidamente los caudales de ríos y esteros”, explica. El experto agrega que otro aspecto clave será el comportamiento del viento, especialmente cuando ingrese el ciclón extratropical asociado al frente.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que el mayor impacto está en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

“Las autoridades deben monitorear principalmente las ráfagas en sectores costeros y precordilleranos, porque pueden registrarse vientos moderados e intensos durante el paso del sistema”, sostiene.

Las primeras consecuencias ya comenzaron a aparecer. En Pucón, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) resolvió suspender las clases en los 12 establecimientos municipales y tres jardines infantiles ante pronósticos que superan los 100 milímetros de lluvia entre martes y miércoles.

La decisión busca evitar desplazamientos de estudiantes en momentos en que la comuna aún enfrenta los efectos del temporal anterior, que derribó más de 400 árboles y provocó cortes de energía y caminos interrumpidos.

El monitoreo de Senapred también reportó anegamientos en distintos sectores de Valdivia, como el desborde del río San Juan, que provocó inundaciones en la comuna de Corral. Por ejemplo, una vivienda afectada por ingreso de agua en Mariquina, una remoción en masa que dañó la ciclovía de Panguipulli; deslizamientos de material en Puerto Varas; múltiples despistes por hielo en Futaleufú; además de caída de árboles, desprendimientos de techumbres y anegamientos en Puerto Montt, Llanquihue y Ancud. Además, habrá un cierre temporal del paso fronterizo Vicente Pérez Rosales.

Esto se suma a los cierres desde el lunes en los sectores Saltos del Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y Volcán Osorno del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. El fenómeno ya dejó fuertes lluvias en la Patagonia, especialmente en Melinca, y ahora se posiciona hacia La Araucanía durante las próximas horas.

Pese a la intensidad del sistema, Carrasco descarta que las lluvias alcancen la zona central. “Lo más probable es que solo aumente la nubosidad y eventualmente se registren algunas nevadas en la cordillera por efecto orográfico, pero no precipitaciones relevantes”, afirma.

Asimismo, el experto en meteorología añade que el contexto de un evento de El Niño moderado a fuerte favorece un invierno potencialmente más lluvioso, aunque eso no implica precipitaciones continuas. Es por eso, teoriza el académico frente la falta de precipitaciones en la capital, pese a que los pronósticos para este julio digan lo contrario.

“La experiencia de años como 1982 o 1997 muestra que gran parte de la lluvia puede concentrarse en uno o dos eventos muy intensos. Eso ayuda a reducir el déficit hídrico, pero también incrementa el riesgo de inundaciones y desastres”, complementa Carrasco al respecto.